Αερομαχίες στο Αιγαίο: Υπερπτήσεις τουρκικών μαχητικών πάνω από τη Ρω

Η ένταση στο Αιγαίο βρίσκεται στο «κόκκινο» καθώς τουρκικά F-16 και ένα drone/UAV Bayraktar πραγματοποίησαν υπερπτήσεις πάνω από τη Ρω και τη Ζουράφα.

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Πολιτική

Τουρκικά F-16
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τουρκικά F-16 πέταξαν πάνω από την Ρω, σπάζοντας την «σιωπή» των υπερπτήσεων για πρώτη φορά μετά τις 22 Φεβρουαρίου 2023.
  • Επιπλέον, ένα drone – uav Bayraktar πέταξε πάνω από την Ζουράφα.
  • Η Πολεμική Αεροπορία απάντησε με συνολικά 10 οπλισμένα μαχητικά, τα οποία επιδόθηκαν σε αερομαχίες με τους Τούρκους, αναχαιτίζοντας τους εισβολείς.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Στο «κόκκινο» η ένταση στο Αιγαίο, με την τουρκική πολεμική αεροπορία να προχωρά σε ένα βήμα παραπέρα, σπάζοντας την «σιωπή» των υπερπτήσεων. Οπλισμένα F-16 πέταξαν πάνω από την Ρω, ενώ έστειλαν και drone / UAV πάνω από την Ζουράφα.

του Χρήστου Μαζανίτη

Τη στιγμή που στην Κρήτη βρισκόταν σε εξέλιξη η μεγάλη άσκηση MEDUSA, οι Τούρκοι προχωρούσαν σε πρωτοφανείς προκλήσεις.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr, το διάστημα 9.00 με 9.30 το πρωί, 4 τουρκικά F-16, εκ των οποίων τα 2 οπλισμένα πέταξαν πάνω από τη Ρω, σπάζοντας την «σιωπή» των υπερπτήσεων για πρώτη φορά μετά τις 22 Φεβρουαρίου 2023.

Επιπλέον, ένα drone – UAV Bayraktar πέταξε πάνω από την Ζουράφα.

Η Πολεμική Αεροπορία απάντησε με συνολικά 10 οπλισμένα μαχητικά, τα οποία επιδόθηκαν σε αερομαχίες με τους Τούρκους, αναχαιτίζοντας τους εισβολείς.

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