Οι αθλητικές μεταδόσεις της Παρασκευής (18/9) – Πού θα δείτε τους αγώνες μπάσκετ του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ

Τα παιχνίδια Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε, Παναθηναϊκός – Μπουργκ και Παρτίζαν – ΠΑΟΚ ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.
Αναλυτικά όλες οι μεταδόσεις:
09:55: Magenta Sport 5 | Moto3 Γκραν Πρι Αυστρίας (MotoGP – 1ες Ελεύθερες Δοκιμές)
10:45: Magenta Sport 5 | Moto2 Γκραν Πρι Αυστρίας (MotoGP – 1ες Ελεύθερες Δοκιμές)
11:40: Magenta Sport 5 | MotoGP Γκραν Πρι Αυστρίας (MotoGP – 1ες Ελεύθερες Δοκιμές)
14:00: Novasports 6HD | Πρωτάθλημα PGA, 2η μέρα, Σάρεϊ (PGA Tour)
14:10: Magenta Sport 5 | Moto3 Γκραν Πρι Αυστρίας (MotoGP – Δοκιμές)
15:00: Magenta Sport 5 | Moto2 Γκραν Πρι Αυστρίας (MotoGP – Δοκιμές)
15:55: Magenta Sport 5 | MotoGP Γκραν Πρι Αυστρίας (MotoGP – Δοκιμές)
17:00: Novasports 4HD | Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε (EuroLeague Super Cup)
17:30: ΣΚΑΪ | Παρτίζαν – ΠΑΟΚ (Τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος)
19:00: Novasports Start | WTA 250 Σάο Πάολο (WTA 250)
19:00: Magenta Sport 7 | ΑΛΣ Ομόνοια – ΑΕΚ Λάρνακας (Cyprus League)
19:30: Novasports 2HD | Βόλφσμπουργκ – Ντάρμσταντ (Bundesliga 2)
20:00: Novasports 4HD | Ντουμπάι – Ρεάλ Μαδρίτης (EuroLeague Super Cup)
21:00: Novasports Start | WTA 250 Σάο Πάολο (WTA 250)
21:00: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Μάντσεστερ Σίτι – Λίβερπουλ (Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου Γυναικών Αγγλίας)
21:15: ΣΚΑΪ | Παναθηναϊκός – Μπουργκ (Τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος)
21:30: Novasports Prime | Μπάγερν Μονάχου – Ουνιόν Βερολίνου (Bundesliga)
21:45: Magenta Sport 2 | Μόντσα – Σασουόλο (Serie A)
22:00: Novasports Premier League | Μπρέντφορντ – Τσέλσι (Premier League)
22:00: Magenta Sport 3 | Εσπανιόλ – Έλτσε (LaLiga)
22:00: Magenta Sport 3 | Μπρίστολ Σίτι – Γουότφορντ (Sky Bet EFL Championship)
23:30: Novasports Start | WTA 250 Σάο Πάολο (WTA 250)