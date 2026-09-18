Η Λαγκάρντ αφήνει ανοιxτό το ενδεχόμενο πρόωρης αποχώρησής της από το τιμόνι της ΕΚΤ

Η Κριστίν Λαγκάρντ, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο πρόωρης αποχώρησής της από τη θέση της σε συνέντευξη στο RTÉ, δηλώνοντας «Φεύγω το 2027» αλλά απαντώντας «Θα δούμε» για την παραμονή της μέχρι τον Οκτώβριο του 2027. Η τοποθέτησή της διατηρεί ενεργή τη συζήτηση για το μέλλον της στην ΕΚΤ, ενώ παράλληλα έχει ξεκινήσει η συζήτηση για τη διαδοχή της, με τον Κλάας Κνοτ να εμφανίζεται ως πιθανός υποψήφιος για την προεδρία με στήριξη από τη Γαλλία.

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Κριστίν Λαγκάρντ
Φωτογραφία: AP
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η πρόεδρος της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο πρόωρης αποχώρησής της, δηλώνοντας «Φεύγω το 2027», αλλά απαντώντας «Θα δούμε» για το αν θα παραμείνει μέχρι τον Οκτώβριο του 2027.
  • Η Λαγκάρντ υπογράμμισε ότι, ανεξάρτητα από τον χρόνο αποχώρησης, η διαδικασία «θα αντιμετωπιστεί με τον πιο επαγγελματικό τρόπο, όπως αρμόζει».
  • Παράλληλα, η συζήτηση για την επόμενη ημέρα στην ΕΚΤ έχει ήδη ξεκινήσει, με τη Γαλλία να εμφανίζεται διατεθειμένη να στηρίξει τον Ολλανδό κεντρικό τραπεζίτη Κλάας Κνοτ για την προεδρία της ΕΚΤ.

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Νέα δεδομένα στη συζήτηση για το μέλλον της Κριστίν Λαγκάρντ στην ηγεσία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) δημιουργεί η σημερινή τοποθέτησή της σε συνέντευξη στο ιρλανδικό δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο RTÉ.

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Η πρόεδρος της ΕΚΤ κλήθηκε να σχολιάσει τις επίμονες φήμες που κυκλοφορούν τους τελευταίους μήνες σχετικά με ενδεχόμενη πρόωρη αποχώρησή της από τη θέση. Η Λαγκάρντ δήλωσε ότι θα αποχωρήσει το 2027, χωρίς ωστόσο να δεσμευτεί ότι θα παραμείνει μέχρι το τέλος της προβλεπόμενης θητείας της.

«Φεύγω το 2027», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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Όταν στη συνέχεια ρωτήθηκε εάν αυτό σημαίνει ότι θα παραμείνει στην προεδρία μέχρι τον Οκτώβριο του 2027, οπότε και ολοκληρώνεται κανονικά η θητεία της, η απάντησή της ήταν σύντομη: «Θα δούμε».

Η συγκεκριμένη τοποθέτηση δεν αποτελεί ανακοίνωση παραίτησης ούτε επιβεβαιώνει ότι έχει ληφθεί απόφαση για πρόωρη αποχώρηση. Ωστόσο, η επιλογή της Λαγκάρντ να μην αποκλείσει ένα διαφορετικό χρονοδιάγραμμα διατηρεί ενεργή τη συζήτηση για το μέλλον της στην ΕΚΤ.

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«Θα αντιμετωπιστεί με τον πιο επαγγελματικό τρόπο»

Η Λαγκάρντ επιχείρησε παράλληλα να υπογραμμίσει ότι, ανεξάρτητα από τον χρόνο κατά τον οποίο θα αποχωρήσει, η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με θεσμικό και ομαλό τρόπο.

«Αυτό που μπορώ να σας πω σε αυτή τη φάση είναι ότι, ανεξάρτητα από τον χρόνο, αυτό θα αντιμετωπιστεί με τον πιο επαγγελματικό τρόπο, όπως αρμόζει», δήλωσε.

Στο επίκεντρο ο Κλάας Κνοτ

Την ίδια ώρα, η συζήτηση για την επόμενη ημέρα στην ΕΚΤ έχει ήδη ξεκινήσει, με διάφορα ονόματα να εξετάζονται για τη διαδοχή της Λαγκάρντ.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το Reuters αυτή την εβδομάδα, η Γαλλία εμφανίζεται διατεθειμένη να στηρίξει τον Ολλανδό κεντρικό τραπεζίτη Κλάας Κνοτ για την προεδρία της ΕΚΤ, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης συμφωνίας για την κατανομή κορυφαίων θέσεων στην κεντρική τράπεζα.

Το συγκεκριμένο σενάριο προβλέπει, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, γαλλική στήριξη στον Κνοτ με αντάλλαγμα την επιλογή Γάλλου υποψηφίου για τη θέση του επικεφαλής οικονομολόγου της ΕΚΤ.

Μεταξύ των Γάλλων που έχουν αναφερθεί ως πιθανοί υποψήφιοι για τη συγκεκριμένη θέση είναι η οικονομολόγος Ανιές Μπενασί-Κερέ, η πρώην υπουργός Λοράνς Μπουν και η οικονομολόγος Ελέν Ρέι.

Ποιος είναι ο Κλάας Κνοτ

Ο Κλάας Κνοτ υπήρξε διοικητής της κεντρικής τράπεζας της Ολλανδίας από το 2011 έως το 2025 και συμμετείχε επί σειρά ετών στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ.

 

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