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Τσουκαλάς: Από την ισχυρή Ελλάδα που διαφήμιζε ο πρωθυπουργός, φτάσαμε στην «ευάλωτη Ελλάδα» του κ. Φλωρίδη

Ο Κώστας Τσουκαλάς εξαπέλυσε σφοδρά πυρά κατά του υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη, με αφορμή δηλώσεις του τελευταίου στον ΑΝΤ1 την Παρασκευή (18/9), χαρακτηρίζοντας τις χειρότερες. Ειδικότερα, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ τόνισε ότι από την «ισχυρή Ελλάδα» που διαφήμιζε ο πρωθυπουργός, φτάσαμε στην «ευάλωτη Ελλάδα» του κ. Φλωρίδη, θέτοντας ένα «κίβδηλο και επικίνδυνο δίλημμα» της κυβέρνησης περί «Μητσοτάκης ή Ερντογάν».

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Πολιτική

Κώστας Τσουκαλάς
Πηγή: Intime
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σφοδρά πυρά εξαπέλυσε ο Κώστας Τσουκαλάς με αφορμή δηλώσεις του υπουργού Δικαιοσύνης, κ. Φλωρίδη, ο οποίος δήλωσε ότι «η Ελλάδα είναι σε μόνιμη εθνική διακινδύνευση».
  • Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ τονίζει ότι «από την ισχυρή Ελλάδα που διαφήμιζε ο πρωθυπουργός, φτάσαμε στην “ευάλωτη Ελλάδα” του κ. Φλωρίδη».
  • Σχολιάζει πως το «Μητσοτάκης ή Ερντογάν» είναι «το νέο κίβδηλο και επικίνδυνο δίλημμα που θέτει πια η κυβέρνηση». Το ΠΑΣΟΚ «εγγυάται την ελπίδα και την προοπτική για μια ισχυρή Ελλάδα με σιγουριά και ασφάλεια».

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Σφοδρά πυρά  με αφορμή δηλώσεις του υπουργού Δικαιοσύνης στον ΑΝΤ1 την Παρασκευή (18/9), εξαπέλυσε ο Κώστας Τσουκαλάς ο οποίος είπε χαρακτηριστικά: «Ο κ. Φλωρίδης σήμερα τα έκανε ακόμα χειρότερα».

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Αναφέρει ειδικότερα ότι «προκειμένου να δικαιολογήσει την αδιανόητη δήλωση του περί ενδεχόμενου “ντου από τους απέναντι”, δήλωσε πως “η Ελλάδα είναι σε μόνιμη εθνική διακινδύνευση”».

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ τονίζει κατόπιν αυτού ότι «από την ισχυρή Ελλάδα που διαφήμιζε ο πρωθυπουργός, φτάσαμε στην “ευάλωτη Ελλάδα” του κ. Φλωρίδη».

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Σχολιάζει πως το «Μητσοτάκης ή Ερντογάν» είναι «το νέο κίβδηλο και επικίνδυνο δίλημμα που θέτει πια η κυβέρνηση αφού κατάλαβε πως δεν “περπατάει” το δίλημμα “περιπέτεια ή ελπίδα”».

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, «η ελπίδα που μοιράζεται η μεγάλη πλειοψηφία των Ελλήνων, είναι να ηττηθεί η Νέα Δημοκρατία για να δοθεί ένα τέλος στην “περιπέτεια” της διακυβέρνησής της» και «το ΠΑΣΟΚ εγγυάται την ελπίδα και την προοπτική για μια ισχυρή Ελλάδα με σιγουριά και ασφάλεια».

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