LIVE UPDATE
Μαίνεται η φωτιά στη Νίσυρο – Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις πυρόσβεσης – ΦΩΤΟ

Αποκαλυπτικά στοιχεία της Eurostat: Το 87% των Ελλήνων δυσκολεύεται να τα βγάλει πέρα

Το 87,1% των Ελλήνων πολιτών δήλωσε ότι το 2025 δυσκολεύθηκε πολύ ή πάρα πολύ να καλύψει τις ανάγκες του νοικοκυριού του, ποσοστό υπερδιπλάσιο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, σύμφωνα με νέα έρευνα της Eurostat. Η εικόνα αυτή συνδέεται άρρηκτα με το χαμηλότερο διάμεσο ετήσιο διαθέσιμο εισόδημα στην Ελλάδα σε σχέση με την Ε.Ε. και την αύξηση των δαπανών για στεγαστικό και θέρμανση.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Oικονομία

Eurostat
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το 87,1% των Ελλήνων πολιτών δήλωσε ότι το 2025 δυσκολεύθηκε πολύ ή παρα πολύ στο να καλύψει τις ανάγκες του νοικοκυριού του, ποσοστό υπερδιπλάσιο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.
  • Το 2025, το διάμεσο διαθέσιμο εισόδημα στην Ελλάδα σε πραγματικούς όρους ήταν χαμηλότερο κατά 22,3% από το 2010, σε αντίθεση με την Ε.Ε. που ανέβηκε κατά 25,4%.
  • Η Ελλάδα κατέγραψε το τρίτο υψηλότερο ποσοστό (14,9%) στην ΕΕ όσον αφορά τη σοβαρή υλική και κοινωνική στέρηση, ενώ το 27,3% των πολιτών δεν έχει την οικονομική άνεση να συμμετέχει τακτικά σε δραστηριότητες αναψυχής.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Το 87,1% των Ελλήνων πολιτών δήλωσε ότι το 2025 δυσκολεύθηκε πολύ ή παρα πολύ στο να καλύψει τις ανάγκες του νοικοκυριού του, όπως αυτό προκύπτει από τα στοιχεία της νέας έρευνας της Eurostat με τίτλο «Key figures on European living conditions – 2026 edition» και τα περισσότερα στοιχεία αφορούν το 2025.

Το ποσοστό αυτό, είναι υπερδιπλάσιο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και υψηλότερο από αυτό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ειδικότερα, στην Ε.Ε ο αντίστοιχος μέσος όρος  ήταν 42,5% και μάλιστα στη Βουλγαρία το ποσοστό ήταν 76,9%, ενώ στη Γερμανία ανέρχονταν στο 18,3% και στην Ολλανδία στο 19,8%.

Η εικόνα αυτή είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τα στοιχεία για το διαθέσιμο εισόδημα.

Αναλυτικά:

  • Το 2025 το διάμεσο ετήσιο διαθέσιμο εισόδημα στην Ελλάδα  ανήλθε σε 13.612 μονάδες αγοραστικής δύναμης (PPS), έναντι 22.630 στην Ε.Ε.
  • Εάν αφαιρεθεί η επίδραση του πληθωρισμού, τότε το 2025 το διάμεσο διαθέσιμο εισόδημα στην Ελλάδα σε πραγματικούς όρους ήταν χαμηλότερο κατά  22,3% από το 2010.

Η Ελλάδα και η Γαλλία είναι οι δύο μοναδικές χώρες στην  Ε.Ε, όπου καταγράφηκε μείωση την περίοδο αυτή και συγκεκριμένα η πτώση ήταν 0,6%.  Από την άλλη πλευρά, το πραγματικό διάμεσο εισόδημα στο σύνολο της Ε.Ε. ανέβηκε κατά 25,4%.

Αξίζει να σημειωθεί πως, συνολικά 92,7 εκατ. πολίτες στην Ε.Ε. “φλέρταρε” πέρυσι με τον κίνδυνο φτώχειας ή βρίσκονταν σε κοινωνικό αποκλεισμό. Ο αριθμός αυτός μεταφράζεται σε 20,9% του πληθυσμού.

Το στεγαστικό και η θέρμανση

Όσον αφορά το στεγαστικό επισημαίνεται πως, στην Ελλάδα, το 26,4% του πληθυσμού της χώρας δηλώνει πως, τουλάχιστον το 40% του διαθέσιμου εισοδήματος απορροφάται από τις δαπάνες αυτού. Το αντίστοιχο ποσοστό στην ΕΕ είναι μόλις 7,7%, ενώ στη Δανία ανέρχεται στο 23,4%. Ταυτόχρονα, σχεδόν 1 στους 5 πολίτες της Ελλάδας δήλωσε ότι, δεν έχει την οικονομική δυνατότητα στο να κρατάει συνεχώς ζεστό το οίκημα του. Αυτό μεταφράζεται σε 18,1%. Αυτό είναι το υψηλότερο ποσοστό που καταγράφηκε στην Ε.Ε. καθώς ο μέσος όρος ανέρχονταν στο 8,8%.  Από την άλλη πλευρά στη Φινλανδία, το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 2,6%.

Τα υλικά αγαθά

Η Ελλάδα κατέγραψε το τρίτο υψηλότερο ποσοστό (14,9%) στην ΕΕ όσον αφορά τη σοβαρή υλική και κοινωνική στέρηση. Πιο υψηλά στη λίστα βρίσκονται η  Ρουμανία με 16,8% και η Βουλγαρία με 15%.  Στην ΕΕ ο μέσος όρος ήταν 6,3%.

Μεταξύ άλλων το 27,3% Ελλήνων πολιτών αναφέρει πως δεν έχει την οικονομική άνεση στο να συμμετέχει τακτικά  σε δραστηριότητες αναψυχής, από 12,1% που είναι  στην Ε.Ε. Σε αυτήν κατηγορία η Ελλάδα εμφανίζει το υψηλότερο ποσοστό μεταξύ των 27 κρατών-μελών της ΕΕ.

Ακόμη επισημαίνεται πως, ο δείκτης της λεγόμενης «υποκειμενικής φτώχειας»στην Ελλάδα ανέρχεται στο 67,2%, δηλαδή στο κατά πόσον οι ίδιοι οι πολίτες θεωρούν τον εαυτό τους φτωχό.

Ωστόσο, το ποσοστό αυτό είναι κάτω του 25% στις περισσότερες χώρες της Ε.Ε , αλλά στη Βουλγαρία είναι 36,1%.

Μάλιστα σύμφωνα με την έκθεση, το 2025 συνολικά 13 ελληνικές περιφέρειες κατέγραψαν τα υψηλότερα ποσοστά ανικανοποίητων αναγκών για ιατρική εξέταση από οποιαδήποτε άλλη περιφέρεια της Ε.Ε.

Το υψηλό κόστος, η μεγάλη απόσταση ή οι λίστες αναμονής είναι οι λόγοι που εξετάζονται από την Eurostat ως προς αυτό.

Τα ποσοστά στη χώρα μας ήταν από  9,1% στο Νότιο Αιγαίο έως 13,4% στο Βόρειο Αιγαίο, τη στιγμή που ο μέσος όρος της Ε.Ε. ανέρχονταν στο 2,4%.  Η υψηλότερη επίδοση εκτός Ελλάδας ήταν 9% σε περιφέρεια της Φινλανδίας.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ