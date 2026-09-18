Νίκος Ανδρουλάκης για Μαργαρίτα Παπανδρέου: Συνέδεσε το όνομά της με τον αγώνα για τα δικαιώματα των γυναικών και την κοινωνική πρόοδο

Ο Νίκος Ανδρουλάκης, σε συλλυπητήρια δήλωση για τον θάνατο της Μαργαρίτας Παπανδρέου, τόνισε ότι συνέδεσε το όνομά της με τον αγώνα για τα δικαιώματα των γυναικών και την κοινωνική πρόοδο. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής υπογράμμισε τη συμβολή της στη μεταρρύθμιση του Οικογενειακού Δικαίου και την ίδρυση της Ένωσης Γυναικών Ελλάδας

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Πολιτική

Ο Νίκος Ανδρουλάκης
Πηγή: Intime
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • «H Μαργαρίτα Παπανδρέου συνέδεσε το όνομά της με τον αγώνα για τα δικαιώματα των γυναικών και την κοινωνική πρόοδο», τονίζει ο Νίκος Ανδρουλάκης σε συλλυπητήρια δήλωσή του.
  • Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής υπογραμμίζει πως «με τη διεκδικητική δημόσια παρουσία της, συνέβαλε στη μεταρρύθμιση του Οικογενειακού Δικαίου, την ισότητα και χειραφέτηση των γυναικών», ενώ πρωτοστάτησε στην ίδρυση της Ένωσης Γυναικών Ελλάδας (ΕΓΕ).
  • «Η προσωπική της διαδρομή στο πλευρό του Ανδρέα Παπανδρέου συνδέθηκε με τα ορόσημα μιας περιόδου πολιτικών, κοινωνικών και θεσμικών μετασχηματισμών», σημειώνει ο κ. Ανδρουλάκης, εκφράζοντας τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένειά της.

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«H Μαργαρίτα Παπανδρέου συνέδεσε το όνομά της με τον αγώνα για τα δικαιώματα των γυναικών και την κοινωνική πρόοδο», τονίζει ο Νίκος Ανδρουλάκης, σε συλλυπητήρια δήλωσή του για τον θάνατο της Μαργαρίτας Παπανδρέου.

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Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής τονίζει ότι «με τη διεκδικητική δημόσια παρουσία της, συνέβαλε στη μεταρρύθμιση του Οικογενειακού Δικαίου, την ισότητα και χειραφέτηση των γυναικών σε μια εποχή κατά την οποία η κατοχύρωση αυτών των δικαιωμάτων σε κάθε πτυχή της κοινωνικής και οικονομικής ζωής δεν ήταν αυτονόητη. Πρωτοστάτησε στην ίδρυση της Ένωσης Γυναικών Ελλάδας (ΕΓΕ), της οποίας διετέλεσε Πρόεδρος».

Σημειώνει ότι «η προσωπική της διαδρομή στο πλευρό του Ανδρέα Παπανδρέου συνδέθηκε με τα ορόσημα μιας περιόδου πολιτικών, κοινωνικών και θεσμικών μετασχηματισμών, που σφράγισαν τη σύγχρονη Ελλάδα».

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«Την αποχαιρετούμε με σεβασμό», αναφέρει ο κ. Ανδρουλάκης, εκφράζοντας τα ειλικρινή συλλυπητήρια του «στον Γιώργο, τη Σοφία, τον Νίκο και τον Αντρίκο καθώς και στα πολυαγαπημένα της εγγόνια».

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