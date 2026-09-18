Χανιά: Τρόμος για μαθητές δημοτικού – Άγνωστος πυροβόλησε με αεροβόλο σε τζάμι του σχολείου

Μεγάλη αναστάτωση και ανησυχία προκλήθηκε σε δημοτικό σχολείο στα Χανιά το πρωί της Τετάρτης, όταν άγνωστος πυροβόλησε με αεροβόλο όπλο προς το κτίριο, με αποτέλεσμα να σπάσει το τζάμι αίθουσας της Β' τάξης ενώ οι μαθητές έκαναν μάθημα. Αστυνομικοί μετέβησαν άμεσα στο σημείο για έρευνες, αναζητώντας στοιχεία που θα οδηγήσουν στα ίχνη του δράστη.

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σχολική αίθουσα τάξη σχολείο
Φωτογραφία: Intime
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μεγάλη αναστάτωση και ανησυχία έχει προκαλέσει σοβαρό επεισόδιο που σημειώθηκε σε δημοτικό σχολείο στα Χανιά.
  • Άγνωστος φέρεται να πυροβόλησε με αεροβόλο όπλο προς το σχολείο, με αποτέλεσμα να χτυπήσει και να σπάσει το τζάμι της αίθουσας της Β’ τάξης, ενώ οι μαθητές έκαναν μάθημα.
  • Το περιστατικό έλαβε χώρα την ώρα που δεκάδες παιδιά βρίσκονταν εντός του σχολικού κτιρίου, ενώ αστυνομικοί μετέβησαν στο σχολείο για να κάνουν έρευνες για την υπόθεση.

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Μεγάλη αναστάτωση και ανησυχία έχει προκαλέσει σοβαρό επεισόδιο που σημειώθηκε την ώρα του μαθήματος, το πρωί της Τετάρτης (16/9) σε δημοτικό σχολείο στα Χανιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει η ιστοσελίδα Flashnews.gr, άγνωστος φέρεται να πυροβόλησε με αεροβόλο όπλο προς το σχολείο, με αποτέλεσμα να χτυπήσει και να σπάσει το τζάμι της αίθουσας της Β’ τάξης, ενώ οι μαθητές έκαναν μάθημα.

Το περιστατικό έλαβε χώρα την ώρα που δεκάδες παιδιά βρίσκονταν εντός του σχολικού κτιρίου. Όπως ήταν αναμενόμενο, προκλήθηκε αναστάτωση, ενώ αστυνομικοί μετέβησαν στο σχολείο για να κάνουν έρευνες για την υπόθεση, αναζητώντας στοιχεία που μπορεί να τους οδηγήσουν στα ίχνη του δράστη.

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