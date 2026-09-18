Παύλος Φύσσας: Συνεχίζονται οι εκδηλώσεις μνήμης και τιμής – Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Νίκαια και Κερατσίνι

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Συμπληρώνονται φέτος 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα, με τις περιοχές του Πειραιά και του Κερατσινίου να υποδέχονται για άλλη μια χρονιά μια σειρά από δράσεις μνήμης και κινητοποιήσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, η Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών Πειραιά καλεί τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς να συμμετάσχουν ενεργά, προτείνοντας παράλληλα την τήρηση ενός λεπτού σιγής στα σχολεία και την συμβολική απόθεση λουλουδιών.

Το κεντρικό σημείο συνάντησης έχει οριστεί για σήμερα στις 17:30 στο μνημείο του Παύλου Φύσσα στο Κερατσίνι, ενώ οι τιμητικές εκδηλώσεις περιλάμβαναν και συναυλία στον χώρο των Λιπασμάτων Δραπετσώνας, η οποία πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα (17/9).

Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Νίκαια και Κερατσίνι

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων στη μνήμη του Παύλου Φύσσα θα ισχύσουν σήμερα, Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από τις 14:00, σε Νίκαια και Κερατσίνι.

Όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛ.ΑΣ., οι ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν σταδιακά και ανάλογα με τις επικρατούσες κυκλοφοριακές συνθήκες, στις εξής οδούς:

Λεωφόρο Σαλαμίνος, από τη λεωφόρο Γρ. Λαμπράκη έως την οδό Ακροπόλεως.

Λεωφόρο Π. Ράλλη, μεταξύ των οδών Ακροπόλεως και Τζαβέλλα.

Οδό Π. Φύσσα, από τη λεωφόρο Γρ. Λαμπράκη έως τη λεωφόρο Σαλαμίνος.

Οδό Τζαβέλλα, μεταξύ της λεωφόρου Π. Ράλλη και της οδού Ηλιουπόλεως.

Οδό Ηλιουπόλεως, μεταξύ των οδών Τζαβέλλα και Γερβασίου Γρεβενών.

Οδό Καρακουλουξή, μεταξύ των οδών Τζαβέλλα και Γερβασίου Γρεβενών.

Παράλληλα, από τις 14:00 έως τις 23:00 δεν θα επιτρέπεται η στάση και στάθμευση οχημάτων στις παραπάνω οδούς και λεωφόρους.

Η Αστυνομία καλεί τους οδηγούς να αποφεύγουν την κυκλοφορία στα συγκεκριμένα σημεία κατά το αναφερόμενο χρονικό διάστημα, προκειμένου να περιοριστούν τα κυκλοφοριακά προβλήματα, και να ακολουθούν τα σήματα και τις υποδείξεις των τροχονόμων.