Συνάντηση του ΠτΔ με τον βασιλιά του Μπαχρέιν: Στο επίκεντρο της συζήτησης η κρίση στον Κόλπο και οι επιθέσεις του Ιράν

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Τον βασιλιά του Μπαχρέιν, Χαμάντ μπιν Ίσα αλ Χαλίφα, υποδέχθηκε σήμερα, Παρασκευή (18/9) στην Αθήνα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας.

Η συνάντηση έλαβε χώρα σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία, για την ευρύτερη περιοχή του Κόλπου, με τις περιφερειακές εξελίξεις και τις επιπτώσεις τους στη διεθνή ασφάλεια και την οικονομία, να βρίσκονται στο επίκεντρο των συνομιλιών.

Η κρίση στον Κόλπο στην «ατζέντα» των δύο ανδρών

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι δύο ηγέτες συζήτησαν τις τελευταίες εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή, με ιδιαίτερη έμφαση στην κρίση στον Κόλπο και στις επιπτώσεις της, στις χώρες της περιοχής.

Ο Κωνσταντίνος Τασούλας εξέφρασε τη στήριξη και την αλληλεγγύη της Ελλάδας προς το Μπαχρέιν, για τις επιθέσεις που δέχθηκε από το Ιράν.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις ευρύτερες συνέπειες της έντασης στην περιοχή, επισημαίνοντας τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει η κρίση, τόσο στη σταθερότητα της ευρύτερης περιοχής, όσο και στη διεθνή αγορά πετρελαίου.

Αναφορά στο διεθνές δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας

Στο πλαίσιο των συνομιλιών, οι δύο πλευρές αναφέρθηκαν επίσης στην προσήλωση της Ελλάδας και του Μπαχρέιν στις αρχές του διεθνούς δικαίου.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο Δίκαιο της Θάλασσας, με τις δύο χώρες να υπογραμμίζουν τη σημασία του διεθνούς νομικού πλαισίου για την αντιμετώπιση των περιφερειακών ζητημάτων και την ενίσχυση της σταθερότητας.