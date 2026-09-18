Στον Καναδά η Σοφία Ζαχαράκη – Στην ενθρόνιση του νέου Αρχιεπισκόπου και στις εστίες της ελληνικής Παιδείας σε Τορόντο και Μόντρεαλ

Επίσημη επίσκεψη στον Καναδά θα πραγματοποιήσει η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, με αφορμή την ενθρόνιση του νέου Αρχιεπισκόπου Καναδά κ.κ. Αποστόλου και με ένα εκτεταμένο πρόγραμμα σε Τορόντο και Μόντρεαλ, με επίκεντρο την Ομογένεια, την ελληνόγλωσση εκπαίδευση και την παρουσία της ελληνικής γλώσσας και των ελληνικών σπουδών στον Καναδά.

Η επίσκεψη συνδέει τις δύο βασικές διαστάσεις του χαρτοφυλακίου του Υπουργείου, την Παιδεία και τα Θρησκεύματα: από ένα γεγονός ιδιαίτερης σημασίας για την Ορθοδοξία και τον Ελληνισμό του Καναδά, την ενθρόνιση του νέου Αρχιεπισκόπου, έως τις σχολικές αίθουσες όπου τα παιδιά της Ομογένειας μαθαίνουν ελληνικά και τα πανεπιστήμια στα οποία η ελληνική γλώσσα, η ιστορία και ο πολιτισμός αποτελούν αντικείμενο διδασκαλίας και έρευνας.

Παράλληλα, η παρουσία της Υπουργού στις εκπαιδευτικές δομές της Ομογένειας έρχεται σε συνέχεια συγκεκριμένων παρεμβάσεων του Υπουργείου Παιδείας για την ενίσχυση της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στον Καναδά, με σημαντικότερη την επαναλειτουργία του Συντονιστικού Γραφείου Εκπαίδευσης στο Τορόντο.

Η ενθρόνιση του νέου Αρχιεπισκόπου Καναδά

Το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, κεντρικό γεγονός της επίσκεψης αποτελεί η τελετή ενθρόνισης του νέου Αρχιεπισκόπου Καναδά κ.κ. Αποστόλου, στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Αγίου Νικολάου στο Scarborough του Τορόντο.

Ο νέος Αρχιεπίσκοπος, με καταγωγή από τη Ρόδο και πολυετή διακονία στην Ομογένεια της Βόρειας Αμερικής, εξελέγη παμψηφεί στις 22 Ιουλίου από την Αγία και Ιερά Σύνοδο του Οικουμενικού Πατριαρχείου, διαδεχόμενος τον Αρχιεπίσκοπο Σωτήριο.

Η Σοφία Ζαχαράκη είχε υποδεχθεί τον νεοεκλεγέντα Αρχιεπίσκοπο στην Αθήνα στις 29 Ιουλίου, λίγες ημέρες μετά την εκλογή του. Στη συνάντησή τους είχε βρεθεί στο επίκεντρο η περαιτέρω ενίσχυση της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στον Καναδά και η διατήρηση ισχυρών δεσμών των νεότερων γενεών της Ομογένειας με την ελληνική γλώσσα, την ιστορία και τον πολιτισμό.

Πριν από την τελετή ενθρόνισης, η Υπουργός θα συναντηθεί στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Αγίου Νικολάου με τον Πρωθυπουργό του Οντάριο, Doug Ford, ενώ μετά την τελετή θα παραστεί στην επίσημη δεξίωση στο Metropolitan Centre.

Το βράδυ του Σαββάτου, η Σοφία Ζαχαράκη θα συναντηθεί με εκπροσώπους της πανεπιστημιακής κοινότητας, στο πλαίσιο των επαφών της με τον ακαδημαϊκό Ελληνισμό του Καναδά.

8 δομές ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης – 1.642 μαθητές – Επαναλειτουργεί το Συντονιστικό Γραφείο Εκπαίδευσης στο Τορόντο

Ιδιαίτερο βάρος στην επίσκεψη της Σοφίας Ζαχαράκη έχει η ελληνόγλωσση εκπαίδευση και η επαφή με μαθητές, εκπαιδευτικούς, κοινότητες και πανεπιστημιακούς που εργάζονται για τη διατήρηση και τη διάδοση της ελληνικής γλώσσας.

Σήμερα, το Υπουργείο Παιδείας ενισχύει στον Καναδά 8 δομές ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης: 2 αναγνωρισμένα Τμήματα Ελληνικής Γλώσσας, 4 δίγλωσσες εκπαιδευτικές μονάδες και 2 πανεπιστημιακές ελληνικές έδρες. Συνολικά, η ελληνόγλωσση εκπαίδευση που υποστηρίζεται από το Υπουργείο στον Καναδά αφορά 1.642 μαθητές, ενώ υπηρετούν 8 αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί από την Ελλάδα. Παράλληλα, το Υπουργείο αποστέλλει δωρεάν εκπαιδευτικό υλικό, ενισχύοντας το έργο των ομογενειακών εκπαιδευτικών δομών.

Με απόφαση της Υπουργού και με τη στήριξη του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στο Τορόντο επαναλειτουργεί το Συντονιστικό Γραφείο Εκπαίδευσης στο Τορόντο. Από το 2021 η εποπτεία του ασκούνταν από τον εκάστοτε Αναπληρωτή Συντονιστή Εκπαίδευσης Νέας Υόρκης, ενώ τον περασμένο Ιούνιο προκηρύχθηκε η θέση Συντονιστή Εκπαίδευσης στο Τορόντο, με στόχο την ενίσχυση του συντονισμού και της υποστήριξης της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στον Καναδά.

Η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στη χώρα αναπτύσσεται μέσα από διαφορετικές εκπαιδευτικές διαδρομές: απογευματινά και Σαββατιανά Τμήματα Ελληνικής Γλώσσας, ημερήσια και δίγλωσσα σχολεία, Προγράμματα Διεθνών Γλωσσών του δημόσιου καναδικού εκπαιδευτικού συστήματος, καθώς και στην Ανώτατη Εκπαίδευση.

Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου: Στην Ελληνική Κοινότητα Τορόντο

Την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, η Σοφία Ζαχαράκη θα εκκλησιαστεί στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Αγίου Νικολάου και στη συνέχεια θα επισκεφθεί την Ελληνική Κοινότητα Τορόντο, έναν από τους ιστορικούς οργανωμένους φορείς του Ελληνισμού της πόλης.

Η εκπαίδευση αποτελεί βασικό πυλώνα της δραστηριότητας της Κοινότητας, με προγράμματα ελληνικής γλώσσας και πολιτιστικής κληρονομιάς για παιδιά και νέους διαφορετικών ηλικιών, ενώ στο Τορόντο λειτουργεί και εξεταστικό κέντρο για την Πιστοποίηση Ελληνομάθειας.

Σημαντική εκπαιδευτική πρωτοβουλία αποτελεί και το πρόγραμμα «Paideia», το οποίο έχει αναπτυχθεί σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και περιλαμβάνει σύγχρονο πρόγραμμα διδασκαλίας της ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας, εκπαιδευτικό υλικό για μαθητές και εκπαιδευτικούς και ψηφιακό περιβάλλον μάθησης.

Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου: Στα σχολεία της ελληνικής Ομογένειας στο Μόντρεαλ

Τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στο Μόντρεαλ, η Σοφία Ζαχαράκη θα επισκεφθεί την έδρα της Ελληνικής Κοινότητας Μείζονος Μόντρεαλ στο Wilderton, όπου θα συναντηθεί με εκπροσώπους της Κοινότητας και της εκπαιδευτικής κοινότητας των σχολείων Σωκράτης–Δημοσθένης.

Θα επισκεφθεί την Ελληνική Κοινότητα και τον Καθεδρικό Ναό Αγίου Γεωργίου και στη συνέχεια θα πραγματοποιήσει περιοδεία στις σχολικές δομές, αρχίζοντας από το παράρτημα Wilderton και συνεχίζοντας στα δύο παραρτήματα του Laval, Emerson και Δημοσθένης, καθώς και στο σχολικό παράρτημα Roxboro. Σε όλες τις στάσεις θα συναντηθεί με μαθητές και εκπαιδευτικούς και θα ενημερωθεί για τη λειτουργία των σχολείων και τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας.

Τα σχολεία Σωκράτης–Δημοσθένης αποτελούν χαρακτηριστικό παράδειγμα οργανωμένης ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στον Καναδά, με ένα πολυγλωσσικό εκπαιδευτικό μοντέλο, στο οποίο η ελληνική γλώσσα και ο ελληνικός πολιτισμός συνυπάρχουν με τη γαλλόφωνη και αγγλόφωνη εκπαίδευση.

Πρόκειται παράλληλα για τη συνέχεια μιας μακράς εκπαιδευτικής παράδοσης της ελληνικής κοινότητας του Μόντρεαλ, η οργανωμένη παρουσία της οποίας ξεπερνά τον έναν αιώνα.

Από τις σχολικές αίθουσες στο McGill

Το απόγευμα της Δευτέρας, η Σοφία Ζαχαράκη θα επισκεφθεί το Πανεπιστήμιο McGill, διευρύνοντας την εκπαιδευτική διάσταση της επίσκεψης από τη διδασκαλία της ελληνικής στα παιδιά της Ομογένειας έως την παρουσία της ελληνικής γλώσσας, της ιστορίας και του πολιτισμού στην καναδική Ανώτατη Εκπαίδευση.

Στο McGill λειτουργεί η Phrixos B. Papachristidis Chair in Modern Greek and Greek-Canadian Studies, ενώ αναπτύσσεται ακαδημαϊκή δραστηριότητα γύρω από τη σύγχρονη ελληνική γλώσσα, την ιστορία και τις ελληνοκαναδικές σπουδές.

Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου: Στη Νότια Ακτή του Μόντρεαλ

Την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου, η επίσκεψη στις εκπαιδευτικές και κοινοτικές δομές θα ολοκληρωθεί στο παράρτημα της Νότιας Ακτής του Μόντρεαλ, όπου η Υπουργός θα συναντηθεί με μαθητές και εκπαιδευτικούς και θα επισκεφθεί τον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου του Βαπτιστού. Στη συνέχεια, η Υπουργός θα αναχωρήσει για την Αθήνα.

Στο επίκεντρο όλων των παραπάνω βρίσκεται η διατήρηση της ελληνικής γλώσσας ως ζωντανού δεσμού των νεότερων γενεών της Ομογένειας με την Ελλάδα. Όπως έχει τονίσει η Σοφία Ζαχαράκη, «η ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό είναι μια εθνική υπόθεση», καθώς αποτελεί την ισχυρότερη γέφυρα που συνδέει τις νεότερες γενιές του απόδημου Ελληνισμού με τη γλώσσα, την ιστορία και τον πολιτισμό της Ελλάδας.