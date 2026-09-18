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Συνάντηση του ΠτΔ με τον βασιλιά του Μπαχρέιν: Στο επίκεντρο της συζήτησης η κρίση στον Κόλπο και οι επιθέσεις του Ιράν

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, υποδέχθηκε σήμερα τον βασιλιά του Μπαχρέιν, Χαμάντ μπιν Ίσα αλ Χαλίφα, με τις συζητήσεις να επικεντρώνονται στην κρίση του Κόλπου και τις επιθέσεις του Ιράν. Οι δύο άνδρες, τόνισαν τη σημασία του διεθνούς δικαίου και του Δικαίου της Θάλασσας, για την περιφερειακή σταθερότητα και την αντιμετώπιση των συνεπειών του πολέμου, στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου.

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Πολιτική

Ο Κωνσταντίνος Τασούλας με τον Χαμάντ μπιν Ίσα αλ Χαλίφα
Πηγή: Intime
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, υποδέχθηκε τον βασιλιά του Μπαχρέιν, Χαμάντ μπιν Ίσα αλ Χαλίφα.
  • Στο επίκεντρο των συνομιλιών, βρέθηκε η κρίση στον Κόλπο και οι επιθέσεις του Ιράν, με έμφαση στις επιπτώσεις τους, στη διεθνή ασφάλεια και οικονομία.
  • Ο Κωνσταντίνος Τασούλας, εξέφρασε τη στήριξη και την αλληλεγγύη της Ελλάδας προς το Μπαχρέιν, ενώ τονίστηκε και η προσήλωση των δύο χωρών, στο διεθνές δίκαιο.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Τον βασιλιά του Μπαχρέιν, Χαμάντ μπιν Ίσα αλ Χαλίφα, υποδέχθηκε σήμερα, Παρασκευή (18/9) στην Αθήνα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας.

Η συνάντηση έλαβε χώρα σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία, για την ευρύτερη περιοχή του Κόλπου, με τις περιφερειακές εξελίξεις και τις επιπτώσεις τους στη διεθνή ασφάλεια και την οικονομία, να βρίσκονται στο επίκεντρο των συνομιλιών.

Η κρίση στον Κόλπο στην «ατζέντα» των δύο ανδρών

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι δύο ηγέτες συζήτησαν τις τελευταίες εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή, με ιδιαίτερη έμφαση στην κρίση στον Κόλπο και στις επιπτώσεις της, στις χώρες της περιοχής.

Ο Κωνσταντίνος Τασούλας εξέφρασε τη στήριξη και την αλληλεγγύη της Ελλάδας προς το Μπαχρέιν, για τις επιθέσεις που δέχθηκε από το Ιράν.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις ευρύτερες συνέπειες της έντασης στην περιοχή, επισημαίνοντας τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει η κρίση, τόσο στη σταθερότητα της ευρύτερης περιοχής, όσο και στη διεθνή αγορά πετρελαίου.

Αναφορά στο διεθνές δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας

Στο πλαίσιο των συνομιλιών, οι δύο πλευρές αναφέρθηκαν επίσης στην προσήλωση της Ελλάδας και του Μπαχρέιν στις αρχές του διεθνούς δικαίου.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο Δίκαιο της Θάλασσας, με τις δύο χώρες να υπογραμμίζουν τη σημασία του διεθνούς νομικού πλαισίου για την αντιμετώπιση των περιφερειακών ζητημάτων και την ενίσχυση της σταθερότητας.

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