Φλόριντα: «Θεραπευτής» κήρυττε τη συγχώρεση και μία ημέρα αργότερα να ομολόγησε ότι σκότωσε τη μητέρα του

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Ένας 50χρονος στη Φλόριντα, ο οποίος αυτοπαρουσιαζόταν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως «διαισθητικός θεραπευτής», κατηγορείται ότι σκότωσε με μαχαίρι την 77χρονη μητέρα του. Μία ημέρα πριν η γυναίκα εντοπιστεί νεκρή, είχε δημοσιεύσει βίντεο στο οποίο προέτρεπε τους ακολούθους του να ανοίξουν την καρδιά τους και να συγχωρήσουν όσους τους είχαν πληγώσει.

Ο Αλεξάντερ Χάρινγκτον συνελήφθη την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, αφού, σύμφωνα με το γραφείο του σερίφη της κομητείας Παλμ Μπιτς, τηλεφώνησε στις Αρχές και ανέφερε ότι είχε σκοτώσει τη μητέρα του στο σπίτι τους, στο Ντελρέι Μπιτς.

Το θύμα ταυτοποιήθηκε από το τοπικό δίκτυο CBS 12 ως η Σούζαν Μπαράτο, 77 ετών.

«Σκότωσα τη μαμά μου»

Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σπίτι βρήκαν την ηλικιωμένη νεκρή, με τραύματα από μαχαίρι, και συνέλαβαν τον γιο της.

Ο Χάρινγκτον έφερε κόψιμο στο χέρι. Όταν οι αστυνομικοί τον ρώτησαν τι είχε συμβεί, φέρεται να απάντησε «σκότωσα τη μαμά μου», σύμφωνα με ένορκη κατάθεση που επικαλείται το CBS 12.

Στο ίδιο έγγραφο αναφέρεται ότι ο 50χρονος δήλωσε στους αστυνομικούς πως έχει σχιζοσυναισθηματική διαταραχή με διπολικά χαρακτηριστικά. Οι Αρχές δεν έχουν ανακοινώσει πιθανό κίνητρο για τη δολοφονία.

Το βίντεο για τη συγχώρεση

Μία ημέρα πριν αναφερθεί ο θάνατος της μητέρας του, ο Χάρινγκτον είχε αναρτήσει ένα εκτενές βίντεο στο Facebook, όπου αυτοχαρακτηρίζεται «διαισθητικός θεραπευτής».

«Έγραψα τα ονόματα όλων όσοι με είχαν πληγώσει ποτέ και τους συγχώρησα όλους», έλεγε στο βίντεο.

Στη συνέχεια εξηγούσε ότι η συγχώρεση απαιτεί συναισθηματική συμμετοχή: «Πρέπει να ανοίξεις την καρδιά σου για να συγχωρήσεις. Δεν μπορείς απλώς να λες “είμαι άνθρωπος που συγχωρεί”, γιατί αυτό δεν κάνει τίποτα· πρέπει να φέρεις στην επιφάνεια τα συναισθήματα».

«Αν δεν ανοίξεις την πόρτα της καρδιάς σου για να θεραπευτείς, θα κάνεις τα ίδια λάθη ξανά και ξανά», πρόσθετε σε άλλο σημείο.

Κατηγορείται για φόνο πρώτου βαθμού

Η Μπαράτο μοιραζόταν συχνά στο Facebook στιγμές από τη ζωή της με τα ενήλικα παιδιά της και το εγγόνι της. Σύμφωνα με το People, οι αναρτήσεις της αποτύπωναν την αφοσίωσή της στην οικογένειά της.

Σε βάρος του Χάρινγκτον έχει απαγγελθεί κατηγορία για φόνο πρώτου βαθμού, σύμφωνα με τα ηλεκτρονικά δικαστικά αρχεία. Μέχρι το απόγευμα της Πέμπτης 17 Σεπτεμβρίου, δεν είχε καταχωριστεί σε αυτά εάν είχε δηλώσει ένοχος ή αθώος.

Το People ανέφερε ότι επικοινώνησε για σχόλιο με δικηγόρο που εμφανίζεται στον φάκελο της υπόθεσης.