Μυστήριο 850 ετών κάτω από το χώμα: Τα μυστικά ενός χαμένου κάστρου στη μάχη που άλλαξε την ιστορία του Βυζαντίου

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Η ιστορία είναι γεμάτη από μυστικά θαμμένα κάτω από το χώμα, και μερικές φορές χρειάζονται αιώνες ολόκληροι για να έρθει στο φως η αλήθεια.

Μία από τις πιο συναρπαστικές ιστορικές εκκρεμότητες της Ανατολικής Μεσογείου φαίνεται πως βρίσκει επιτέλους τη λύση της.

Για σχεδόν 850 χρόνια, αρχαιολόγοι και ιστορικοί αναζητούσαν τα ίχνη ενός οχυρού που σφράγισε τη μοίρα δύο μεγάλων αυτοκρατοριών. Σήμερα, μια νέα ανακάλυψη στη δυτική Τουρκία έρχεται να ρίξει φως στο σκοτάδι των αιώνων, φέρνοντας στο φως τα πιθανά ερείπια του θρυλικού Κάστρου του Μυριοκέφαλου — του τόπου όπου κρίθηκε το μέλλον του Βυζαντίου.

Στα ίχνη των ερειπίων: Τι αποκάλυψε η αρχαιολογική σκαπάνη

Οι ερευνητές πιστεύουν τώρα ότι ενδέχεται να έχουν εντοπίσει το Κάστρο του Μυριοκέφαλου κοντά στην είσοδο της κοιλάδας Κούφι στο Τσίβριλ, μια περιοχή της επαρχίας Ντενιζλί στη δυτική Τουρκία.

Η τοποθεσία περιλαμβάνει εκτεταμένα τείχη οχύρωσης, πύργους, πιθανές δεξαμενές και θραύσματα κεραμικής, ενώ η θέση της ανταποκρίνεται απόλυτα στη διαδρομή που περιγράφει ο Βυζαντινός ιστορικός Νικήτας Χωνιάτης.

Τα ευρήματα του καθηγητή Χασάν Καρά και του αναπληρωτή καθηγητή Ιμπραήμ Μπαλίκ παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά σε επιστημονική μελέτη που δημοσιεύθηκε το 2024. Ενόψει της 850ής επετείου της μάχης, οι ερευνητές μοιράστηκαν τώρα με το κοινό περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την προτεινόμενη ταυτοποίηση.

Λίγες μάχες διαμόρφωσαν την βυζαντινο-σελτζουκική ιστορία τόσο αποφασιστικά όσο η μάχη του Μυριοκέφαλου.

Η αναμέτρηση, που διεξήχθη το 1176, επέφερε ισχυρό πλήγμα στις βυζαντινές ελπίδες για την αποκατάσταση του ελέγχου στην κεντρική Ανατολία, ωστόσο η τοποθεσία του ερειπωμένου κάστρου που έδωσε στη μάχη το όνομά της παρέμενε αβέβαιη για σχεδόν 850 χρόνια.

Το κάστρο που έδωσε το όνομά του στη μάχη

Η μάχη του Μυριοκέφαλου διεξήχθη στις 17 Σεπτεμβρίου 1176, ανάμεσα στον στρατό του Βυζαντινού αυτοκράτορα Μανουήλ Α΄ Κομνηνού και τις δυνάμεις του Σελτζούκου σουλτάνου Κιλίτζ Αρσλάν Β΄.

Η βυζαντινή ήττα έπληξε καίρια τις φιλοδοξίες της αυτοκρατορίας για την ανάκτηση μόνιμου ελέγχου στο εσωτερικό της Ανατολίας.

Αν και η μάχη είναι καλά τεκμηριωμένη, η ακριβής τοποθεσία της παραμένει αντικείμενο διαφωνιών.

Οι ιστορικοί έχουν προτείνει διάφορες τοποθεσίες στις σύγχρονες τουρκικές επαρχίες της Λαοδίκειας (Ντενιζλί,) της Σπάρτης της Πισιδίας (Ισπάρτα), του Αφιόν Καραχισάρ και του Ικονίου.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρίσκεται το Κάστρο του Μυριοκέφαλου, το οποίο οι βυζαντινές πηγές περιγράφουν ως ήδη ερειπωμένο όταν πέρασε από εκεί ο αυτοκρατορικός στρατός το 1176.

Σύμφωνα με τον Καρά, η αδυναμία εντοπισμού αυτού του οροσήμου αποτελούσε ένα από τα κύρια εμπόδια για τον προσδιορισμό του πεδίου της μάχης.

Ο εκτενής αρχαίος οικισμός που εντοπίστηκε στο Τσίβριλ εισάγει νέα γεωγραφικά και αρχαιολογικά δεδομένα σε αυτή τη συζήτηση.

Εάν η προτεινόμενη ταυτοποίηση είναι σωστή, θα μπορούσε επίσης να βοηθήσει στην ανασύνθεση της διαδρομής που ακολούθησε ο στρατός του Μανουήλ προτού εισέλθει στη στενή κοιλάδα όπου επιτέθηκαν οι Σελτζούκοι.

Στα ίχνη των πηγών: Πώς οι βυζαντινές καταγραφές «έδειξαν» την τοποθεσία

Ο Καρά και ο Μπαλίκ πραγματοποιούν έρευνες πεδίου γύρω από το Τσίβριλ από το 2010, αναζητώντας ίχνη τόσο του πεδίου της μάχης όσο και του χαμένου κάστρου.

Μία από τις κύριες πηγές τους ήταν η καταγραφή που συνέταξε ο Βυζαντινός ιστορικός Νικήτας Χωνιάτης.

Σύμφωνα με τη διαδρομή που ανασυντέθηκε από την αφήγηση του Χωνιάτη, ο βυζαντινός στρατός προέλασε από τις Χώνες προς το Δινάρ και έφτασε στη Χώμα, η οποία ταυτίζεται με το σημερινό Γκιουμούσου.

Στη συνέχεια, πέρασε από το ερειπωμένο κάστρο του Μυριοκέφαλου προτού εισέλθει σε μια μακρά κοιλάδα όπου ο δρόμος στένευε.

Ο Καρά υποστηρίζει ότι το πέρασμα των περίπου 10 μιλίων που περιγράφεται στην ιστορική πηγή ανταποκρίνεται στη γεωγραφία της κοιλάδας Κούφι.

Κατά συνέπεια, οι ερευνητές επικέντρωσαν τις εργασίες τους γύρω από το σημείο όπου η κοιλάδα ανοίγει προς την πεδιάδα του Τσίβριλ, καθώς και στα γύρω υψώματα.

Ένας μεγάλος οχυρωμένος οικισμός πάνω από την πεδιάδα

Η έρευνα πεδίου αποκάλυψε τα ερείπια ενός σημαντικού οικισμού ανάμεσα στις συνοικίες Κοτσάκ και Ισικλί, γύρω από τους λόφους Χαριλντάκκαγια και Καράκαγια.

Η τοποθεσία βρίσκεται ανατολικά του σημείου όπου ο ποταμός Κούφι συναντά την πεδιάδα του Τσίβριλ, περίπου 100 με 120 μέτρα πάνω από τον περιβάλλοντα χώρο.

Οι ερευνητές κατέγραψαν θεμέλια τειχών που εκτείνονται σε μήκος δεκάδων μέτρων, δύο πύργους και λίθινους όγκους που ανήκουν σε διάφορες κατασκευές.

Εντόπισαν επίσης στοιχεία που ερμηνεύονται ως πηγάδι ή δεξαμενή, μαζί με κεραμικά, θραύσματα από κεραμίδια στέγης και ίχνη λατομικής δραστηριότητας.

Σύμφωνα με τον Καρά, η πυκνότερη συγκέντρωση καταλοιπόντων καλύπτει περισσότερα από 150 ντονύμ (παραδοσιακή μονάδα μέτρησης), δηλαδή περίπου 150 στρέμματα.

Όταν συμπεριληφθούν τα ευρύτερα όριά του, ο οικισμός ενδέχεται να εκτεινόταν σε σχεδόν 300 στρέμματα.

Η δεσπόζουσα θέση του είναι καθοριστική για την ταυτοποίηση.

Η τοποθεσία έχει θέα σε ένα μεγάλο τμήμα της πεδιάδας του Τσίβριλ καθώς και στην είσοδο της κοιλάδας Κούφι, της διαδρομής δηλαδή από την οποία θεωρείται ότι προέλασε ο βυζαντινός στρατός.

Το κάστρο είχε εγκαταλειφθεί αιώνες πριν από τη μεγάλη μάχη

Τα κεραμικά και αρχιτεκτονικά κατάλοιπα που τεκμηριώθηκαν κατά την έρευνα επιφανείας υποδεικνύουν διάφορες φάσεις κατοίκησης μεταξύ του 4ου αιώνα π.Χ. και του 6ου αιώνα μ.Χ.

Αυτό το ευρύ χρονολογικό φάσμα ίσως εξηγεί γιατί το κάστρο περιγραφόταν ως ερείπιο την εποχή που ο βυζαντινός στρατός πέρασε από την περιοχή το 1176.

Οι ερευνητές δεν υποστηρίζουν ότι η τοποθεσία αποτελούσε ενεργό βυζαντινό ή σελτζουκικό οχυρό κατά τη διάρκεια της μάχης.

Αντίθετα, η ερμηνεία τους την παρουσιάζει ως έναν αρχαίο ρωμαϊκό ή προ-ρωμαϊκό οικισμό, ο οποίος είχε εγκαταλειφθεί πολύ πριν από την εκστρατεία του Μανουήλ.

Η αρχαιολογική σημασία της περιοχής είχε ήδη λάβει επίσημη αναγνώριση.

Μετά τον εντοπισμό ενός νεκροταφείου στα περίχωρα το 2020, η τοποθεσία καταχωρίστηκε το 2021 ως «Νεκρόπολη και Οικισμός Καράκαγια» από το Περιφερειακό Συμβούλιο Διατήρησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Αϊδινίου.

Ισχυρά στοιχεία, αλλά ο λόγος περνά τώρα στην αρχαιολογική σκαπάνη

Ο Καρά και ο Μπαλίκ υποστηρίζουν ότι η τοποθεσία, η τοπογραφία, τα κατάλοιπα και η σχέση του χώρου με την ιστορική διαδρομή υποστηρίζουν συλλογικά την ταυτοποίησή του ως Κάστρο του Μυριοκέφαλου.

Παρουσίασαν τα στοιχεία τους στη μελέτη του 2024 με τίτλο: «Μια σημαντική ανακάλυψη όσον αφορά την Ιστορική Γεωγραφία:

“Το Ερειπωμένο Κάστρο του Μυριοκέφαλου”» , η οποία δημοσιεύθηκε στο Journal of Anatolian Cultural Research.

Ωστόσο, στην τοποθεσία δεν έχει εντοπιστεί καμία επιγραφή που να αναφέρει το όνομα «Μυριοκέφαλο», και κανένα αρχαιολογικό εύρημα δεν έχει συνδέσει μέχρι στιγμής άμεσα τα ερείπια με τα γεγονότα του 1176.

Ως εκ τούτου, η τρέχουσα ταυτοποίηση βασίζεται κυρίως στα επιφανειακά κατάλοιπα, στις ιστορικές μαρτυρίες και στην αντιστοιχία ανάμεσα στην καταγεγραμμένη διαδρομή και την τοπική γεωγραφία.

Ο Μπαλίκ αναγνώρισε επίσης ότι η επιστημονική συζήτηση γύρω από την τοποθεσία του πεδίου της μάχης παραμένει ανοιχτή.

Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι θα απαιτηθούν εκτενέστερες έρευνες και αρχαιολογικές ανασκαφές προκειμένου να τεκμηριωθεί η χρονολόγηση του οικισμού και να προσδιοριστεί η πιθανή σχέση του με τη βυζαντινή εκστρατεία.

Η επιβεβαίωση ότι τα ερείπια του Τσίβριλ ανήκαν στο Κάστρο του Μυριοκέφαλου θα έκανε κάτι περισσότερο από τον απλό εντοπισμό ενός χαμένου από καιρό οχυρού.

Θα μπορούσε να προσφέρει την ισχυρότερη μέχρι σήμερα απόδειξη για το πού εκτυλίχθηκε μία από τις πιο καθοριστικές μάχες στη μεσαιωνική Ανατολία.