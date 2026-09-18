Γερμανία: Σχεδόν ένας στους δύο ψηφοφόρους βλέπει τον Μερτς εκτός καγκελαρίας έως το τέλος του 2026

Σχεδόν ένας στους δύο Γερμανούς θεωρεί ότι ο Φρίντριχ Μερτς δεν θα παραμείνει στην καγκελαρία μέχρι το τέλος του έτους, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση του ινστιτούτου YouGov.

Στην έρευνα, η οποία πραγματοποιήθηκε σε αντιπροσωπευτικό δείγμα 1.611 ενηλίκων, το 48% εκτιμά ότι ο Μερτς δεν θα είναι καγκελάριος στις αρχές του 2027. Αντίθετα, το 31% θεωρεί ότι θα παραμείνει στο αξίωμα, ενώ το 21% δήλωσε ότι δεν γνωρίζει ή δεν απάντησε.

Η πίεση μετά την ήττα στη Σαξονία-Άνχαλτ

Η δημοσκόπηση έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης πολιτικής πίεσης για τον Γερμανό καγκελάριο, μετά τη βαριά εκλογική ήττα του CDU στη Σαξονία-Άνχαλτ. Στις πρόσφατες εκλογές, η AfD κατέγραψε ποσοστό περίπου 44%, ενώ το CDU περιορίστηκε στο 17,2%, το χαμηλότερο αποτέλεσμα που έχει καταγράψει το κόμμα στο συγκεκριμένο κρατίδιο.

Το αποτέλεσμα ενίσχυσε τη συζήτηση για την πολιτική πορεία του Μερτς, ενώ στο εσωτερικό του CDU έχουν ήδη αυξηθεί οι προβληματισμοί για την πορεία της κυβέρνησης. Παράλληλα, ενόψει των εκλογικών αναμετρήσεων σε Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία και Βερολίνο, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στις επιδόσεις του κυβερνώντος κόμματος και στις πιθανές πολιτικές επιπτώσεις τους.

«Η εγκατάλειψη δεν είναι επιλογή»

Ο ίδιος ο Μερτς, πάντως, απορρίπτει τα σενάρια περί αποχώρησής του. Μετά το αποτέλεσμα στη Σαξονία-Άνχαλτ είχε δηλώσει ότι «η εγκατάλειψη δεν είναι επιλογή για μένα», υπογραμμίζοντας την πρόθεσή του να συνεχίσει την πολιτική του πορεία.

Η νέα μέτρηση καταγράφει, πάντως, το εύρος της αβεβαιότητας γύρω από την πολιτική του θέση, σε μια περίοδο κατά την οποία η γερμανική κυβέρνηση βρίσκεται αντιμέτωπη με σημαντικές εκλογικές και εσωκομματικές πιέσεις.