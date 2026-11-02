Χανιά: Μεθυσμένος οδηγός πήγε να πάρει το αυτοκίνητό του από τον χώρο φύλαξης της Τροχαίας και παρέσυρε εργαζόμενο – Δείτε βίντεο

Στα Χανιά, 45χρονος που είχε εντοπιστεί να οδηγεί υπό την επήρεια αλκοόλ επέστρεψε σε χώρο φύλαξης για να πάρει το ακινητοποιημένο αυτοκίνητό του. Κατά την προσπάθειά του παρέσυρε και τραυμάτισε ελαφρά εργαζόμενο, ενώ προκάλεσε υλικές ζημιές. Αστυνομικοί τον εντόπισαν αργότερα στο σπίτι του και διαπίστωσαν ότι εξακολουθούσε να βρίσκεται υπό την επήρεια αλκοόλ.

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Κοινωνία

Χανιά, Μεθυσμένος Οδηγός
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ένας 45χρονος επιχείρησε να απομακρύνει από χώρο φύλαξης στα Χανιά το αυτοκίνητό του, το οποίο είχε ακινητοποιήσει νωρίτερα η Τροχαία λόγω μέθης.
  • Κατά την προσπάθειά του να αποχωρήσει, παρέσυρε και τραυμάτισε ελαφρά έναν εργαζόμενο, ενώ προσέκρουσε σε σταθμευμένο όχημα και σε τσιμεντένιο τοίχο.
  • Οι αστυνομικοί εντόπισαν τον οδηγό στην κατοικία του, όπου σε νέα μέτρηση διαπιστώθηκε ότι εξακολουθούσε να βρίσκεται υπό την επήρεια αλκοόλ.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ένας εργαζόμενος τραυματίστηκε ελαφρά στα Χανιά, όταν 45χρονος επιχείρησε να απομακρύνει από χώρο φύλαξης το αυτοκίνητό του, το οποίο είχε ακινητοποιήσει η Τροχαία, καθώς είχε εντοπιστεί να οδηγεί υπό την επήρεια αλκοόλ. Κατά το περιστατικό προκλήθηκαν επίσης υλικές ζημιές σε σταθμευμένο όχημα και σε τσιμεντένιο τοίχο.

Οι αστυνομικοί είχαν εντοπίσει τον 45χρονο στις 04:25 τα ξημερώματα να οδηγεί υπό την επήρεια αλκοόλ και προχώρησαν στην ακινητοποίηση του αυτοκινήτου του, μεταφέροντάς το σε χώρο φύλαξης. Ωστόσο, περίπου στις 07:20 το πρωί, ο άνδρας επέστρεψε στο σημείο, με σκοπό να παραλάβει το όχημά του.

Όπως καταγράφεται σε βίντεο-ντοκουμέντο, που έφερε στο φως της δημοσιότητας το Mega ο 45χρονος μπήκε στο αυτοκίνητο και επιχείρησε να αποχωρήσει, παρά τις προσπάθειες εργαζομένου να τον εμποδίσει. Κατά την προσπάθειά του να βγει από τον χώρο, παρέσυρε τον εργαζόμενο, προκαλώντας του ελαφρύ τραυματισμό.

Παράλληλα, το αυτοκίνητο προσέκρουσε σε σταθμευμένο λευκό βαν, προκαλώντας υλικές ζημιές, ενώ από την πρόσκρουση καταστράφηκε και τμήμα του τσιμεντένιου τοίχου στο πίσω μέρος του χώρου φύλαξης.

Μετά το περιστατικό, οι αστυνομικοί αναζήτησαν τον 45χρονο και τον εντόπισαν στην κατοικία του, από την οποία βγήκε χωρίς να προβάλει αντίσταση. Σε νέα μέτρηση αλκοόλ στην οποία υποβλήθηκε, διαπιστώθηκε ότι εξακολουθούσε να βρίσκεται υπό την επήρειά του.

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