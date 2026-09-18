Ιωάννινα: Αίσιο τέλος στην περιπέτεια γυναίκας που είχαν χαθεί τα ίχνη της

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Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια μιας 46χρονης γυναίκας στη Δημοτική Ενότητα Παμβώτιδας Ιωαννίνων, τα ίχνη της οποίας είχαν χαθεί για μερικές ώρες, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των Aρχών.

Σύμφωνα με το epirus post, η 46χρονη, είχε αποχωρήσει από την οικία της, με αποτέλεσμα να στηθεί εκτεταμένη επιχείρηση εντοπισμού στην ευρύτερη περιοχή.

Στην έρευνα συμμετείχαν συνολικά 13 πυροσβέστες από την 5η ΕΜΑΚ με ειδικά εκπαιδευμένο διασωστικό σκύλο, η Ομάδα Σ.μη.Ε.Α. (drones) της Περιφέρειας Ηπείρου, μια ομάδα από την 5η ΕΜΟΔΕ, καθώς και δυνάμεις από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Μηλιωτάδων.

Χάρη στον συντονισμό των δυνάμεων, η γυναίκα εντοπίστηκε έγκαιρα και μεταφέρθηκε με ασφάλεια σε σημείο όπου την παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, για τη διακομιδή της στο νοσοκομείο και την παροχή των πρώτων βοηθειών.