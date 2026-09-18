Φωτιά σε δωμάτιο ξενοδοχείου στη Μύκονο – Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε άνδρας

Ένας άνδρας, αγνώστων στοιχείων, εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε νωρίς το πρωί της Παρασκευής (18/9) σε δωμάτιο προσωρινής διαμονής στη Μύκονο. Η πυρκαγιά ήταν μικρής έκτασης και δεν επεκτάθηκε, ενώ την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει η Αρμόδια Ανακριτική Αρχή.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε ένας άνδρας κατά τη διάρκεια κατάσβεσης φωτιάς σε δωμάτιο προσωρινής διαμονής στη Μύκονο.
  • Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε νωρίς το πρωί της Παρασκευής και για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 5 πυροσβέστες με 2 οχήματα.
  • Η πυρκαγιά ήταν μικρής έκτασης και δεν επεκτάθηκε σε παρακείμενους χώρους, ενώ την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει η Αρμόδια Ανακριτική Αρχή.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε ένας άνδρας, αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων, κατά τη διάρκεια κατάσβεσης φωτιάς, που εκδηλώθηκε νωρίς το πρωί της Παρασκευής (18/9) σε δωμάτιο προσωρινής διαμονής, σε ξενοδοχείο που βρίσκεται στην περιοχή Άνω Μερά, στη Μύκονο.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό τις πρώτες πρωινές ώρες.

Παραβίασαν την πόρτα οι πυροσβέστες για να μπουν στο δωμάτιο

Άμεσα κινητοποιήθηκαν 7 πυροσβέστες με 2 οχήματα, που έσπευσαν στο σημείο και αφού παραβίασαν την πόρτα του δωματίου, κατά την κατάσβεση της πυρκαγιάς, εντόπισαν τον άνδρα, που είναι Έλληνας, χωρίς τις αισθήσεις του.

Σύμφωνα με πηγές ενημέρωσης, η πυρκαγιά ήταν μικρής έκτασης και δεν επεκτάθηκε σε παρακείμενους χώρους. Την προανάκριση για την υπόθεση έχουν αναλάβει οι αστυνομικές αρχές.

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