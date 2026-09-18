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Φωτιά στο Ψάρι Μεσσηνίας: Στη μάχη με τις φλόγες και εναέρια μέσα της Πυροσβεστικής

Φωτιά στου Ρέντη: Μήνυμα από το 112 για τους καπνούς – «Κλείστε πόρτες και παράθυρα»

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ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μήνυμα από το 112 εστάλη πριν από λίγο για τη μεγάλη φωτιά που έχει εκδηλωθεί σε οικοπεδικό χώρο, στου Ρέντη.
  • Με το μήνυμα καλούνται οι κάτοικοι της περιοχής να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα.
  • Το 112 προειδοποιεί ότι «Οι καπνοί κατευθύνονται στην περιοχή σας» και καλεί τους πολίτες να «παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Μήνυμα από το 112 εστάλη πριν από λίγο για τη μεγάλη φωτιά που έχει εκδηλωθεί σε οικοπεδικό χώρο, στου Ρέντη.

Με το μήνυμα καλούνται οι κάτοικοι της περιοχής να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα.

«Πυρκαγιά στην περιοχή Αγίου Ιωάννη Ρέντη της ΠΕ Πειραιώς. Οι καπνοί κατευθύνονται στην περιοχή σας. Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες και παράθυρα. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών», αναφέρει στο μήνυμα.

 

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