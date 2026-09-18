ΑΕΚ: Εκτός με τον Βόλο ο Μπαρνάμπας Βάργκα – Αμφίβολος για ΟΦΗ

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Ο Μπαρνάμπας Βάργκα δεν θα βρίσκεται στη διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς για την αναμέτρηση της ΑΕΚ με τον Βόλο, την Κυριακή (20/9, 18:00), στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Ο 32χρονος Ούγγρος επιθετικός τραυματίστηκε στο δεξί πόδι κατά τη διάρκεια του αγώνα της Ένωσης με τον Πανσερραϊκό για το Superbet Κύπελλο Ελλάδας και αναγκάστηκε να αποχωρήσει ως αλλαγή. Ο τραυματισμός σημειώθηκε σε μία προσπάθειά του, ενώ το σκορ βρισκόταν στο 6-0, με την ΑΕΚ να επικρατεί τελικά με 8-1.

Η κατάσταση του Βάργκα θα αξιολογείται ανάλογα με την πορεία της αποθεραπείας του, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν θα είναι διαθέσιμος για το παιχνίδι με τον ΟΦΗ στη Νέα Φιλαδέλφεια, το οποίο είναι προγραμματισμένο για τις 10 Οκτωβρίου.

Στη συνέχεια, η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει τη Σαχτάρ στο Λονδίνο, στις 14 Οκτωβρίου, για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Champions League.