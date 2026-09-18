Γιώργος Μαζωνάκης: Η γιατρός φέρεται να έκανε διαγνώσεις με… ηλεκτρόδια και «αύρα» – «Έβλεπε υποτίθεται την ψυχολογική μου κατάσταση»

Ο θάνατος του δημοφιλούς τραγουδιστή Γιώργου Μαζωνάκη έχει φέρει στην επιφάνεια πτυχές από τη δράση των δύο γιατρών στην Καρνεάδου στο Κολωνάκι. Οι πληροφορίες που έρχονται στο φως της δημοσιότητας αναδεικνύουν “παράλογα” σκηνικά, τα οποία μάλλον απέχουν πολύ από την ιατρική. Θύματα των δύο γιατρών αποκαλύπτουν τα όσα βίωσαν στα χέρια τους.

«Με έβαλε σε ένα μηχάνημα να πατήσω κάτω με γυμνά πόδια και να πιάνω με τα χέρια μου, επίσης γυμνά, κάποιες επιφάνειες και μου έβγαλε μετά ένα υποτίθεται σαν “σκαν” του οργανισμού που έδειχνε πού είχα ευαισθησία, ας το πούμε έτσι. Μέχρι και για ψυχολογικά μου έβγαλε», ανέφερε μία καταγγέλλουσα, μιλώντας στο Live News. «Το πόρισμα ήταν μια σελίδα που μου έγραφε που έχω ευαισθησία. Μετά τι τροφές δεν πρέπει να τρώω και στο καπάκι τα ομοιοπαθητικά που πρέπει να ακολουθήσω».

Σύμφωνα με το Mega, αυτό που έκανε ο γιατρός στην καταγγέλλουσα, είναι το Electro Interstitial Scan, ή απλά ηλεκτροδιαμεσοκυτταρικός έλεγχος. H κατηγορούμενη γιατρός το έκανε και αυτό στον Γιώργο Μαζωνάκη, μία μέρα πριν πεθάνει στο ιατρείο της, μόνο που το πούλησε ως την υπέρτατο εργαλείο διάγνωσης, που μπορεί να εντοπίσει οποιοδήποτε πρόβλημα υπάρχει στον οργανισμό του. «Του έκανα ηλεκτροφυσιολογικό έλεγχο με τα μηχανήματα που έχω στο ιατρείο μου και διαπίστωσα ότι ήταν πάρα πολύ επιβαρυμένος», ισχυρίστηκε η 56χρονη γιατρός.

Ο ηλεκτροφυσιολογικός έλεγχος είναι μια εγκεκριμένη ιατρική μέθοδος που καταγράφει την δραστηριότητα της καρδιάς, ωστόσο αυτό που έκανε η κατηγορούμενη γιατρός είναι απλώς… «διαβάζει» τον ιδρώτα, όπως λένε ειδικοί.

Η γιατρός υποστήριζε ότι με τον αυτόν τον τρόπο μπορεί να διαγνώσει ακόμα και γυναικολογικά προβλήματα.

«Με κάθισε σε καρέκλα, έβαλε αυτά τα ηλεκτρόδια που σας λέω και μέτρησε υποτίθεται στον υπολογιστή έβλεπε την αύρα. Να καταλάβετε που πάνε οι απελπισμένοι άνθρωποι. Στο τέλος έδειχνε την αύρα, την έβλεπε στον υπολογιστή υποτίθεται και την ψυχολογική κατάσταση που βρισκόμουν, την κατάσταση του οργανισμού θεωρητικά. Η δικιά μου έβγαινε κίτρινη, άρα είχα κάτι γυναικολογικά προβλήματα, μου έλεγε», συμπλήρωσε η καταγγέλλουσα.

Η γιατρός φέρεται να έβαζε τα χέρια και τα πόδια των ασθενών σε πλάκες και με το ίδιο μηχάνημα, υποστήριζε ότι εκτός από το σώμα μπορεί να διαβάσει και τα προβλήματα της ψυχής, από άγχος μέχρι και κατάθλιψη.

«Μου είπε ότι έχω ευαισθησία στο στομάχι, ότι είναι ψυχολογικό, έχω πάρα πολύ άγχος και ότι πρέπει μέσα στα φάρμακα να είναι οπωσδήποτε και ψυχολογικής υποστήριξης», πρόσθεσε ο καταγγέλλουσα.

Το «μηχάνημα» που διαφήμιζε στους ασθενείς της, ήταν αρκετό για να τους κάνει πρόθυμους να δώσουν πολλά χρήματα για τις δήθεν «προηγμένες» μεθόδους.

«Έβαζε στο κεφάλι κάτι ηλεκτρόδια, κάτι στα χέρια και στα πόδια νομίζω και μέτραγε υποτίθεται την “αύρα”. Αν ήτανε στο χρώμα του ουράνιου τόξου, υποτίθεται ότι ήσουνα καλά και αν ήτανε κίτρινη, είχες κάποια προβλήματα υγείας» κατέληξε η καταγγέλλουσα.

Την εξέταση την έκαναν οι υπάλληλοι του γραφείου

Το χειρότερο από όλα αυτά είναι ότι την εξέταση αυτή δεν την έκαναν καν οι ίδιοι οι γιατροί, αλλά οι γραμματείς του ιατρείου. «Δουλειά μου είναι να κανονίζω τα ραντεβού των γιατρών, απαντώ στα τηλέφωνα και κάνω μετρήσεις, κάτι σαν βιασυντονισμό, δηλαδή τοποθετώ δύο αυτοκόλλητα ηλεκτρόδια στο μέτωπο του ασθενούς, πατάει πάνω σε δύο μεταλλικές πλάκες, χέρια πόδια, τον σκανάρει το μηχάνημα και στέλνω τα αποτελέσματα στους γιατρούς για να τα αξιολογήσουν», ανέφερε η γραμματέας.