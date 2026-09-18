Ρόζα Βρεττού: «Το ΠΑΣΟΚ πρέπει να ασχοληθεί με τους λόγους που αποχωρούν τα στελέχη του και όχι να ψάχνει προσωπικές στρατηγικές»

Με αιχμές εναντίον του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη, και υπονοούμενα περί προσωπικών στρατηγικών, όπως επίσης και για το «εγκλωβισμένο» ΠΑΣΟΚ, μίλησε η πρώην βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ, Ρόζα Βρεττού, στην ραδιοφωνική της συνέντευξη στα Παραπολιτικά, στην εκπομπή «Απέναντι μικρόφωνα».

Για τα αίτια που αποτέλεσαν το «μοχλό» αποχώρησή της από το ΠΑΣΟΚ, ανέφερε ότι:

«Με απασχολεί πάρα πολύ καιρό το τι συμβαίνει στο ΕΣΥ και πως το ΠΑΣΟΚ αδυνατεί να συλλάβει το τι συμβαίνει, και να έχει πολιτική αναφορά σε ένα χώρο τεράστιο από πλευράς ανθρώπινου δυναμικού. Προσπάθησα κι εγώ και πολλοί ακόμα άνθρωποι που εργάζονται στο ΕΣΥ, να το μεταφέρουμε στο ΠΑΣΟΚ, ως πολιτική πραγματικότητα.

Το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή εκτός από τις γενικές συμπαθείς προτάσεις, δεν έχει καμία πρόταση σε ότι αφορά την συνολική ανασυγκρότηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας ενώ το ΕΣΥ είναι δημιούργημα του ΠΑΣΟΚ. Αντίθετα σε όλες τις συνεδριάσεις του τομέα υγείας, στους οποίους συμμετείχα, βρισκόμασταν στην θέση του να δικαιολογούμε γιατί πρέπει να ψηφίσουμε τα επιμέρους νομοσχέδια του Υπουργείου Υγείας στη Βουλή, αυτό προσωπικά με βρίσκει ως στρατηγική πάρα πολύ αντίθετη.

Όπως ξέρετε εγώ δεν είμαι ένας άνθρωπος που μισθοδοτείται ή μισθοδοτήθηκε ποτέ από το ΠΑΣΟΚ, ζω από τη δουλειά μου κατά συνέπεια διατηρώ την ελευθερία της επιλογής μου και αυτό κατά τη γνώμη μου πρέπει να κάνει κάθε πολιτικό στέλεχος και κάθε πολίτης», υπογράμμισε η κυρία Βρεττού.

Η πρώην βουλευτής Επικρατείας, υπογράμμισε πως το ΠΑΣΟΚ, πως είναι επιβεβλημένη ανάγκη να εντοπίσει τις αιτίες αποχωρήσεων στελεχών του, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας με κόμματα της Κεντροαριστράς.

«Όχι στις προσωπικές στρατηγικές»

«Αν το ΠΑΣΟΚ έπρεπε να ασχοληθεί με κάτι αυτή τη στιγμή είναι το γιατί φεύγουν τα στελέχη, όχι να προσπαθεί να βρει προσωπικές στρατηγικές πίσω από κάθε θέση και ιδίως στη δική μου περίπτωση που είμαι ένας άνθρωπος που επί 30 χρόνια συμμετείχε στο ΠΑΣΟΚ αδιαλείπτως.

Υπάρχουν διάφοροι πολιτικοί φορείς οι οποίοι αναδεικνύονται αυτό το διάστημα και υπάρχουν φορείς στο χώρο της Κεντροαριστεράς, οι οποίοι μπορούν άξια να σταθούν απέναντι σε αυτό το μόρφωμα της σημερινής κυβέρνησης. Το τι θα κάνω, θα το σκεφτώ».

Το ΠΑΣΟΚ δεν πείθει ότι μπορεί να αντιμετωπίσει και να κερδίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Συγκεκριμένα η Ρόζα Βρεττού, επεσήμανε ότι:

«Η διαφαινόμενη πολιτική πραγματικότητα είναι ότι μόνο το ΕΛ.Α.Σ., το κόμμα του κ. Τσίπρα, μπορεί να ανατρέψει τη σημερινή πραγματικότητα γιατί το ΠΑΣΟΚ εξακολουθεί να βρίσκεται εγκλωβισμένο σε μία μικροκομματική στρατηγική που είναι σε αναντιστοιχία με το αίσθημα των πολιτών. Δηλαδή όταν το ΠΑΣΟΚ εξακολουθεί να λέει «εγώ θα κερδίσω τον κ. Μητσοτάκη», ειλικρινά αναρωτιέμαι ποιος το ακούει αυτό, υπογράμμισε με έμφαση η κ.Βρεττού.

Το στοίχημα των επόμενων εκλογών

«Το κύριο αίτημα των επόμενων εκλογών είναι ποιος μπορεί να ανατρέψει την κατάσταση των απευθείας αναθέσεων, της οικονομικής κακοδιαχείρισης, της κατάρρευσης του ΕΣΥ και της κατάρρευσης της εκπαίδευσης. Ποιος μπορεί αξιόπιστα να ανατρέψει αυτή την κατάσταση, που μας έχει πάει τουλάχιστον 20 χρόνια πίσω», ανέφερε.