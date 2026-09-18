Φωτιά στου Ρέντη: Μήνυμα από το 112 για τους καπνούς – «Κλείστε πόρτες και παράθυρα»

Μήνυμα από το 112 εστάλη πριν από λίγο για τη μεγάλη φωτιά που έχει εκδηλωθεί σε οικοπεδικό χώρο, στου Ρέντη.
Με το μήνυμα καλούνται οι κάτοικοι της περιοχής να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα.
«Πυρκαγιά στην περιοχή Αγίου Ιωάννη Ρέντη της ΠΕ Πειραιώς. Οι καπνοί κατευθύνονται στην περιοχή σας. Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες και παράθυρα. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών», αναφέρει στο μήνυμα.
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🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή #Αγίου_Ιωάννη_Ρέντη της Π.Ε. #Πειραιώς
‼️ Οι καπνοί κατευθύνονται στην περιοχή σας. Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες και παράθυρα.
‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα & ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
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— 112 Greece (@112Greece) September 18, 2026