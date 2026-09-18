Κεφαλονιά: Την Πέμπτη στην ανακρίτρια οι 3 κατηγορούμενοι για τον θάνατο της Μυρτούς

Οι τρεις κατηγορούμενοι για τον θάνατο της Μυρτούς, η οποία εντοπίστηκε αναίσθητη τον περασμένο Απρίλιο σε κεντρική πλατεία του Αργοστολίου, αναμένεται να βρεθούν την ερχόμενη Πέμπτη ενώπιον της ανακρίτριας για απολογία. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, μετά την ολοκλήρωση της κύριας ανάκρισης.

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Κοινωνία

Κεφαλονιά, Αργοστόλι, 19χρονη, Μυρτώ, θάνατος
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ενώπιον της ανακρίτριας αναμένεται να βρεθούν την ερχόμενη Πέμπτη (24/9) οι τρεις κατηγορούμενοι για τον θάνατο της Μυρτούς, τον περασμένο Απρίλιο, στην Κεφαλονιά.
  • Η κύρια ανάκριση έχει ολοκληρωθεί και πλέον οι τρεις κατηγορούμενοι καλούνται να απολογηθούν, καθώς σε βάρος τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.
  • Η 19χρονη Μυρτώ είχε εντοπιστεί αναίσθητη σε κεντρική πλατεία του Αργοστολίου, με τον θάνατό της να αποδοθεί σε ανακοπή καρδιάς, ενώ στο αίμα της εντοπίστηκαν ίχνη κοκαΐνης, κάνναβης και αλκοόλ.

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Ενώπιον της ανακρίτριας αναμένεται να βρεθούν την ερχόμενη Πέμπτη (24/9) οι τρεις κατηγορούμενοι για τον θάνατο της Μυρτούς, τον περασμένο Απρίλιο, στην Κεφαλονιά.

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Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας tempo24.news, η κύρια ανάκριση έχει ολοκληρωθεί και πλέον οι τρεις κατηγορούμενοι καλούνται να απολογηθούν ενώπιον της ανακριτικής Αρχής, στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Υπενθυμίζεται ότι σε βάρος των τριών κατηγορουμένων έχει ασκηθεί ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.

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H 19χρονη Μυρτώ είχε εντοπιστεί αναίσθητη σε κεντρική πλατεία του Αργοστολίου, όπου την εγκατέλειψαν, το πρωί της 14ης Απριλίου 2026. Η άτυχη Μυρτώ μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της, που αποδόθηκε σε ανακοπή καρδιάς, ενώ στο αίμα της εντοπίστηκαν ίχνη κοκαΐνης, κάνναβης και αλκοόλ. Οι γονείς της επιμένουν ότι η κόρη τους δεν έπαιρνε ναρκωτικά και εξέφραζαν τις υποψίες τους ότι κάποιοι ουσιαστικά νάρκωσαν τη Μυρτώ για να την εκμεταλλευτούν το μοιραίο βράδυ.

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