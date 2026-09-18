Ρωσία: Drone έπληξε πύργο ψύξης στον πυρηνικό σταθμό του Κουρσκ – Προειδοποίηση Γκρόσι για τον κίνδυνο πυρηνικού ατυχήματος

Πύργος ψύξης μονάδας αντιδραστήρα στον πυρηνικό σταθμό του Κουρσκ, στη Ρωσία, επλήγη από drone, χωρίς να εκδηλωθεί πυρκαγιά και με τη λειτουργία της μονάδας να συνεχίζεται χωρίς αλλαγές, σύμφωνα με ενημέρωση του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ). Ο γενικός διευθυντής του ΔΟΑΕ, Ραφαέλ Γκρόσι, επανέλαβε ότι οι επιθέσεις σε πυρηνικές εγκαταστάσεις είναι «απαράδεκτες» και ζήτησε «μέγιστη στρατιωτική αυτοσυγκράτηση» για να αποτραπεί ο κίνδυνος πυρηνικού ατυχήματος. Η ευθύνη για το πλήγμα δεν προσδιορίζεται, ενώ η περιφέρεια του Κουρσκ, που συνορεύει με την Ουκρανία, έχει βρεθεί επανειλημμένα στο επίκεντρο στρατιωτικών επιχειρήσεων.

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Διεθνή Νέα

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Πύργος ψύξης μονάδας αντιδραστήρα στον πυρηνικό σταθμό του Κουρσκ, στη Ρωσία, επλήγη από drone την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου, χωρίς να εκδηλωθεί πυρκαγιά και με τη λειτουργία της μονάδας να συνεχίζεται χωρίς αλλαγές.
  • Ο γενικός διευθυντής του ΔΟΑΕ, Ραφαέλ Γκρόσι, επανέλαβε ότι οι επιθέσεις σε πυρηνικές εγκαταστάσεις είναι «απαράδεκτες» και ζήτησε «μέγιστη στρατιωτική αυτοσυγκράτηση» για την αποτροπή πυρηνικού ατυχήματος.
  • Η περιφέρεια του Κουρσκ, που συνορεύει με την Ουκρανία, έχει βρεθεί επανειλημμένα στο επίκεντρο στρατιωτικών επιχειρήσεων, με ουκρανικές δυνάμεις να εισβάλλουν στην περιοχή το 2024 και drone να καταρρίπτεται κοντά στον σταθμό τον Αύγουστο του 2025.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Πύργος ψύξης μονάδας αντιδραστήρα στον πυρηνικό σταθμό του Κουρσκ, στη Ρωσία, επλήγη από drone την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με ενημέρωση που έλαβε ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ). Δεν εκδηλώθηκε πυρκαγιά και η λειτουργία της μονάδας συνεχίστηκε χωρίς αλλαγές.

Ο Οργανισμός ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι η μονάδα βρισκόταν σε λειτουργία την ώρα του περιστατικού, αναφέρει το ελβετικό πρακτορείο Keystone-SDA.

«Αναφέρθηκε ότι η μονάδα λειτουργούσε εκείνη την ώρα, αλλά ο τρόπος λειτουργίας της δεν άλλαξε», σημείωσε ο ΔΟΑΕ.

Έκκληση για «μέγιστη στρατιωτική αυτοσυγκράτηση»

Ο γενικός διευθυντής του Οργανισμού, Ραφαέλ Γκρόσι, επανέλαβε ότι οι επιθέσεις σε πυρηνικές εγκαταστάσεις είναι «απαράδεκτες», καθώς μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την πυρηνική ασφάλεια.

Παράλληλα, ζήτησε «μέγιστη στρατιωτική αυτοσυγκράτηση», προκειμένου να αποτραπεί ο κίνδυνος πυρηνικού ατυχήματος.

Στην ενημέρωση που παρατίθεται στα δημοσιεύματα δεν προσδιορίζεται ποιος ευθύνεται για το πλήγμα.

Κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία

Η περιφέρεια του Κουρσκ συνορεύει με την Ουκρανία και έχει επανειλημμένα βρεθεί στο επίκεντρο στρατιωτικών επιχειρήσεων. Το 2024, ουκρανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν αιφνιδιαστική εισβολή στην περιοχή και διατήρησαν υπό τον έλεγχό τους τμήματά της για αρκετούς μήνες.

Σύμφωνα με ρωσικό δημοσίευμα, τον Αύγουστο του 2025 η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα είχε καταρρίψει ουκρανικό επιθετικό drone κοντά στον πυρηνικό σταθμό.

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