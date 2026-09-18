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Εξωδικαστικός Μηχανισμός: Έρχονται 2 μεγάλες αλλαγές στη ρύθμιση οφειλών – Όλες οι τελευταίες πληροφορίες

Οι ρυθμίσεις μέσω του Εξωδικαστικού Μηχανισμού συνεχίστηκαν με ένταση τον Αύγουστο, φτάνοντας τις 1.364 νέες επιτυχείς ρυθμίσεις και συνολικά τις 69.997, αντιστοιχώντας σε αρχικές οφειλές 20,56 δισ. ευρώ. Από τις 21 Σεπτεμβρίου, ενεργοποιείται ένα πρόσθετο εργαλείο για την προστασία της κύριας κατοικίας, επιτρέποντας στους οφειλέτες τη διάσωσή της μέσω ρευστοποίησης δευτερευόντων περιουσιακών στοιχείων.

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Oικονομία

εξωδικαστικός
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Οι ρυθμίσεις μέσω Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών συνεχίστηκαν με αμείωτη ένταση τον Αύγουστο, με 1.364 νέες επιτυχείς ρυθμίσεις να πραγματοποιούνται.
  • Συνολικά, έχουν πραγματοποιηθεί 69.997 ρυθμίσεις, που αντιστοιχούν σε αρχικές οφειλές ύψους 20,56 δισ. ευρώ, καταδεικνύοντας την αποτελεσματικότητα των αλλαγών.
  • Το πρόσθετο εργαλείο για την προστασία της κύριας κατοικίας μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού ενεργοποιείται από τις 21 Σεπτεμβρίου, προσφέροντας τη δυνατότητα διάσωσης της κύριας κατοικίας με ρευστοποίηση δευτερευόντων περιουσιακών στοιχείων.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Με αμείωτη ένταση συνεχίστηκαν οι ρυθμίσεις μέσω Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών και τον Αύγουστο. Οι νέες επιτυχείς ρυθμίσεις έφθασαν τις 1.364, παρά το γεγονός ότι τον Αύγουστο αναστέλλονται εκ του νόμου οι προθεσμίες για τη χορήγηση πρότασης ρύθμισης από τους πιστωτές.

Εξωδικαστικός Μηχανισμός: Τι αλλάζει από 21 Σεπτεμβρίου – Προτεραιότητα η προστασία της κύριας κατοικίας

Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας

Συνολικά έχουν πραγματοποιηθεί  69.997 ρυθμίσεις, οι οποίες αντιστοιχούν σε αρχικές οφειλές ύψους 20,56 δισ. ευρώ, στοιχεία που καταδεικνύουν ότι οι αλλαγές που έχει κάνει η Γενική Γραμματέας Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, Θεώνη Αλαμπάση και οι συνεργάτες της αρχίζουν να αποδίδουν.

Εξωδικαστικός Μηχανισμός: Άνω των 20 δισ. ευρώ οι ρυθμίσεις οφειλών από την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας

Τι αλλάζει από τις 21 Σεπτεμβρίου  

Από τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου ενεργοποιείται για πρώτη φορά το πρόσθετο εργαλείο για την προστασία της κύριας κατοικίας μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού, δίνοντας τη δυνατότητα στους οφειλέτες της διάσωσης της κύριας κατοικίας τους, με τη ρευστοποίηση τυχόν δευτερευόντων περιουσιακών στοιχείων.

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