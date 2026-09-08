Κλιμακώνεται η ένταση στον Περσικό Κόλπο: Οι Φρουροί της Επανάστασης προειδοποιούν για πλήγματα σε δεξαμενόπλοια κοντά σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν προειδοποίησαν ότι δεξαμενόπλοια κοντά σε λιμάνια του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν, όπου εδρεύουν αμερικανικές δυνάμεις, ενδέχεται να αποτελέσουν στόχο ιρανικών επιθέσεων. Αυτή η προειδοποίηση έρχεται ως αντίποινα για τα αμερικανικά πλήγματα εναντίον ιρανικών πετρελαιοφόρων, σηματοδοτώντας νέα κλιμάκωση στην αντιπαράθεση ΗΠΑ-Ιράν στον Περσικό Κόλπο.

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Περσικός Κόλπος
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν προειδοποίησαν ότι δεξαμενόπλοια κοντά σε λιμάνια του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν, όπου εδρεύουν αμερικανικές δυνάμεις, ενδέχεται να αποτελέσουν στόχο ιρανικών επιθέσεων.
  • Η προειδοποίηση έρχεται σε αντίποινα για τα αμερικανικά πλήγματα εναντίον ιρανικών πετρελαιοφόρων, κλιμακώνοντας την αντιπαράθεση Ουάσινγκτον και Τεχεράνης στον Περσικό Κόλπο.
  • Το Ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης κάλεσε τα πληρώματα των πλοίων στην περιοχή να απομακρυνθούν, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν προειδοποίησαν ότι δεξαμενόπλοια που βρίσκονται κοντά σε λιμάνια του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν, όπου εδρεύουν αμερικανικές δυνάμεις, ενδέχεται να αποτελέσουν στόχο ιρανικών επιθέσεων, σε αντίποινα για τα αμερικανικά πλήγματα εναντίον ιρανικών πετρελαιοφόρων.

Σε ανακοίνωσή του, το Ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης κάλεσε τα πληρώματα των πλοίων στην περιοχή να απομακρυνθούν, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν.

Η προειδοποίηση έρχεται μετά τις πρόσφατες επιθέσεις των αμερικανικών δυνάμεων εναντίον ιρανικών δεξαμενόπλοιων, σε μια νέα κλιμάκωση της αντιπαράθεσης μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης στην περιοχή του Περσικού Κόλπου.

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