Axios: Πιθανή συνάντηση Τραμπ με τη μεταβατική πρόεδρο της Βενεζουέλας

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σχεδιάζει να συναντηθεί πιθανόν την επόμενη εβδομάδα με την υπηρεσιακή πρόεδρο της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροδρίγκες, στην πρώτη τους απευθείας συνάντηση, σύμφωνα με δημοσίευμα του αμερικανικού ειδησεογραφικού ιστοτόπου Axios, το οποίο επικαλείται πηγές με γνώση των σχεδιασμών.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η πιθανή συνάντηση θα σηματοδοτούσε την προσπάθεια της Ουάσινγκτον να αναδείξει τη νέα, στενότερη σχέση της με το Καράκας, μετά τις ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις στη Βενεζουέλα.

Ωστόσο, όπως επισημαίνει το Axios, το ενδεχόμενο μιας τέτοιας συνάντησης ενδέχεται να προκαλέσει αντιδράσεις, με τις πολιτικές ισορροπίες να παραμένουν ιδιαίτερα ευαίσθητες τόσο στη Βενεζουέλα όσο και μεταξύ της πολυπληθούς κοινότητας Βενεζουελάνων στις ΗΠΑ.

Η συνάντηση, εφόσον πραγματοποιηθεί, θα αποτελέσει σημαντική εξέλιξη στις σχέσεις Ουάσινγκτον – Καράκας και θα πραγματοποιηθεί σε μια περίοδο κατά την οποία η αμερικανική κυβέρνηση επιδιώκει να διαμορφώσει νέα δεδομένα στις σχέσεις της με τη Βενεζουέλα.