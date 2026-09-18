Εξωδικαστικός Μηχανισμός: Έρχονται 2 μεγάλες αλλαγές στη ρύθμιση οφειλών – Όλες οι τελευταίες πληροφορίες

Με αμείωτη ένταση συνεχίστηκαν οι ρυθμίσεις μέσω Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών και τον Αύγουστο. Οι νέες επιτυχείς ρυθμίσεις έφθασαν τις 1.364, παρά το γεγονός ότι τον Αύγουστο αναστέλλονται εκ του νόμου οι προθεσμίες για τη χορήγηση πρότασης ρύθμισης από τους πιστωτές.

Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας

Συνολικά έχουν πραγματοποιηθεί 69.997 ρυθμίσεις, οι οποίες αντιστοιχούν σε αρχικές οφειλές ύψους 20,56 δισ. ευρώ, στοιχεία που καταδεικνύουν ότι οι αλλαγές που έχει κάνει η Γενική Γραμματέας Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, Θεώνη Αλαμπάση και οι συνεργάτες της αρχίζουν να αποδίδουν.

Τι αλλάζει από τις 21 Σεπτεμβρίου

Από τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου ενεργοποιείται για πρώτη φορά το πρόσθετο εργαλείο για την προστασία της κύριας κατοικίας μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού, δίνοντας τη δυνατότητα στους οφειλέτες της διάσωσης της κύριας κατοικίας τους, με τη ρευστοποίηση τυχόν δευτερευόντων περιουσιακών στοιχείων.

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