Αποκαλυπτικά στοιχεία της Eurostat: Το 87% των Ελλήνων δυσκολεύεται να τα βγάλει πέρα

Το 87,1% των Ελλήνων πολιτών δήλωσε ότι το 2025 δυσκολεύθηκε πολύ ή παρα πολύ στο να καλύψει τις ανάγκες του νοικοκυριού του, όπως αυτό προκύπτει από τα στοιχεία της νέας έρευνας της Eurostat με τίτλο «Key figures on European living conditions – 2026 edition» και τα περισσότερα στοιχεία αφορούν το 2025.

Το ποσοστό αυτό, είναι υπερδιπλάσιο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και υψηλότερο από αυτό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ειδικότερα, στην Ε.Ε ο αντίστοιχος μέσος όρος ήταν 42,5% και μάλιστα στη Βουλγαρία το ποσοστό ήταν 76,9%, ενώ στη Γερμανία ανέρχονταν στο 18,3% και στην Ολλανδία στο 19,8%.

Η εικόνα αυτή είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τα στοιχεία για το διαθέσιμο εισόδημα.

Αναλυτικά:

Το 2025 το διάμεσο ετήσιο διαθέσιμο εισόδημα στην Ελλάδα ανήλθε σε 13.612 μονάδες αγοραστικής δύναμης (PPS), έναντι 22.630 στην Ε.Ε.

Εάν αφαιρεθεί η επίδραση του πληθωρισμού, τότε το 2025 το διάμεσο διαθέσιμο εισόδημα στην Ελλάδα σε πραγματικούς όρους ήταν χαμηλότερο κατά 22,3% από το 2010.

Η Ελλάδα και η Γαλλία είναι οι δύο μοναδικές χώρες στην Ε.Ε, όπου καταγράφηκε μείωση την περίοδο αυτή και συγκεκριμένα η πτώση ήταν 0,6%. Από την άλλη πλευρά, το πραγματικό διάμεσο εισόδημα στο σύνολο της Ε.Ε. ανέβηκε κατά 25,4%.

Αξίζει να σημειωθεί πως, συνολικά 92,7 εκατ. πολίτες στην Ε.Ε. “φλέρταρε” πέρυσι με τον κίνδυνο φτώχειας ή βρίσκονταν σε κοινωνικό αποκλεισμό. Ο αριθμός αυτός μεταφράζεται σε 20,9% του πληθυσμού.

Το στεγαστικό και η θέρμανση

Όσον αφορά το στεγαστικό επισημαίνεται πως, στην Ελλάδα, το 26,4% του πληθυσμού της χώρας δηλώνει πως, τουλάχιστον το 40% του διαθέσιμου εισοδήματος απορροφάται από τις δαπάνες αυτού. Το αντίστοιχο ποσοστό στην ΕΕ είναι μόλις 7,7%, ενώ στη Δανία ανέρχεται στο 23,4%. Ταυτόχρονα, σχεδόν 1 στους 5 πολίτες της Ελλάδας δήλωσε ότι, δεν έχει την οικονομική δυνατότητα στο να κρατάει συνεχώς ζεστό το οίκημα του. Αυτό μεταφράζεται σε 18,1%. Αυτό είναι το υψηλότερο ποσοστό που καταγράφηκε στην Ε.Ε. καθώς ο μέσος όρος ανέρχονταν στο 8,8%. Από την άλλη πλευρά στη Φινλανδία, το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 2,6%.

Τα υλικά αγαθά

Η Ελλάδα κατέγραψε το τρίτο υψηλότερο ποσοστό (14,9%) στην ΕΕ όσον αφορά τη σοβαρή υλική και κοινωνική στέρηση. Πιο υψηλά στη λίστα βρίσκονται η Ρουμανία με 16,8% και η Βουλγαρία με 15%. Στην ΕΕ ο μέσος όρος ήταν 6,3%.

Μεταξύ άλλων το 27,3% Ελλήνων πολιτών αναφέρει πως δεν έχει την οικονομική άνεση στο να συμμετέχει τακτικά σε δραστηριότητες αναψυχής, από 12,1% που είναι στην Ε.Ε. Σε αυτήν κατηγορία η Ελλάδα εμφανίζει το υψηλότερο ποσοστό μεταξύ των 27 κρατών-μελών της ΕΕ.

Ακόμη επισημαίνεται πως, ο δείκτης της λεγόμενης «υποκειμενικής φτώχειας»στην Ελλάδα ανέρχεται στο 67,2%, δηλαδή στο κατά πόσον οι ίδιοι οι πολίτες θεωρούν τον εαυτό τους φτωχό.

Ωστόσο, το ποσοστό αυτό είναι κάτω του 25% στις περισσότερες χώρες της Ε.Ε , αλλά στη Βουλγαρία είναι 36,1%.

Μάλιστα σύμφωνα με την έκθεση, το 2025 συνολικά 13 ελληνικές περιφέρειες κατέγραψαν τα υψηλότερα ποσοστά ανικανοποίητων αναγκών για ιατρική εξέταση από οποιαδήποτε άλλη περιφέρεια της Ε.Ε.

Το υψηλό κόστος, η μεγάλη απόσταση ή οι λίστες αναμονής είναι οι λόγοι που εξετάζονται από την Eurostat ως προς αυτό.

Τα ποσοστά στη χώρα μας ήταν από 9,1% στο Νότιο Αιγαίο έως 13,4% στο Βόρειο Αιγαίο, τη στιγμή που ο μέσος όρος της Ε.Ε. ανέρχονταν στο 2,4%. Η υψηλότερη επίδοση εκτός Ελλάδας ήταν 9% σε περιφέρεια της Φινλανδίας.