Φωτιά σε δωμάτιο ξενοδοχείου στη Μύκονο – Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε άνδρας

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Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε ένας άνδρας, αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων, κατά τη διάρκεια κατάσβεσης φωτιάς, που εκδηλώθηκε νωρίς το πρωί της Παρασκευής (18/9) σε δωμάτιο προσωρινής διαμονής, σε ξενοδοχείο που βρίσκεται στην περιοχή Άνω Μερά, στη Μύκονο.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό τις πρώτες πρωινές ώρες.

Παραβίασαν την πόρτα οι πυροσβέστες για να μπουν στο δωμάτιο

Άμεσα κινητοποιήθηκαν 7 πυροσβέστες με 2 οχήματα, που έσπευσαν στο σημείο και αφού παραβίασαν την πόρτα του δωματίου, κατά την κατάσβεση της πυρκαγιάς, εντόπισαν τον άνδρα, που είναι Έλληνας, χωρίς τις αισθήσεις του.

Σύμφωνα με πηγές ενημέρωσης, η πυρκαγιά ήταν μικρής έκτασης και δεν επεκτάθηκε σε παρακείμενους χώρους. Την προανάκριση για την υπόθεση έχουν αναλάβει οι αστυνομικές αρχές.