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Ιωάννινα: Αίσιο τέλος στην περιπέτεια γυναίκας που είχαν χαθεί τα ίχνη της

Μια 46χρονη γυναίκα που είχε εξαφανιστεί για μερικές ώρες στη Δημοτική Ενότητα Παμβώτιδας Ιωαννίνων, εντοπίστηκε με ασφάλεια μετά από άμεση κινητοποίηση των Αρχών. Στην επιχείρηση εντοπισμού συμμετείχαν πυροσβέστες, διασωστικός σκύλος, drones και άλλες δυνάμεις, με τη γυναίκα να μεταφέρεται στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια μιας 46χρονης γυναίκας στη Δημοτική Ενότητα Παμβώτιδας Ιωαννίνων, τα ίχνη της οποίας είχαν χαθεί για μερικές ώρες.
  • Στήθηκε εκτεταμένη επιχείρηση εντοπισμού στην ευρύτερη περιοχή, με την άμεση κινητοποίηση των Αρχών.
  • Στην έρευνα συμμετείχαν 13 πυροσβέστες, ειδικά εκπαιδευμένος σκύλος, drones και άλλες δυνάμεις, εντοπίζοντας τη γυναίκα έγκαιρα και μεταφέροντάς την με ασφάλεια στο νοσοκομείο.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια μιας 46χρονης γυναίκας στη Δημοτική Ενότητα Παμβώτιδας Ιωαννίνων, τα ίχνη της οποίας είχαν χαθεί για μερικές ώρες, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των Aρχών.

Σύμφωνα με το epirus post, η 46χρονη, είχε αποχωρήσει από την οικία της, με αποτέλεσμα να στηθεί εκτεταμένη επιχείρηση εντοπισμού στην ευρύτερη περιοχή.

Στην έρευνα συμμετείχαν συνολικά 13 πυροσβέστες από την 5η ΕΜΑΚ με ειδικά εκπαιδευμένο διασωστικό σκύλο, η Ομάδα Σ.μη.Ε.Α. (drones) της Περιφέρειας Ηπείρου, μια ομάδα από την 5η ΕΜΟΔΕ, καθώς και δυνάμεις από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Μηλιωτάδων.

Χάρη στον συντονισμό των δυνάμεων, η γυναίκα εντοπίστηκε έγκαιρα και μεταφέρθηκε με ασφάλεια σε σημείο όπου την παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, για τη διακομιδή της στο νοσοκομείο και την παροχή των πρώτων βοηθειών.

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