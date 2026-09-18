Παύλος Φύσσας: Σε εξέλιξη η πορεία για τα 13 χρόνια από την δολοφονία του – Δείτε φωτογραφίες

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Χιλιάδες πολίτες, συλλογικότητες, σωματεία και φορείς συμμετέχουν στην αντιφασιστική πορεία μνήμης για τον Παύλο Φύσσα, 13 χρόνια μετά τη δολοφονία του στο Κερατσίνι από τον Γιώργο Ρουπακιά, μέλος της καταδικασμένης εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή.

Η κινητοποίηση ξεκίνησε από την οδό Παύλου Φύσσα, στο σημείο όπου δολοφονήθηκε ο μουσικός στις 18 Σεπτεμβρίου 2013. Συγγενείς, φίλοι, άνθρωποι που τον γνώριζαν και πολίτες συγκεντρώθηκαν στην περιοχή για να τιμήσουν τη μνήμη του.

Στην κεφαλή της πορείας βρίσκεται η οικογένεια του Παύλου Φύσσα, με τη μητέρα και τον πατέρα του να κρατούν το πανό της κινητοποίησης. Τελικός προορισμός της πορείας είναι το Μπλόκο της Κοκκινιάς.

Κατά μήκος της διαδρομής έχουν αναπτυχθεί ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ενώ περίπου 2.000 αστυνομικοί βρίσκονται σε επιφυλακή. Παράλληλα, κλειστοί παραμένουν οι σταθμοί του μετρό σε Μανιάτικα και Κορυδαλλό.

Η δολοφονία του Παύλου Φύσσα και η δικαστική έρευνα για τη Χρυσή Αυγή

Ο Παύλος Φύσσας δολοφονήθηκε τη νύχτα της 18ης Σεπτεμβρίου 2013 στην Αμφιάλη Κερατσινίου από τον Γιώργο Ρουπακιά. Λίγο πριν χάσει τις αισθήσεις του, υπέδειξε στους αστυνομικούς τον άνθρωπο που τον είχε μαχαιρώσει.

Η δολοφονία του αποτέλεσε κομβικό γεγονός για τη δικαστική διερεύνηση της δράσης της Χρυσής Αυγής. Ακολούθησαν συλλήψεις στελεχών της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων ο Νίκος Μιχαλολιάκος, ο Ηλίας Κασιδιάρης, ο Ιωάννης Λαγός και ο Χρήστος Παππάς.

Η πολύχρονη δικαστική διαδικασία οδήγησε στην απόφαση με την οποία η Χρυσή Αυγή κρίθηκε εγκληματική οργάνωση. Τον Μάρτιο του 2026, το Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων επιβεβαίωσε την ενοχή των καταδικασθέντων και τον εγκληματικό χαρακτήρα της οργάνωσης.

Η Μάγδα Φύσσα στο μνημείο του γιου της

Νωρίτερα, η Μάγδα Φύσσα βρέθηκε στο μνημείο που έχει ανεγερθεί στο σημείο της δολοφονίας του γιου της και άφησε ένα τριαντάφυλλο στη μνήμη του.

Πολίτες προσήλθαν επίσης στο σημείο για να αποτίσουν φόρο τιμής στον Παύλο Φύσσα, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων που πραγματοποιούνται με τη συμπλήρωση 13 ετών από τη δολοφονία του.

Το βράδυ της Πέμπτης πλήθος κόσμου έδωσε το «παρών» στη μεγάλη αντιφασιστική συναυλία που πραγματοποιήθηκε στον χώρο των Λιπασμάτων Δραπετσώνας. Καλλιτέχνες και πολίτες ένωσαν τις φωνές τους, υπογραμμίζοντας ότι η μνήμη του Παύλου Φύσσα παραμένει ζωντανή όχι μόνο ως σύμβολο μιας τραγικής δολοφονίας, αλλά και ως σημείο αναφοράς για τον αγώνα υπέρ της δημοκρατίας, της ελευθερίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

«Ο Παύλος ζει, τσακίστε τους ναζί» και «Ούτε βήμα πίσω» είναι μερικά από τα συνθήματα που ακούγονται και φέτος στους δρόμους του Κερατσινίου και της Νίκαιας, με τους συμμετέχοντες να τονίζουν ότι ο αγώνας κατά του φασισμού παραμένει επίκαιρος και διαρκής. Οι εκδηλώσεις μνήμης ολοκληρώνονται σήμερα με τη μεγάλη πορεία, η οποία εξελίσσεται ομαλά υπό τη διακριτική παρουσία ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων.