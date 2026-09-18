Καιρός: Ανεβαίνει ξανά η θερμοκρασία – Πού θα βρέξει

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Αισθητή βελτίωση θα παρουσιάσει ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με κύρια χαρακτηριστικά την ηλιοφάνεια και τη σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας. Ο υδράργυρος θα φτάσει έως τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου στα ηπειρωτικά.

Εξαίρεση θα αποτελέσουν η Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, όπου τις πρωινές ώρες θα αναπτυχθούν παροδικές νεφώσεις και ενδέχεται να σημειωθούν τοπικές βροχές. Τα φαινόμενα, ωστόσο, αναμένεται να υποχωρήσουν γρήγορα.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες και βορειοδυτικές διευθύνσεις, με ένταση έως 5 με 6 μποφόρ στο Αιγαίο.

ΑΤΤΙΚΗ

Γενικά αίθριος καιρός.

Βόρειοι-βορειοδυτικοί άνεμοι 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά πρόσκαιρα έως 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Γενικά αίθριος καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις.

Μεταβλητοί άνεμοι 3 με 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ

Σχεδόν αίθριος καιρός, με λίγες τοπικές νεφώσεις κυρίως στα ορεινά τις μεσημβρινές ώρες.

Μεταβλητοί άνεμοι 3 με 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία από 14 έως 29 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Δυτική Μακεδονία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΗΠΕΙΡΟΣ – ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ – ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ – ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ

Γενικά αίθριος καιρός, με τα φαινόμενα των προηγούμενων ημερών να υποχωρούν.

Βορειοδυτικοί άνεμοι 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία από 16 έως 29 βαθμούς Κελσίου, με αισθητά χαμηλότερες ελάχιστες τιμές στο εσωτερικό της Ηπείρου.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ – ΕΥΒΟΙΑ – ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Αίθριος καιρός, με σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας.

Βόρειοι-βορειοδυτικοί άνεμοι 4 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ – ΚΡΗΤΗ

Αίθριος καιρός στις Κυκλάδες. Στην Κρήτη παροδικές νεφώσεις και πιθανότητα τοπικών βροχών τις πρωινές ώρες, με γρήγορη βελτίωση.

Βόρειοι άνεμοι 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία από 21 έως 28 με 29 βαθμούς Κελσίου.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Αίθριος καιρός στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Στα Δωδεκάνησα παροδικές νεφώσεις, με πιθανότητα τοπικών βροχών το πρωί και γρήγορη βελτίωση.

Βόρειοι-βορειοδυτικοί άνεμοι 4 με 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ