Χανιά: Συνεχίζει να «χαροπαλεύει» το βρέφος που το χτύπησε άγρια η μητέρα του

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Στη ΜΕΘ Νεογνών του Βενιζελείου Νοσοκομείου Ηρακλείου εξακολουθεί να νοσηλεύεται διασωληνωμένο και σε καταστολή το νεογέννητο βρέφος το οποίο χτύπησε άγρια η μητέρα του στα Χανιά.

Την ίδια ώρα, η 18χρονη μητέρα του, αφέθηκε ελεύθερη μετά την απολογία της, με την επιβολή περιοριστικών όρων.

Υπενθυμίζεται ότι το αγοράκι ηλικίας περίπου 18 ημερών, μεταφέρθηκε στο Βενιζέλειο από το Νοσοκομείο Χανίων, καθώς οι γιατροί διαπίστωσαν βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και ενδοκράνια αιμορραγία.

Τι υποστήριξε η 18χρονη στην απολογία της

Η 18χρονη μητέρα οδηγήθηκε ενώπιον της ανακρίτριας Χανίων και απολογήθηκε για την υπόθεση. Κατά την απολογία της, σύμφωνα με δημοσιεύματα, υποστήριξε ότι χαστούκισε το μωρό σε μια στιγμή έντονης ψυχολογικής πίεσης, αρνούμενη ότι είχε πρόθεση να του προκαλέσει σοβαρή βλάβη.

Η ίδια φέρεται να ανέφερε ότι δυσκολευόταν να διαχειριστεί το κλάμα του βρέφους και ότι αντιμετώπιζε εδώ και χρόνια ψυχολογικά προβλήματα, τα οποία, όπως υποστήριξε, επιδεινώθηκαν μετά τη γέννηση του παιδιού. Δημοσιεύματα αναφέρουν επίσης ότι είχε διακόψει αντικαταθλιπτική αγωγή που λάμβανε από την εφηβεία της.

Η νεαρή γυναίκα φέρεται να βρίσκεται σε ιδιαίτερα επιβαρυμένη ψυχολογική κατάσταση. Σύμφωνα με τοπικά μέσα, τις προηγούμενες ημέρες χρειάστηκε ακόμη και να μεταφερθεί σε νοσοκομείο, καθώς δεν μπορούσε να τραφεί επαρκώς και ο οργανισμός της είχε εξαντληθεί. Κατά την απολογία της, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ανέφερε ότι το μοναδικό που την ενδιαφέρει είναι να γίνει καλά το παιδί της.

Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους

Μετά την ολοκλήρωση της απολογίας, ανακριτής και εισαγγελέας αποφάσισαν να αφεθεί η 18χρονη ελεύθερη, επιβάλλοντάς της συγκεκριμένους περιοριστικούς όρους.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται:

απαγόρευση εξόδου από τη χώρα,

υποχρεωτική εμφάνιση μία φορά τον μήνα στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής της,

υποχρέωση παρακολούθησης προγράμματος ψυχικής υγείας,

απαγόρευση προσέγγισης του βρέφους.

Η απόφαση αυτή αφορά το παρόν στάδιο της δικαστικής διαδικασίας, ενώ η διερεύνηση της υπόθεσης συνεχίζεται.

Αναφορές στο δύσκολο παρελθόν της 18χρονης

Στην υπόθεση έχει προστεθεί και μια ακόμη διάσταση. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ανακοίνωσε ότι το 2013 είχε δεχθεί ανώνυμη αναφορά στη Γραμμή SOS 1056, σύμφωνα με την οποία η τότε τετράχρονη, σημερινή 18χρονη, φερόταν να υφίσταται σωματική κακοποίηση από τους γονείς της.