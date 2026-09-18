Οι αθλητικές μεταδόσεις της Παρασκευής (18/9) – Πού θα δείτε τους αγώνες μπάσκετ του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ

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Αθλητικές μεταδόσεις
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τα παιχνίδια Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε, Παναθηναϊκός – Μπουργκ και Παρτίζαν – ΠΑΟΚ ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.
  • Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Φενέρμπαχτσε στις 17:00 για το EuroLeague Super Cup.
  • Στο Τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, ο ΠΑΟΚ παίζει με την Παρτίζαν στις 17:30 και ο Παναθηναϊκός με την Μπουργκ στις 21:15.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Τα παιχνίδια Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε, Παναθηναϊκός – Μπουργκ και Παρτίζαν – ΠΑΟΚ ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι μεταδόσεις:

09:55: Magenta Sport 5 | Moto3 Γκραν Πρι Αυστρίας (MotoGP – 1ες Ελεύθερες Δοκιμές)

10:45: Magenta Sport 5 | Moto2 Γκραν Πρι Αυστρίας (MotoGP – 1ες Ελεύθερες Δοκιμές)

11:40: Magenta Sport 5 | MotoGP Γκραν Πρι Αυστρίας (MotoGP – 1ες Ελεύθερες Δοκιμές)

14:00: Novasports 6HD | Πρωτάθλημα PGA, 2η μέρα, Σάρεϊ (PGA Tour)

14:10: Magenta Sport 5 | Moto3 Γκραν Πρι Αυστρίας (MotoGP – Δοκιμές)

15:00: Magenta Sport 5 | Moto2 Γκραν Πρι Αυστρίας (MotoGP – Δοκιμές)

15:55: Magenta Sport 5 | MotoGP Γκραν Πρι Αυστρίας (MotoGP – Δοκιμές)

17:00: Novasports 4HD | Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε (EuroLeague Super Cup)

17:30: ΣΚΑΪ | Παρτίζαν – ΠΑΟΚ (Τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος)

19:00: Novasports Start | WTA 250 Σάο Πάολο (WTA 250)

19:00: Magenta Sport 7 | ΑΛΣ Ομόνοια – ΑΕΚ Λάρνακας (Cyprus League)

19:30: Novasports 2HD | Βόλφσμπουργκ – Ντάρμσταντ (Bundesliga 2)

20:00: Novasports 4HD | Ντουμπάι – Ρεάλ Μαδρίτης (EuroLeague Super Cup)

21:00: Novasports Start | WTA 250 Σάο Πάολο (WTA 250)

21:00: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Μάντσεστερ Σίτι – Λίβερπουλ (Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου Γυναικών Αγγλίας)

21:15: ΣΚΑΪ | Παναθηναϊκός – Μπουργκ (Τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος)

21:30: Novasports Prime | Μπάγερν Μονάχου – Ουνιόν Βερολίνου (Bundesliga)

21:45: Magenta Sport 2 | Μόντσα – Σασουόλο (Serie A)

22:00: Novasports Premier League | Μπρέντφορντ – Τσέλσι (Premier League)

22:00: Magenta Sport 3 | Εσπανιόλ – Έλτσε (LaLiga)

22:00: Magenta Sport 3 | Μπρίστολ Σίτι – Γουότφορντ (Sky Bet EFL Championship)

23:30: Novasports Start | WTA 250 Σάο Πάολο (WTA 250)

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