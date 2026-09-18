Τασούλας για Μαργαρίτα Παπανδρέου: «Αγάπησε βαθιά την Ελλάδα – Ενέπνευσε τη μεταρρύθμιση του οικογενειακού δικαίου»

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, εξέφρασε τα συλλυπητήριά του για τον θάνατο της Μαργαρίτας Παπανδρέου, τονίζοντας την αγάπη της για την Ελλάδα και τον ενεργό της ρόλο στον δημόσιο βίο. Αναφέρθηκε επίσης στη συμβολή της στην μεταρρύθμιση του οικογενειακού δικαίου και στην ενίσχυση της θέσης της γυναίκας στην ελληνική κοινωνία.

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Πολιτική

Ο Κωνσταντίνος Τασούλας
Πηγή: Intime
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τα συλλυπητήρια του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα, για τον θάνατο της Μαργαρίτας Παπανδρέου.
  • Ο ΠτΔ υπογράμμισε ότι «Αγάπησε βαθιά την Ελλάδα» και υπήρξε «σύζυγος πρωθυπουργού και μητέρα πρωθυπουργού, αλλά πάνω απ’ όλα ενεργή πολίτης».
  • Ενέπνευσε τη μεταρρύθμιση του οικογενειακού δικαίου και κατέβαλε μεγάλη προσπάθεια για τον εκσυγχρονισμό της θέσης της γυναίκας στην ελληνική κοινωνία.

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Τα συλλυπητήρια για τον θάνατο της Μαργαρίτας Παπανδρέου εξέφρασε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας (ΠτΔ), Κωνσταντίνος Τασούλας υπογραμμίζοντας ότι: «Αγάπησε βαθιά την Ελλάδα. Υπήρξε σύζυγος πρωθυπουργού και μητέρα πρωθυπουργού, αλλά πάνω απ’ όλα ενεργή πολίτης, καθώς αντιμετώπιζε τις δημόσιες υποθέσεις ως δικές της». Ταυτόχρονα, υπενθύμισε ότι ενέπνευσε τη μεταρρύθμιση του οικογενειακού δικαίου και κατέβαλε μεγάλη προσπάθεια για τον εκσυγχρονισμό της θέσης της γυναίκας στην ελληνική κοινωνία.

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Ειδικότερα στην συλλυπητήρια δήλωση του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε: «Η Μαργαρίτα Παπανδρέου σφράγισε με τη δράση και την παρουσία της τον δημόσιο βίο της χώρας. Σε ολόκληρη τη μακρά της διαδρομή αναζήτησε διεξόδους στα μεγάλα προβλήματα της εποχής της, με βλέμμα στραμμένο πάντα στον άνθρωπο. Υπερασπίστηκε την ευπαθή ισότητα, την ελευθερία και τα δικαιώματα των γυναικών ως θεμέλια μιας δικαιότερης κοινωνίας. Μεγάλωσε μέσα στην πολιτική, αναλαμβάνοντας, όπως έλεγε, μόνο τις υποθέσεις στις οποίες μπορούσε να πιστέψει. Ενδιαφέρθηκε για την υγεία, την κοινωνική αλληλεγγύη, τον αντικαρκινικό αγώνα, την αντιμετώπιση της φυματίωσης και της πολιομυελίτιδας, για τη στήριξη των σχολικών συσσιτίων και των πιο ευάλωτων πολιτών. Αγάπησε βαθιά την Ελλάδα.

Υπήρξε σύζυγος πρωθυπουργού και μητέρα πρωθυπουργού, αλλά πάνω απ’ όλα ενεργή πολίτης, καθώς αντιμετώπιζε τις δημόσιες υποθέσεις ως δικές της. Με την πλούσια δράση της στην Ένωση Γυναικών Ελλάδος και την επιρροή της στη δημόσια πολιτική, στήριξε και ενέπνευσε τη μεταρρύθμιση του οικογενειακού δικαίου, την τομή στα κοινωνικά και πολιτικά δικαιώματα και τον εκσυγχρονισμό της θέσης της γυναίκας στην ελληνική κοινωνία. Η παρουσία της υπήρξε εξίσου δυναμική και πέρα από τα εθνικά σύνορα, με διεθνείς παρεμβάσεις και λόγο θαρραλέο. Εκφράζω τα ειλικρινή συλλυπητήριά μου στην οικογένειά της και στους οικείους της».

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