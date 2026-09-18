Γιώργος Αυτιάς: Ζητεί από την Κομισιόν ειδική ρήτρα στήριξης σε ρεύμα και καύσιμα

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Με τη φράση «H Ευρώπη, κύριοι Επίτροποι, δεν μπορεί να είναι παρατηρητής!», ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Γιώργος Αυτιάς ζητεί με κατεπείγουσα ερώτησή του προς τους Επιτρόπους Οικονομικών κ.κ. Valdis Dombrovskis και Serafin Piotr την ενεργοποίηση ειδικής ρήτρας για την υποστήριξη της Ελλάδας και των κρατών-μελών της ΕΕ, λόγω της συνεχιζόμενης ανόδου των τιμών της ενέργειας και των καυσίμων».

Ο Έλληνας Ευρωβουλευτής, ως μέλος της Επιτροπής Οικονομικών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τονίζει μεταξύ άλλων ότι ο επερχόμενος χειμώνας θα επιφέρει νέες αυξήσεις στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος και των καυσίμων για εκατομμύρια νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Στο πλαίσιο αυτό, υπογραμμίζει την ανάγκη λήψης άμεσων και αποφασιστικών μέτρων, προκειμένου να αποτραπεί η περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση των πολιτών και των επιχειρήσεων. Όπως επισημαίνει ο κ. Αυτιάς, η ενεργοποίηση ειδικής ρήτρας στήριξης θα δώσει τη δυνατότητα στα κράτη-μέλη να παρέχουν πρόσθετες οικονομικές ενισχύεις, με στόχο την ανακούφιση των Ευρωπαίων πολιτών.

Η πλήρης ερώτηση είναι η εξής:

“Κύριοι Επίτροποι, με βάση τις ανακοινώσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το 2026, υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για παρεμβάσεις κατά της ακρίβειας στα καύσιμα και στην ενέργεια. Βασικά εργαλεία για την αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού οφείλουν να αποτελέσουν οι στοχευμένες επιδοτήσεις σε ευάλωτα νοικοκυριά και η στήριξη επιχειρήσεων που πλήττονται ιδιαίτερα από το ενεργειακό κόστος. Η Κομισιόν έχει ήδη καταγράψει μέτρα ύψους 14.5 δις. για την αντιμετώπιση του ενεργειακού σοκ, του 2026. Παράλληλα, το νέο ευρωπαϊκό δημοσιονομικό πλαίσιο προβλέπει τη δυνατότητα ενεργοποίησης ρήτρας διαφυγής, επιτρέποντας προσωρινή απόκλιση από τη συμφωνημένη πορεία δαπανών, όταν συντρέχουν εξαιρετικές περιστάσεις με σοβαρή επίπτωση στα δημόσια οικονομικά, υπό τον όρο ότι δεν απειλείται η βιωσιμότητα του χρέους. Η Ευρώπη, κύριοι Επίτροποι, δεν μπορεί να είναι παρατηρητής!

Με βάση αυτά τα δεδομένα ερωτάται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

1. Προτίθεται, εξαιτίας της συνεχιζόμενης ακρίβειας και του υψηλού ενεργειακού κόστους, να επιτρέψει πρόσθετη δημοσιονομική ευελιξία στα κράτη-μέλη, ώστε να μπορέσουν να παράσχουν επιδοτήσεις στον τομέα της ενέργειας και άμεσες ενισχύσεις σε νοικοκυριά, συνταξιούχους και μικρομεσαίες επιχειρήσεις;

2. Εξετάζει την ενεργοποίηση ειδικής δημοσιονομικής ρήτρας για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και της ενεργειακής κρίσης, εφόσον παρατείνονται οι υψηλές τιμές;”

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