Μετρό Θεσσαλονίκης: Καπνοί στον σταθμό «Αγία Σοφία» – Παραμένει προσωρινά κλειστός

Kαπνός στο εσωτερικό του σταθμού «Αγία Σοφία» του Μετρό Θεσσαλονίκης, εντοπίστηκε 25 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα της Πέμπτης.
Η ανακοίνωση της εταιρείας THEMA, που διαχειρίζεται το Μετρό, αναφέρει ότι:«όλα τα συστήματα πυρασφάλειας ενεργοποιήθηκαν άμεσα και, για προληπτικούς λόγους, εφαρμόστηκαν τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας. Σύμφωνα με τα πρωτόκολλα αυτά, ο σταθμός «Αγία Σοφία» εκκενώθηκε, ενημερώθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία και η λειτουργία αναδιαμορφώθηκε αναλόγως.
Σύμφωνα με το e-makedonia, έπειτα από την ολοκλήρωση ελέγχου που διεξήχθη, στον σταθμό από τα τεχνικά συνεργεία και την Πυροσβεστική Υπηρεσία, διαπιστώθηκε ότι το συμβάν προκλήθηκε από αστοχία πυκνωτή αντιστάθμισης, που βρισκόταν στο χώρο.
Ο σταθμός «Αγία Σοφία» θα παραμείνει προσωρινά κλειστός, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες αποκατάστασης, οι προβλεπόμενοι τεχνικοί έλεγχοι και οι έλεγχοι ασφαλείας.