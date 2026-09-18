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Δικηγόρος ΙΣΑ: Ψευδέστατη η δήλωση της γιατρού για το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης – Ο Σύλλογος δεν τελεί υπό έλεγχο

Ο πληρεξούσιος δικηγόρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών (ΙΣΑ), Στάθης Κουκούτσης, αποκάλυψε ότι η προφυλακισμένη ανειδίκευτη ιατρός στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη δήλωσε ψευδή στοιχεία στον ΙΣΑ σχετικά με τον εξοπλισμό της. Συγκεκριμένα, ενώ η γιατρός υποστήριξε ότι προμηθεύτηκε αναπληρωματικό προσάρτημα για μηχάνημα οζονοθεραπείας, ο ΙΣΑ διαπίστωσε ότι επρόκειτο για μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, στο οποίο ο τραγουδιστής υπέστη την μοιραία ανακοπή. Ο κ. Κουκούτσης διευκρίνισε επίσης ότι ο ΙΣΑ δεν τελεί υπό έλεγχο, αλλά ανταποκρίνεται σε αίτημα της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών για γνωστοποίηση ελέγχων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις.

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Κοινωνία

Γιώργος Μαζωνάκης, Γιατροί
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο πληρεξούσιος δικηγόρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών αποκάλυψε ότι η προφυλακισμένη ανειδίκευτη ιατρός δήλωσε στον ΙΣΑ ψευδή στοιχεία.
  • Η γιατρός είχε αποστείλει επιστολή υποστηρίζοντας πως προέβη στην προμήθεια αναπληρωματικού προσαρτήματος για μηχάνημα οζονοθεραπείας, ενώ επρόκειτο για μηχάνημα πλασμαφαίρεσης.
  • Ο νομικός σύμβουλος του ΙΣΑ ξεκαθάρισε ότι «Ο Σύλλογος δεν τελεί υπό έλεγχο», αλλά ανταποκρίνεται σε αίτημα της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών.

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Τον «Ασκό του Αιόλου» έχει ανοίξει ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν να διερευνούν όσα συνέβησαν στο ιδιωτικό ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι, όπου ο γνωστός τραγουδιστής υπέστη ανακοπή κατά τη διάρκεια διαδικασίας πλασμαφαίρεσης.

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Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε την Παρασκευή (18/9) στο ΕΡΤnews ο πληρεξούσιος δικηγόρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Στάθης Κουκούτσης, η προφυλακισμένη ανειδίκευτη ιατρός που κατηγορείται για την υπόθεση, δήλωσε στον ΙΣΑ ψευδή στοιχεία.

Όπως υπογράμμισε ο νομικός σύμβουλος, η γιατρός είχε αποστείλει επιστολή στις 23 Ιουλίου 2026 υποστηρίζοντας πως προέβη στην προμήθεια αναπληρωματικού προσαρτήματος για μηχάνημα οζονοθεραπείας.

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Ωστόσο, από τον έλεγχο των συνημμένων εγγράφων και ενός ξενόγλωσσου τιμολογίου, η διευθύντρια διοικητικών υπηρεσιών του ΙΣΑ διαπίστωσε στις 4 Σεπτεμβρίου 2026 ότι επρόκειτο για μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, στο οποίο φέρεται να υπέστη την μοιραία ανακοπή ο τραγουδιστής.

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Παράλληλα, ο κ. Κουκούτσης ξεκαθάρισε ότι ο ΙΣΑ δεν τελεί υπό έλεγχο, αλλά ανταποκρίνεται σε αίτημα του Προϊσταμένου της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών για τη γνωστοποίηση των ελέγχων που διενεργήθηκαν το τελευταίο διάστημα σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και τα αποτελέσματά τους.

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