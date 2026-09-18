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Φωτιά στο Ψάρι Μεσσηνίας: Στη μάχη με τις φλόγες και εναέρια μέσα της Πυροσβεστικής

Φωτιά σε οικόπεδο στου Ρέντη: Καίγονται απορρίμματα, ήχησε το 112 για τους πυκνούς καπνούς – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Μεγάλη φωτιά έχει ξεσπάσει στου Ρέντη, δίπλα στη Λ. Κηφισού, με πυκνούς μαύρους καπνούς να καλύπτουν την περιοχή. Η Πυροσβεστική έχει σημάνει συναγερμό και επιχειρεί με 12 πυροσβέστες και 5 οχήματα σε οικοπεδικό χώρο όπου καίγονται απορρίμματα.

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φωτιά Ρέντη
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μεγάλη φωτιά έχει ξεσπάσει αυτή την ώρα στου Ρέντη, δίπλα στη Λ. Κηφισού, σημαίνοντας συναγερμό στην Πυροσβεστική.
  • Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, καίγονται απορρίμματα σε οικοπεδικό χώρο, στη συμβολή της Στρατηγού Μακρυγιάννη με την 28ης Οκτωβρίου.
  • Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα, ενώ πυκνοί μαύροι καπνοί έχουν καλύψει την περιοχή.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Μεγάλη φωτιά έχει ξεσπάσει αυτή την ώρα στου Ρέντη, δίπλα στη Λ. Κηφισού, σημαίνοντας συναγερμό στην Πυροσβεστική.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, καίγονται απορρίμματα σε οικοπεδικό χώρο, που βρίσκεται στη συμβολή της Στρατηγού Μακρυγιάννη με την 28ης Οκτωβρίου.

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής που επιχειρούν στο σημείο έχουν ενισχυθεί. Συγκεκριμένα, στο σημείο βρίσκονται 18 πυροσβέστες με 7 οχήματα, ενώ ο δήμος Αγίου Ιωάννη Ρέντη συνδράμει με υδροφόρα.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 14:45. Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Πειραιά.

Όπως φαίνεται και στις εικόνες πυκνοί μαύροι καπνοί έχουν καλύψει την περιοχή.

Μήνυμα από το 112: Κλείστε πόρτες και παράθυρα

Μήνυμα από το 112 εστάλη πριν από λίγο για τη μεγάλη φωτιά που έχει εκδηλωθεί σε οικοπεδικό χώρο, στου Ρέντη.

Με το μήνυμα καλούνται οι κάτοικοι της περιοχής να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα.

«Πυρκαγιά στην περιοχή Αγίου Ιωάννη Ρέντη της ΠΕ Πειραιώς. Οι καπνοί κατευθύνονται στην περιοχή σας. Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες και παράθυρα. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών», αναφέρει στο μήνυμα.

 

Φωτιά Ρέντη

Φωτιά Ρέντη

Δείτε κι άλλες εικόνες από το σημείο:

 

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