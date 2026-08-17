R&I: Ο ιαπωνικός οίκος αξιολόγησης αναβάθμισε τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας από σταθερές σε θετικές

Σε αναβάθμιση των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας από σταθερές σε θετικές (ΒΒΒ positive), προχώρησε ο ιαπωνικός οίκος αξιολόγησης R&I, γεγονός που θεωρείται ιδιαίτερα θετικό εν μέσω των διεθνών συνθηκών.

Αιτιολογώντας την αναβάθμιση, ο οίκος αναφέρει ότι η οικονομία αναμένεται να συνεχίσει να αναπτύσσεται σταθερά. Χάρη στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις με στόχο την εξασφάλιση των φορολογικών εσόδων, επισημαίνεται, το πρωτογενές ισοζύγιο διατηρεί σημαντικά πλεονάσματα και το χρέος της Γενικής Κυβέρνησης έχει μειωθεί περαιτέρω. Μπορεί δε να αναμένεται συνέχιση της βελτίωσης της δημοσιονομικής κατάστασης, εν μέρει επειδή η αύξηση των δαπανών θα είναι περιορισμένη βάσει των δημοσιονομικών κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράλληλα, η σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού τομέα έχει ενισχυθεί, αντανακλώντας την πρόοδο στη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Ο R&I σημειώνει, επίσης, ότι η πιστοληπτική αξιολόγηση θα αυξηθεί εάν επιβεβαιώσει ότι οι προσπάθειες αναζωογόνησης της οικονομίας και η δημοσιονομική σταθεροποίηση θα συνεχιστούν από τη νέα κυβέρνηση που θα προκύψει μετά τις εκλογές, που, σύμφωνα με τον οίκο, προγραμματίζεται να διεξαχθούν τον Ιούλιο 2027.

Αναλυτικά, ο οίκος σημειώνει ότι η οικονομία αναπτύσσεται με ρυθμό μεγαλύτερο του μέσου όρου της ευρωζώνης, με το πραγματικό ΑΕΠ να αυξάνεται κατά 2,1% το 2025. Αυτό αποδίδεται στην ιδιωτική κατανάλωση που υποστηρίζεται από το μεγαλύτερο διαθέσιμο εισόδημα, στις τουριστικές εισροές και στην επενδυτική διεύρυνση λόγω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, καθώς και των Ξένων Άμεσων Επενδύσεων. Αναφέρει ότι δεν έχουν υπάρξει μεγάλες αλλαγές στους κυριότερους παράγοντες που ωθούν την ανάπτυξη το 2026 και ότι, τούτων δοθέντων, η πραγματική αύξηση του ΑΕΠ το 2026 είναι πιθανό να μετριαστεί σε σχέση με το προηγούμενο έτος, καθώς ο αυξανόμενος πληθωρισμός και οι αυξημένες εντάσεις στη Μέση Ανατολή, μεταξύ άλλων παραγόντων, βαραίνουν την οικονομία. Ωστόσο, ο R&I αναμένει ότι η χώρα θα διατηρήσει ισχυρό ρυθμό οικονομικής ανάπτυξης, σχεδόν στο 2%. Και πιστεύει ότι η χώρα θα διατηρήσει οικονομική μεγέθυνση στο εύρος του 1% από το 2027 και μετά, ενώ η κυβέρνηση επιδιώκει να μειώσει την οικονομική εξάρτηση από τον τουρισμό, εστιάζοντας στην προσέλκυση και ανάπτυξη νέων επενδύσεων στη βιομηχανία.

Η πρόοδος στο θέμα της επίλυσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων μέσω ενός κυβερνητικού συστήματος εγγυήσεων, αναφέρεται από τον οίκο, έχει φέρει το ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων δανείων του τραπεζικού τομέα κοντά στον μέσο όρο της ευρωζώνης. Ο τραπεζικός τομέας έχει βελτιώσει τη ρευστότητά του, χάρη στην αύξηση των εγχώριων καταθέσεων, ενώ διατηρεί το μετοχικό του κεφάλαιο σε ένα σταθερό επίπεδο. Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών καταγράφει έλλειμμα περίπου 6% του ΑΕΠ, λόγω σημαντικού εμπορικού ελλείμματος. Ωστόσο, παρότι το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών είναι μεγάλο, αντανακλά και μια αύξηση στις εισαγωγές λόγω ισχυρών επενδύσεων. Ο R&I δεν θεωρεί το τρέχον έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών παράγοντα κινδύνου σε αυτήν τη συγκυρία, δεδομένου ότι τα «διπλά ελλείμματα» που υπήρχαν στο παρελθόν έχουν επιλυθεί και ένα μέρος του τρέχοντος ελλείμματος χρηματοδοτείται από τις άμεσες ξένες επενδύσεις. Παράλληλα, το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών αντισταθμίζεται εν μέρει από πλεόνασμα στο ισοζύγιο υπηρεσιών, το οποίο επικεντρώνονται στα έσοδα από τον τουρισμό.

Όσον αφορά στο δημοσιονομικό ισοζύγιο της Γενικής Κυβέρνησης, ο οίκος σημειώνει ότι καταγράφεται πλεόνασμα από το 2024 και ότι το πρωτογενές πλεόνασμα υπερβαίνει το 4% του ΑΕΠ. Η κυβέρνηση εισπράττει περισσότερα έσοδα λόγω των μέτρων για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται οι υποχρεωτικές ηλεκτρονικές πληρωμές, η ψηφιοποίηση της φορολογίας, η υιοθέτηση της ψηφιακής κάρτας εργασίας, κ.ά. Μάλιστα, ο R&I προβλέπει ότι το πρωτογενές πλεόνασμα θα παραμείνει σταθερά θετικό τα επόμενα χρόνια.

Τέλος, όσον αφορά στην αναλογία του χρέους της Γενικής Κυβέρνησης προς το ΑΕΠ, ο οίκος σημειώνει ότι έχει καθοδική τάση και προβλέπει ότι η αναλογία θα μειώνεται συνεχώς και ότι η χώρα θα διατηρήσει ένα καλό επίπεδο δανειστικής ικανότητας.

πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ