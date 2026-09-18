Ανατροπή στην ICE: Ο Τραμπ απέσυρε αιφνιδίως τον διορισμό του Λανς Σρόιερ

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Στην απόσυρση του διορισμού του Λανς Σρόιερ για τη θέση του διευθυντή της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνειακής Επιβολής των ΗΠΑ (ICE), προχώρησε την Πέμπτη ο Ντόναλντ Τραμπ.

Η απόσυρση του διορισμού, ο οποίος εκκρεμούσε να επικυρωθεί από τη Γερουσία, ανακοινώθηκε χωρίς κανένα σχόλιο ή καμιά εξήγηση, μεταξύ άλλων, σε δελτίο Τύπου των υπηρεσιών του Ρεπουμπλικάνου προέδρου στον Λευκό Οίκο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε ανακοινώσει στα τέλη Ιουνίου ότι επέλεξε τον Σρόιερ, που αφού ολοκλήρωσε τη θητεία του στο σώμα πεζοναυτών έκανε καριέρα στην αστυνομία στην Οκλαχόμα, την πολιτεία του νέου υπουργού Εσωτερικής Ασφαλείας, Μαρκγουέιν Μάλιν, ο οποίος ονομάστηκε τον Μάρτιο. Η θέση είναι κενή μετά την αποχώρηση τον Μάιο του προηγούμενου υπηρεσιακού διευθυντής της, του Τοντ Λάιονς.

Στη θεωρία, το πρόσωπο που καταλαμβάνει τη θέση του διευθυντή της ICE είναι υποχρεωτικό να εγκρίνεται από την αμερικανική άνω Βουλή. Στην πράξη, όλοι οι διευθυντές από το 2017 ήταν υπηρεσιακοί.

Στο επίκεντρο η μεταναστευτική πολιτική

Η ICE βρίσκεται το τελευταίο διάστημα στο επίκεντρο έντονης κριτικής για τις πρακτικές που εφαρμόζει στο πλαίσιο της εκστρατείας μαζικών συλλήψεων και απελάσεων παράτυπων μεταναστών της κυβέρνησης Τραμπ.

Την ίδια ώρα, το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας καυχιέται για την καταγραφή νέου ρεκόρ συλλήψεων, με σχεδόν 51.000 παράτυπους μετανάστες να συλλαμβάνονται από την ICE. Ο αριθμός αυτός ξεπέρασε το προηγούμενο ρεκόρ των περίπου 50.200 συλλήψεων, το οποίο είχε καταγραφεί τον Ιούλιο.