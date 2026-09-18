ΠΑΟΚ – Παρτίζαν 100-99: Πρόκριση στον τελικό του «Παύλος Γιαννακόπουλος» με buzzer beater του Φόστερ – ΒΙΝΤΕΟ

Ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 100-99 της Παρτίζαν σε ένα παιχνίδι που κρίθηκε στο τελευταίο δευτερόλεπτο και εξασφάλισε την πρόκρισή του στον τελικό του τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος».

Η ομάδα του Τρινκέρι βρέθηκε πίσω με 95-99 στο τελευταίο λεπτό, ωστόσο κατάφερε να ανατρέψει την κατάσταση. Τη νίκη έδωσε ο Φόστερ, ο οποίος ευστόχησε σε τρίποντο από τη γωνία στην εκπνοή, έπειτα από ασίστ του Καλάθη πίσω από την πλάτη.

Πριν από το νικητήριο σουτ, ο Όσμαν είχε ευστοχήσει σε δύο βολές, ενώ ακολούθησε κλέψιμο στην επίθεση της Παρτίζαν, το οποίο έδωσε στον ΠΑΟΚ την ευκαιρία να διεκδικήσει την τελευταία κατοχή.

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Η εξέλιξη της αναμέτρησης

Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε το παιχνίδι με τους Καλάθη, Φόστερ, Όσμαν, Χουγκάζ και Μουρ, ενώ για την Παρτίζαν αναφέρονται οι Τζόουνς, Γουίλις και Στίβενς. Η σερβική ομάδα μπήκε καλύτερα στην αναμέτρηση και προηγήθηκε με 7-0.

Ο ΠΑΟΚ αντέδρασε με πρωταγωνιστή τον Όσμαν, ο οποίος έφτασε τους 15 πόντους και βοήθησε την ομάδα του να περάσει μπροστά με 21-17, πριν αποσυρθεί προσωρινά στον πάγκο. Η Παρτίζαν ανέκτησε το προβάδισμα και ολοκλήρωσε την πρώτη περίοδο μπροστά στο σκορ με 30-26.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο, η Παρτίζαν διατήρησε τον έλεγχο και έφτασε στο 49-40. Ο ΠΑΟΚ, όμως, περιόρισε σταδιακά τη διαφορά και πλησίασε στους δύο πόντους, με το ημίχρονο να ολοκληρώνεται στο 52-54.

Η ομάδα του Τρινκέρι ξεκίνησε καλύτερα το δεύτερο μέρος και με σερί πέρασε μπροστά με 55-54. Η αναμέτρηση παρέμεινε αμφίρροπη, μέχρι τη στιγμή που ο Φόστερ ανέλαβε μεγαλύτερο επιθετικό ρόλο και ο ΠΑΟΚ ξέφυγε με 67-60.

Με τρίποντο του Καλάθη, ο «Δικέφαλος» ολοκλήρωσε την τρίτη περίοδο προηγούμενος με 79-74. Η Παρτίζαν αντέδρασε στην τελευταία περίοδο και ισοφάρισε σε 83-83, με τις δύο ομάδες να συμβαδίζουν στο σκορ μέχρι τα τελευταία λεπτά.

Στο τελευταίο λεπτό, οι Σέρβοι απέκτησαν προβάδισμα τεσσάρων πόντων, 99-95, όμως ο ΠΑΟΚ παρέμεινε στη διεκδίκηση της νίκης. Οι δύο εύστοχες βολές του Όσμαν και το κλέψιμο που ακολούθησε έδωσαν την τελευταία ευκαιρία στην ομάδα του Τρινκέρι. Ο Καλάθης δημιούργησε τη φάση και ο Φόστερ, με τρίποντο στην εκπνοή, διαμόρφωσε το τελικό 100-99.

Δεκάλεπτα: 26-30, 52-54, 79-74, 100-99.