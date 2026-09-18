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ΠΑΣΟΚ κατά Πλεύρη για την υπόθεση Μαζωνάκη: «Μαζί με το ζευγάρι των γιατρών ίδρυσαν σωματείο το 2012»

Το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ ζητεί διευκρινίσεις από τον Θάνο Πλεύρη σχετικά με τη χρονολογία γνωριμίας του με τους προφυλακισθέντες γιατρούς της υπόθεσης θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Η Χαριλάου Τρικούπη υποστηρίζει ότι ο κ. Πλεύρης ήταν ιδρυτικό μέλος του σωματείου «Ελληνικό Ιατρονομικό Συμβούλιο» μαζί με τους δύο κατηγορούμενους το 2012.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ ζητεί διευκρινίσεις από τον υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνο Πλεύρη, «γιατί είπε ψέματα για την χρονολογία της γνωριμίας του» με τους προφυλακισμένους γιατρούς της υπόθεσης Μαζωνάκη.
  • Η Χαριλάου Τρικούπη υποστηρίζει ότι «η γνωριμία τους είναι πολύ προγενέστερη, όταν το 2012 μαζί με το ζευγάρι των γιατρών ήταν στα ιδρυτικά μέλη του σωματείου “Ελληνικό Ιατρονομικό Συμβούλιο”».
  • «Ο κ. Πλεύρης εμφανίζεται να είναι μαζί με τους δύο κατηγορουμένους, τα τρία από τα πέντε μέλη της προσωρινής διοίκησης» του εν λόγω σωματείου, θέτοντας σοβαρά ερωτήματα.

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Διευκρινίσεις από τον Θάνο Πλεύρη «γιατί είπε ψέματα για την χρονολογία της γνωριμίας του» με τους γιατρούς του ιατρείου του Κολωνακίου που έχουν προφυλακιστεί για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, ζητεί το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ και καλεί τον υπουργό να απαντήσει εάν ήταν σε γνώση του ότι «εκτελούσαν παράνομες ιατρικές πράξεις».

Η Χαριλάου Τρικούπη υποστηρίζει ότι η γνωριμία τους είναι πολύ προγενέστερη, καθώς «το 2012 μαζί με το ζευγάρι των γιατρών ήταν στα ιδρυτικά μέλη του σωματείου “Ελληνικό Ιατρονομικό Συμβούλιο”» και προσθέτει πως «ο κ. Πλεύρης εμφανίζεται να είναι μαζί με τους δύο κατηγορουμένους, τα τρία από τα πέντε μέλη της προσωρινής διοίκησης που από κοινού αιτήθηκαν από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών την επικύρωση του από 3-6-2012 καταστατικού του σωματείου».

«Η υπόθεση είναι πολύ σοβαρή και τα ερωτήματα που ανακύπτουν, ζητούν απαντήσεις», σημειώνει το ΠΑΣΟΚ, που δημοσιεύει και την σχετική αίτηση στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών του σωματείου «Ελληνικό Ιατρονομικό Συμβούλιο».

Η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ

«Από τις πρώτες μέρες της πολύκροτης υπόθεσης του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη σε ιατρείο που φέρεται να εκτελούσε παράνομες ιατρικές πράξεις, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, κ. Πλεύρης, είχε σπεύσει να δηλώσει ότι γνωρίζει τους δυο κατηγορούμενους ιατρούς όταν μετά από προσωπικό πρόβλημα υγείας, είχε αναζητήσει συμβουλές διατροφής.

 Έκτοτε –όπως δήλωσε δημόσια – είχε διατηρήσει επικοινωνία και την ημέρα του τραγικού συμβάντος αναζήτησε στο τηλέφωνο τον ιατρό για να πληροφορηθεί τι είχε συμβεί.

Όμως όπως αποδεικνύεται, η γνωριμία τους είναι πολύ προγενέστερη, όταν το 2012 μαζί με το ζευγάρι των γιατρών ήταν στα ιδρυτικά μέλη του σωματείου «Ελληνικό Ιατρονομικό Συμβούλιο». Μάλιστα ο κ. Πλεύρης εμφανίζεται να είναι μαζί με τους δύο κατηγορουμένους, τα τρία από τα πέντε μέλη της προσωρινής διοίκησης που από κοινού αιτήθηκαν από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών την επικύρωση του από 3-6-2012 καταστατικού του σωματείου.

Ο υπουργός οφείλει να διευκρινίσει γιατί είπε ψέματα για την χρονολογία της γνωριμίας του μαζί τους και αν ήταν σε γνώση του ότι οι δύο γιατροί εκτελούσαν παράνομες ιατρικές πράξεις.

Η υπόθεση είναι πολύ σοβαρή και τα ερωτήματα που ανακύπτουν, ζητούν απαντήσεις».

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