Φωτιά σε οικόπεδο στου Ρέντη: Καίγονται απορρίμματα, ήχησε το 112 για τους πυκνούς καπνούς – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

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Μεγάλη φωτιά έχει ξεσπάσει αυτή την ώρα στου Ρέντη, δίπλα στη Λ. Κηφισού, σημαίνοντας συναγερμό στην Πυροσβεστική.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, καίγονται απορρίμματα σε οικοπεδικό χώρο, που βρίσκεται στη συμβολή της Στρατηγού Μακρυγιάννη με την 28ης Οκτωβρίου.

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής που επιχειρούν στο σημείο έχουν ενισχυθεί. Συγκεκριμένα, στο σημείο βρίσκονται 18 πυροσβέστες με 7 οχήματα, ενώ ο δήμος Αγίου Ιωάννη Ρέντη συνδράμει με υδροφόρα.

#Πυρκαγιά σε υπαίθριο χώρο στη συμβολή των οδών Στρατηγού Μακρυγιάννη και 28ης Οκτωβρίου στο Ρέντη Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 12 #πυροσβέστες με 4 οχήματα και το ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 18, 2026

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 14:45. Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Πειραιά.

Όπως φαίνεται και στις εικόνες πυκνοί μαύροι καπνοί έχουν καλύψει την περιοχή.

Μήνυμα από το 112: Κλείστε πόρτες και παράθυρα

Μήνυμα από το 112 εστάλη πριν από λίγο για τη μεγάλη φωτιά που έχει εκδηλωθεί σε οικοπεδικό χώρο, στου Ρέντη.

Με το μήνυμα καλούνται οι κάτοικοι της περιοχής να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα.

«Πυρκαγιά στην περιοχή Αγίου Ιωάννη Ρέντη της ΠΕ Πειραιώς. Οι καπνοί κατευθύνονται στην περιοχή σας. Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες και παράθυρα. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών», αναφέρει στο μήνυμα.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή #Αγίου_Ιωάννη_Ρέντη της Π.Ε. #Πειραιώς ‼️ Οι καπνοί κατευθύνονται στην περιοχή σας. Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες και παράθυρα. ‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα & ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️… — 112 Greece (@112Greece) September 18, 2026

Δείτε κι άλλες εικόνες από το σημείο: