Υεμένη: Συνεχίζονται οι μάχες μεταξύ Χούθι και κυβερνητικών δυνάμεων – Σε συναγερμό οι ευρωπαϊκές δυνάμεις στην Ερυθρά Θάλασσα

Σφοδρές είναι οι μάχες των Χούθι με τις κυβερνητικές δυνάμεις στο μέτωπο του Καχμπούμπ στην Δυτική Υεμένη. Την ίδια ώρα το Πακιστάν φέρεται να απευθύνει έκκληση στο Ιράν να περιορίσει την στήριξή του στους Χούθι, καθώς η κατάσταση στην Αραβική Χερσόνησο τείνει να γίνει ανεξέλεγκτη. Ταυτόχρονα, λόγω της έντασης ανεβαίνουν οι τιμές του πετρελαίου, πράγμα για το οποίο έκανε νέα παρέμβαση η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για τις εξωτερικές υποθέσεις, Κάγια Κάλας, ενώ οι ευρωπαϊκές δυνάμεις που βρίσκονται στην Ερυθρά Θάλασσα έχουν τεθεί σε κατάσταση συναγερμού.

Σφοδρές μάχες στη Δυτική Υεμένη

Συγκεκριμένα, στη Δυτική Υεμένη οι μάχες μεταξύ των Χούθι και των κυβερνητικών δυνάμεων ήταν σφοδρές για τουλάχιστον τρεις (3) συνεχόμενες ώρες. Σε απάντηση στην κλιμάκωση των εντάσεων από τις πολιτοφυλακές των Χούθι, οι ένοπλες δυνάμεις της Υεμένης στόχευσαν μια συγκέντρωση δυνάμεων των πολιτοφυλακών στην περιοχή Αλ – Ζαρίφα στην πόλη Αλ – Ουαζίγια σε αεροπορική επιδρομή.

Ο επίσημος στρατός της Υεμένης δημοσίευσε ένα βίντεο που δείχνει την καταστροφή τεσσάρων οχημάτων των Χούθι και τη δολοφονία όλων των επιβαινόντων τους, καθώς και τη συγκέντρωση αυτών των δυνάμεων της πολιτοφυλακής στο μέτωπο Καμπούμπ στο Μπαμπ αλ Μαντέμπ στη δυτική ακτή, όπως μετέδωσε το αραβικό πρακτορείο ειδήσεων «Al Arabyia».

Λόγω της σφοδρότητας των επεισοδίων στην περιοχή, η Ιταλία ανακοίνωσε την πρόθεσή της να αναπτύξει πολεμικά πλοία στα ανοικτά των ακτών της Υεμένης για να διασφαλίσει την ασφαλή διέλευση των πλοίων της μέσω του Μπαμπ αλ Μαντέμπ. Το υπουργείο Άμυνας της Ιταλίας δήλωσε ότι δεν σκοπεύει να περιμένει μια κοινή απόφαση της ΕΕ, προσθέτοντας ότι διαθέτει τις δυνατότητες να προστατεύσει τη ναυτιλία. Επίσης, προειδοποίησε ότι η καθιέρωση της πλωτής οδού θα μπορούσε να έχει σημαντικές οικονομικές συνέπειες.

Επικοινωνία Πακιστάν – Ιράν για τους Χούθι

Στο μεταξύ, δημοσίευμα των Financial Times αναφέρει ότι ο επικεφαλής του πακιστανικού στρατού, Ασίμ Μουνίρ κάλεσε τον υπουργό Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί «να μεσολαβήσει για να περιορίσει τις επιθέσεις των Χούθι».

Οι δυο άνδρες είχαν τηλεφωνική επικοινωνία, η οποία πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Αραγτσί στο Πεκίνο την Τετάρτη, σε μια περίοδο που οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης παραμένουν σε αδιέξοδο και δεν διαφαίνεται καμία συμφωνία.

Νωρίτερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ελπίζει ότι «ο πόλεμος κατά του Ιράν θα τελειώσει σύντομα». Ένα ξεχωριστό δημοσίευμα των μέσων ενημέρωσης ανέφερε επίσης ότι ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να συναντηθεί με ηγέτες του Κόλπου στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών την επόμενη Τρίτη για να συζητήσουν τη σύγκρουση.

Πάντως, ο πόλεμος με το Ιράν έχει εισέλθει στον έβδομο μήνα του, χωρίς να διαφαίνεται τέλος. Οι ανησυχίες για τη ναυτιλία στην Ερυθρά Θάλασσα έχουν αυξηθεί αυτόν τον μήνα, καθώς η ομάδα Χούθι, σύμμαχος του Ιράν, έχει εντείνει τις επιθέσεις, απειλώντας τη ναυτιλία στα Στενά του Μπαμπ αλ – Μαντέμπ. Μετά από χρόνια ηρεμίας, οι εντάσεις στη σύγκρουση επανήλθαν τον Ιούλιο μετά τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, και η ένταση της σύγκρουσης έχει αυξηθεί από την περασμένη εβδομάδα, εγείροντας ανησυχίες ότι τα Στενά Μπαμπ αλ – Μαντέμπ θα μπορούσε να κλείσει ή η κυκλοφορία να περιοριστεί, παρόμοια με ό,τι συμβαίνει στο Στενό του Ορμούζ.

Κάγια Καλάς: Απαράδεκτες οι επιθέσεις των Χούθι στη Σαουδική Αραβία

Σε μήνυμά της η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για τις εξωτερικές υποθέσεις, Κάγια Κάλας υπογράμμισε: «Οι επιθέσεις των Χούθι στη Σαουδική Αραβία είναι απαράδεκτες και υπονομεύουν την παγκόσμια οικονομία». Ενημέρωσε, μάλιστα, ότι συνομίλησε με τον υπουργό Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας, Φαιζάλ Μπιν Φαρχάν σχετικά με τις διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό των συγκρούσεων στην Υεμένη και την αποκατάσταση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ. «Η θαλάσσια διέλευση πρέπει να είναι ανεμπόδιστη και ελεύθερη από διόδια», τόνισε η Κάγια Καλάς.

«Η Ευρώπη βοηθά στην προστασία της ναυτιλίας στην Ερυθρά Θάλασσα από τις επιθέσεις των Χούθι. Δεδομένης της επιδείνωσης της κατάστασης ασφαλείας, η επιχείρηση ASPIDES της ΕΕ αύξησε το επίπεδο συναγερμού των σκαφών της, καθώς συνεχίζει τα καθήκοντα συνοδείας», κατέληξε στο μήνυμά της η Κάγια Κάλας. Υπενθυμίζουμε ότι η επιχείρησης «Ασπίδες», η οποία περιλαμβάνει τρία στρατιωτικά πλοία, ξεκίνησε το 2024 για την προστασία εμπορικών πλοίων από επιθέσεις ανταρτών Χούθι στην Υεμένη.