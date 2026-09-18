Δικηγόρος ΙΣΑ: Ψευδέστατη η δήλωση της γιατρού για το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης – Ο Σύλλογος δεν τελεί υπό έλεγχο

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Τον «Ασκό του Αιόλου» έχει ανοίξει ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν να διερευνούν όσα συνέβησαν στο ιδιωτικό ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι, όπου ο γνωστός τραγουδιστής υπέστη ανακοπή κατά τη διάρκεια διαδικασίας πλασμαφαίρεσης.

Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε την Παρασκευή (18/9) στο ΕΡΤnews ο πληρεξούσιος δικηγόρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Στάθης Κουκούτσης, η προφυλακισμένη ανειδίκευτη ιατρός που κατηγορείται για την υπόθεση, δήλωσε στον ΙΣΑ ψευδή στοιχεία.

Όπως υπογράμμισε ο νομικός σύμβουλος, η γιατρός είχε αποστείλει επιστολή στις 23 Ιουλίου 2026 υποστηρίζοντας πως προέβη στην προμήθεια αναπληρωματικού προσαρτήματος για μηχάνημα οζονοθεραπείας.

Ωστόσο, από τον έλεγχο των συνημμένων εγγράφων και ενός ξενόγλωσσου τιμολογίου, η διευθύντρια διοικητικών υπηρεσιών του ΙΣΑ διαπίστωσε στις 4 Σεπτεμβρίου 2026 ότι επρόκειτο για μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, στο οποίο φέρεται να υπέστη την μοιραία ανακοπή ο τραγουδιστής.

«Ο Σύλλογος δεν τελεί υπό έλεγχο» ισχυρίζεται ο νομικός σύμβουλος του ΙΣΑ

Παράλληλα, ο κ. Κουκούτσης ξεκαθάρισε ότι ο ΙΣΑ δεν τελεί υπό έλεγχο, αλλά ανταποκρίνεται σε αίτημα του Προϊσταμένου της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών για τη γνωστοποίηση των ελέγχων που διενεργήθηκαν το τελευταίο διάστημα σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και τα αποτελέσματά τους.