Χανιά: Μεθυσμένος οδηγός πήγε να πάρει το αυτοκίνητό του από τον χώρο φύλαξης της Τροχαίας και παρέσυρε εργαζόμενο – Δείτε βίντεο

Ένας εργαζόμενος τραυματίστηκε ελαφρά στα Χανιά, όταν 45χρονος επιχείρησε να απομακρύνει από χώρο φύλαξης το αυτοκίνητό του, το οποίο είχε ακινητοποιήσει η Τροχαία, καθώς είχε εντοπιστεί να οδηγεί υπό την επήρεια αλκοόλ. Κατά το περιστατικό προκλήθηκαν επίσης υλικές ζημιές σε σταθμευμένο όχημα και σε τσιμεντένιο τοίχο.

Οι αστυνομικοί είχαν εντοπίσει τον 45χρονο στις 04:25 τα ξημερώματα να οδηγεί υπό την επήρεια αλκοόλ και προχώρησαν στην ακινητοποίηση του αυτοκινήτου του, μεταφέροντάς το σε χώρο φύλαξης. Ωστόσο, περίπου στις 07:20 το πρωί, ο άνδρας επέστρεψε στο σημείο, με σκοπό να παραλάβει το όχημά του.

Όπως καταγράφεται σε βίντεο-ντοκουμέντο, που έφερε στο φως της δημοσιότητας το Mega ο 45χρονος μπήκε στο αυτοκίνητο και επιχείρησε να αποχωρήσει, παρά τις προσπάθειες εργαζομένου να τον εμποδίσει. Κατά την προσπάθειά του να βγει από τον χώρο, παρέσυρε τον εργαζόμενο, προκαλώντας του ελαφρύ τραυματισμό.

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Παράλληλα, το αυτοκίνητο προσέκρουσε σε σταθμευμένο λευκό βαν, προκαλώντας υλικές ζημιές, ενώ από την πρόσκρουση καταστράφηκε και τμήμα του τσιμεντένιου τοίχου στο πίσω μέρος του χώρου φύλαξης.

Μετά το περιστατικό, οι αστυνομικοί αναζήτησαν τον 45χρονο και τον εντόπισαν στην κατοικία του, από την οποία βγήκε χωρίς να προβάλει αντίσταση. Σε νέα μέτρηση αλκοόλ στην οποία υποβλήθηκε, διαπιστώθηκε ότι εξακολουθούσε να βρίσκεται υπό την επήρειά του.