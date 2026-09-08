Κλιμακώνεται η ένταση στον Περσικό Κόλπο: Οι Φρουροί της Επανάστασης προειδοποιούν για πλήγματα σε δεξαμενόπλοια κοντά σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν προειδοποίησαν ότι δεξαμενόπλοια που βρίσκονται κοντά σε λιμάνια του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν, όπου εδρεύουν αμερικανικές δυνάμεις, ενδέχεται να αποτελέσουν στόχο ιρανικών επιθέσεων, σε αντίποινα για τα αμερικανικά πλήγματα εναντίον ιρανικών πετρελαιοφόρων.

Σε ανακοίνωσή του, το Ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης κάλεσε τα πληρώματα των πλοίων στην περιοχή να απομακρυνθούν, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν.

The IRGC has warned all tanker crews in Kuwaiti and Bahraini waters, stating that due to hostile US military actions against Iranian vessels, any ships in those ports, whether anchored or docked, must be evacuated immediately, as they will be considered legitimate targets. pic.twitter.com/ZMpi64FdwS — IRNA News Agency ☫ (@IrnaEnglish) September 8, 2026

Η προειδοποίηση έρχεται μετά τις πρόσφατες επιθέσεις των αμερικανικών δυνάμεων εναντίον ιρανικών δεξαμενόπλοιων, σε μια νέα κλιμάκωση της αντιπαράθεσης μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης στην περιοχή του Περσικού Κόλπου.