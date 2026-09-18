Χανιά: Δύο συλλήψεις για τα «ξεχασμένα» νήπια στο σχολικό λεωφορείο – Ενώπιον του εισαγγελέα ο οδηγός και η συνοδός

Σε δύο συλλήψεις προχώρησαν οι αστυνομικές Αρχές για την υπόθεση των δύο νηπίων, που βρέθηκαν «ξεχασμένα» επί ώρες, σε σχολικό λεωφορείο, στα Χανιά, μία υπόθεση που έχει προκαλέσει την οργή των γονέων και μεγάλη αναστάτωση στην εκπαιδευτική κοινότητα.

Σύμφωνα με διασταυρωμένες πληροφορίες του zarpanews.gr, η Αστυνομία συνέλαβε τον οδηγό και την 55χρονη συνοδό του σχολικού λεωφορείου του ΚΤΕΛ Χανίων στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, ύστερα από μήνυση που κατέθεσαν οι γονείς.

Οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα και αφέθηκαν ελεύθεροι

Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα υπηρεσίας και στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθεροι, ενώ αναμένεται να οριστεί δικάσιμος.

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (16/8) σε χωριό των Χανίων, με δύο παιδάκια, ηλικίας 4-5 ετών, να βρίσκονται «ξεχασμένα» και σε άθλια κατάσταση εντός του σχολικού λεωφορείου, που ήταν παρκαρισμένο από το πρωί μέχρι να ξαναεκτελέσει το μεσημβρινό δρομολόγιο της επιστροφής. Σημειώνεται ότι οι υπόλοιποι μαθητές πήγαν κανονικά στο σχολείο.

«Τα παιδιά ήταν κλαμένα, σε τραγική κατάσταση»

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε, όπως καταγγέλλον γονείς, όταν μια μαμά πήγε να δώσει το μεσημεριανό γεύμα στο παιδί της, καθώς θα ξεκινούσε πρώτη μέρα ολοήμερο. Ωστόσο, όπως υποστηρίζουν, από το σχολείο της είπαν πως το παιδί δεν είχε πάει εκείνη την ημέρα στο σχολείο. Έκτοτε άρχισε η αναζήτηση του παιδιού, με τον οδηγό του λεωφορείου να μεταβαίνει στον χώρο όπου είχε σταθμεύσει το όχημα, λίγο πριν από τη 1 το μεσημέρι, και να εντοπίζει όχι ένα, αλλά δυο παιδιά σε τραγική κατάσταση.

«Τα παιδιά ήταν κατουρημένα και κλαμένα, σε τραγική κατάσταση» ανέφερε γονέας μαθητή, που φοιτά στο σχολείο της περιοχής.

Σύμφωνα με τους καταγγέλλοντες, το σχολικό λεωφορείο ξεκίνησε στις 8 παρά τέταρτο το πρωί μαζί με συνοδό, που φέρεται να τοποθετήθηκε για πρώτη φορά στο συγκεκριμένο δρομολόγιο.

Όπως υποστήριξαν γονείς, τα παιδιά από το πρωινό δρομολόγιο κατέβηκαν κανονικά στο σχολείο, ωστόσο, τα δύο νήπια, που κάθονταν στις πίσω θέσεις, έμειναν κλειδωμένα εντός του οχήματος, χωρίς να γίνουν αντιληπτά.

«Πηγαίνουν στο προνήπιο, μπορεί και να μην άκουσαν την συνοδό, δεν έπρεπε όμως η συνοδός να ελέγξει αν κατέβηκαν όλα; Πώς μπήκε σε αυτή τη θέση;», ανέφερε χαρακτηριστικά γονέας και συμπλήρωσε: «τα παιδιά δεν θέλουν να ξαναμπούν στο λεωφορείο και ούτε και οι γονείς θέλουν να τα ξαναβάλουν μέσα».

«Ευτυχώς που υπήρχε δροσιά λόγω της βροχής, τι θα γινόταν αν είχαμε ζέστη;» διερωτήθηκε μια άλλη γονέας.

Απολύθηκε η συνοδός

Σε επικοινωνία που είχε χθες το zarpanews.gr με τον πρόεδρο των ΚΤΕΛ Χανίων – Ρεθύμνου Γιάννη Καψανάκη, επιβεβαίωσε το γεγονός και ενημέρωσε ότι η συνοδός απομακρύνθηκε από τη θέση της.

«Ενημερωθήκαμε για το συμβάν και ισχύει. Όντως έγινε. Η συνοδός απομακρύνθηκε από τη θέση της, απολύθηκε και από αύριο θα είναι άλλη κυρία στη θέση της. Είπε πως τα παιδιά είχαν κοιμηθεί και δεν τα είδε. Λυπούμαστε πραγματικά για το συμβάν και ζητάμε συγγνώμη», ανέφερε χαρακτηριστικά.