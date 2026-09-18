Μετρό Θεσσαλονίκης: Καπνοί στον σταθμό «Αγία Σοφία» – Παραμένει προσωρινά κλειστός

Καπνός εντοπίστηκε στον σταθμό «Αγίας Σοφίας» του Μετρό Θεσσαλονίκης, λίγο μετά τα μεσάνυχτα της 18ης Σεπτεμβρίου, με αποτέλεσμα την άμεση ενεργοποίηση συστημάτων πυρασφάλειας και την εκκένωση του σταθμού. Το συμβάν οφείλεται σε αστοχία πυκνωτή αντιστάθμισης και ο σταθμός παραμένει προσωρινά κλειστός για εργασίες αποκατάστασης και ελέγχους ασφαλείας.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Καπνός εντοπίστηκε στον σταθμό «Αγίας Σοφίας» του Μετρό Θεσσαλονίκης, λίγο μετά τα μεσάνυχτα της 18ης Σεπτεμβρίου, με την εταιρεία THEMA να ανακοινώνει ότι «όλα τα συστήματα πυρασφάλειας ενεργοποιήθηκαν άμεσα».
  • Ο σταθμός εκκενώθηκε για προληπτικούς λόγους, ενώ έπειτα από έλεγχο, διαπιστώθηκε ότι το συμβάν προκλήθηκε από αστοχία πυκνωτή αντιστάθμισης.
  • Ο σταθμός «Αγίας Σοφίας» θα παραμείνει προσωρινά κλειστός, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες αποκατάστασης και οι προβλεπόμενοι τεχνικοί έλεγχοι.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Kαπνός στο εσωτερικό του σταθμού «Αγία Σοφία» του Μετρό Θεσσαλονίκης, εντοπίστηκε 25 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα της Πέμπτης.

Η ανακοίνωση της εταιρείας THEMA, που διαχειρίζεται το Μετρό,  αναφέρει ότι:«όλα τα συστήματα πυρασφάλειας ενεργοποιήθηκαν άμεσα και, για προληπτικούς λόγους, εφαρμόστηκαν τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας. Σύμφωνα με τα πρωτόκολλα αυτά, ο σταθμός «Αγία Σοφία» εκκενώθηκε, ενημερώθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία και η λειτουργία αναδιαμορφώθηκε αναλόγως.

Σύμφωνα με το e-makedonia, έπειτα από την ολοκλήρωση ελέγχου που διεξήχθη, στον σταθμό από τα τεχνικά συνεργεία και την Πυροσβεστική Υπηρεσία, διαπιστώθηκε ότι το συμβάν προκλήθηκε από αστοχία πυκνωτή αντιστάθμισης, που βρισκόταν στο χώρο.

Ο σταθμός «Αγία Σοφία» θα παραμείνει προσωρινά κλειστός, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες αποκατάστασης, οι προβλεπόμενοι τεχνικοί έλεγχοι και οι έλεγχοι ασφαλείας.

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