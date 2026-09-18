Σαν σήμερα 18 Σεπτεμβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.
Επέτειοι
- Διεθνής Ημέρα Ανάγνωσης Ηλεκτρονικού Βιβλίου
- Διεθνής Ημέρα Ισότητας των Αμοιβών
- Παγκόσμια Ημέρα Ελέγχου των Υδάτων
- Παγκόσμια Ημέρα Μπαμπού
Γεγονότα
- 1827: Λαμβάνει χώρα η Ναυμαχία της Ιτέας (Σκάλα Σαλώνων). Ο Άστιγξ, κυβερνήτης του πλοίου «Καρτερία», καταστρέφει τουλάχιστον τρία τουρκικά πλοία και κυριεύει τρία αυστριακά, που προμήθευαν τρόφιμα τους Τούρκους.
- 1851: Κυκλοφορεί το πρώτο φύλο της εφημερίδας «New York Times».
- 1924: Το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών εγκρίνει το καταστατικό ίδρυσης της ΑΕΚ.
- 1931: Με Προεδρικό Διάταγμα της κυβέρνησης του Ελευθερίου Βενιζέλου καθορίζεται στα 10 ναυτικά μίλια ο εθνικός εναέριος χώρος της Ελλάδας, 4 περισσότερα από την αιγιαλίτιδα ζώνη.
- 1946: Η Εντίθ Πιάφ δίνει συναυλία στο «Θέατρο Κοτοπούλη» στην Αθήνα. Η 31χρονη γαλλίδα τραγουδίστρια θα γνωρίσει τον 25χρονο ηθοποιό Δημήτρη Χορν και θα τον ερωτευτεί σφοδρά, χωρίς ανταπόκριση.
- 2013: Ενέδρα θανάτου για τον 34χρονο ράπερ Παύλο Φύσσα (Killah P.) στην Αμφιάλη. Δράστης ο 45χρονος χρυσαυγίτης Γιώργος Ρουπακιάς, ο οποίος τον μαχαιρώνει στην καρδιά. Ομόθυμη καταδίκη από τα πολιτικά κόμματα του λεγόμενου «συνταγματικού τόξου» και από τη Χρυσή Αυγή, που αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης.
Γεννήσεις
- 1905: Γκρέτα Γκάρμπο, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της Γκρέτα Λοβίσα Γκούσταφσον, Σουηδή ηθοποιός. (Θαν. 15/4/1990)
- 1922: Γιάννης Γκιωνάκης, Έλληνας ηθοποιός. (Θαν. 25/8/2002)
- 1952: Ρικ Πιτίνο, Ιταλοαμερικανός προπονητής καλαθοσφαίρισης.
- 1968: Τόνι Κούκοτς, Κροάτης καλαθοσφαιριστής.
- 1974: Xzibit, πραγματικό όνομα Άλβιν Ναθάνιελ Τζόινερ, Αμερικανός ράπερ και ηθοποιός.
Θάνατοι
- 1783: Λέοναρντ Όιλερ, Ελβετός μαθηματικός, που ασχολήθηκε με πολλούς κλάδους των μαθηματικών,εισήγαγε νέες μεθόδους ανάλυσης και συνέβαλε θεμελιακά στη θεωρία των υπερβατικών συναρτήσεων. Είναι γνωστός για τη φερώνυμη εξίσωση του λογισμού των μεταβολών (1744) και τη φερώνυμη εξίσωση της κίνησης των ρευστών (1755),ενώ εισήγαγε τα σύμβολα: π, i (για τους φανταστικούς αριθμούς) και Σ (για τα αθροίσματα). Συνέβαλε επίσης και στην αστρονομία, διατυπώνοντας θεωρία για την κίνηση των πλανητών και των κομητών. (Γεν. 15/4/1707)
- 1970: Τζίμι Χέντριξ, Αμερικανός ρόκερ. (Γεν. 27/11/1942)
- 2013: Παύλος Φύσσας, Έλληνας ράπερ, γνωστός με το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο Killah P., που δολοφονήθηκε από μέλος της Χρυσής Αυγής. (Γεν. 10/4/1979)