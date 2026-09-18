Moody’s και Scope Ratings: Σήμερα το κρίσιμο crash test για την ελληνική οικονομία

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Σήμερα είναι κρίσιμη ημέρα για τo outlook της ελληνικής οικονομίας, καθώς αξιολογείται η πιστοληπτική εικόνα της χώρας από τους οίκους Moody’s και Scope Ratings. Το ενδιαφέρον των αναλυτών στρέφεται στο αν υπάρχει περιθώριο για ένα ακόμη σκαλοπάτι υψηλότερα για την οικονομία της χώρας, πέραν από την κατάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας.

Οι αξιολογήσεις

Υπενθυμίζεται πως η Moody’s διατηρεί το αξιόχρεο της Ελλάδας στην βαθμίδα Baa3 .Αυτό είναι το χαμηλότερο επίπεδο της επενδυτικής βαθμίδας με σταθερό outlook.

Ο οίκος κατέβασε πρόσφατα τον πήχη για τον ρυθμό ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο 1,7% για το 2026 αλλά και για το 2027, από 2,1% που ήταν η αρχική του πρόβλεψη.

Τα θετικά στοιχεία που έχει το προφίλ της ελληνικής οικονομίας σχετίζονται μεταξύ άλλων με τις δημοσιονομικές επιδόσεις, τα πρωτογενή πλεονάσματα, τις περιορισμένες ανάγκες χρηματοδότησης και το χαμηλό κόστος εξυπηρέτησης του χρέους.

Από την πλευρά της η Scope Ratings αξιολογεί το outlook της ελληνικής οικονομίας ένα σκαλοπάτι ψηλότερα από τη Moody’s και συγκεκριμένα στο BBB με θετικές προοπτικές.

Αυτό πρακτικά σημαίνει πως, ο οίκος βλέπει πως υπάρχουν περισσότερες πιθανότητες στο να βελτιωθεί το αξιόχρεο της χώρας μας παρά στο να επιδεινωθεί μέσα στους επόμενους 12 έως 18 μήνες.

Το κλειδί για τη νέα αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας είναι σταθερή μείωση του χρέους ως ποσοστού του ΑΕΠ και η διατήρηση υψηλών πρωτογενών πλεονασμάτων.

Το χρέος

Η ταχεία αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των επιχειρημάτων υπέρ της Ελλάδας.

Όπως έδειξαν τα τελευταία στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, ο λόγος χρέους προς ΑΕΠ έπεσε στο 146,1% το 2025 από 154,2% που ήταν το 2024. Αυτή ήταν η μεγαλύτερη μείωση που καταγράφηκε μεταξύ των κρατών- μελών της ΕΕ.

Ακόμη επισημαίνεται πως, σύμφωνα με την ΤτΕ, το πρωτογενές πλεόνασμα εκτιμάται πως θα ανέλθει σχεδόν στο 3,2% του ΑΕΠ το 2026, ενώ οι πρόωρες αποπληρωμές δανείων περιορίζουν περαιτέρω τις μελλοντικές υποχρεώσεις του Δημοσίου.

Κομβικό ρόλο παίζει και η ίδια η δομή του χρέους. Το μεγαλύτερο μέρος βρίσκεται στα χέρια του επίσημου τομέα, οι λήξεις εκτείνονται σε μεγάλο βάθος χρόνου και τα ταμειακά διαθέσιμα παραμένουν υψηλά.

Μάλιστα σύμφωνα με την Scope, ο δείκτης χρέους ενδέχεται να πέσει στο 127% το 2030 από περίπου 145% του ΑΕΠ που ήταν το 2025.

Η ανάπτυξη

Αξίζει να σημειωθεί πως, και η ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας βρίσκεται στο στόχαστρο της Moody’s και της Scope Ratings

Σημειώνεται δε πως σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, η ελληνική οικονομία προβλέπεται να “τρέξει” με ρυθμό ανάπτυξης

1,9% το 2026 και το 2027 και 2% το 2028.

Το ποσοστό αυτό είναι υψηλότερο από τις αντίστοιχες επιδόσεις που καταγράφουν χώρες της Ευρωζώνης.

Ταυτόχρονα, έχει ενισχυθεί το πιστωτικό προφίλ της χώρας, λόγω της εξυγίανσης του τραπεζικού συστήματος.

Ωστόσο ανοιχτά μέτωπα εξακολουθούν να είναι: το υψηλό ακόμη δημόσιο χρέος, η χαμηλή παραγωγικότητα, το δημογραφικό και το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών.

Η νέα πίεση

Η αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας γίνεται ακόμη πιο σύνθετη, λόγω του διεθνούς περιβάλλοντος.

Ουσιαστικά η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και ο πληθωρισμός πιέζονται εκ νέου λόγω της γεωπολιτικής έντασης στη Μέση Ανατολή και της ανόδου του ενεργειακού κόστους. Αυτό αυξάνει την αβεβαιότητα σχετικά με τις οικονομικές προβλέψεις.

Συνεπώς, το βλέμμα των αγορών στρέφεται στο κατά πόσο μπορεί η πιστοληπτική εικόνα της Ελλάδα να εξακολουθεί να στηρίζεται με τη δημοσιονομική βελτίωση, τη ταχεία αποκλιμάκωση του χρέους και τη ανθεκτικότητα της οικονομίας, παρά τους νέους εξωτερικούς κραδασμούς.