Νίκος Παπανδρέου: «Ήταν ο φάρος στη φουρτούνα» – Το μήνυμα για τον θάνατο της μητέρας του, Μαργαρίτας

Ο Νίκος Παπανδρέου εξέδωσε δήλωση για τον θάνατο της μητέρας του, Μαργαρίτας, σε ηλικία 103 ετών, εκφράζοντας τη θλίψη του και τονίζοντας την ευθύνη να παραμείνει πιστός στις αρχές της. Την χαρακτηρίζει ως «φάρο στη φουρτούνα» για την οικογένεια.

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Νίκος Παπανδρέου
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Νίκος Παπανδρέου ανακοίνωσε τον θάνατο της μητέρας του, Μαργαρίτας, σε ηλικία 103 ετών, τονίζοντας: «Η αγαπημένη μου μητέρα, η Μαργαρίτα, έφυγε σήμερα το πρωί μετά από μια δύσκολη βραδιά».
  • Υπογράμμισε πως «έζησε όλες τις νίκες του ΠΑΣΟΚ και τις ήττες, έστησε την Ένωση Γυναικών Ελλάδας και με επιμονή έφερε αλλαγές στη χώρα που την υιοθέτησε».
  • Κατέληξε λέγοντας ότι «Για μας τα παιδιά της, αλλά και για τον Ανδρέα, ήταν ο φάρος στη φουρτούνα».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ως φάρο στη φουρτούνα χαρακτηρίζει ο Νίκος Παπανδρέου τη μητέρα του, Μαργαρίτα, η οποία πέθανε σήμερα σε ηλικία 103 ετών, σημειώνοντας ότι «στις πιο δύσκολες στιγμές είχε πάντα έναν ήρεμο και σοφό λόγο να μου πει, κάτι που με γαλήνευε».

Αναλυτικά, ο Νίκος Παπανδρέου αναφέρει ότι «η αγαπημένη μου μητέρα, η Μαργαρίτα, έφυγε σήμερα το πρωί μετά από μια δύσκολη βραδιά. Αφήνει πίσω της ένα κενό, αλλά και την ευθύνη να μείνω πιστός στις αρχές που με δίδαξε».

Όπως υπογραμμίζει σε δήλωσή του, «έζησε όλες τις νίκες του ΠΑΣΟΚ και τις ήττες, έστησε την Ένωση Γυναικών Ελλάδας και με επιμονή έφερε αλλαγές στη χώρα που την υιοθέτησε.
Σκέφτομαι ότι στις πιο δύσκολες στιγμές είχε πάντα έναν ήρεμο και σοφό λόγο να μου πει, κάτι που με γαλήνευε — μάλλον επειδή τα είχε δει όλα».

«Για μας τα παιδιά της, αλλά και για τον Ανδρέα, ήταν ο φάρος στη φουρτούνα», καταλήγει ο Νίκος Παπανδρέου.

 

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