Κρις Πάππας στον ΑΝΤ1: «Στέκομαι στους ώμους των προγόνων μου – Είμαι περήφανος που είμαι Ελληνοαμερικανός»

Τις ελληνικές του ρίζες, την ιστορία των προγόνων του που μετανάστευσαν από τη Θεσσαλία και τη Μακεδονία στο Μάντσεστερ του Νιου Χάμσαϊρ πριν από περισσότερο από έναν αιώνα και τους δεσμούς του με την Ομογένεια αναδεικνύει ο Ελληνοαμερικανός βουλευτής Κρις Πάππας, σε συνέντευξή του στον ΑΝΤ1 και τον Θανάση Τσίτσα.

Ο Κρις Πάππας, ο οποίος διεκδικεί μια θέση στη Γερουσία, μιλά για την οικογενειακή επιχείρηση τεσσάρων γενεών, την επίσκεψή του στο Λιβάδι Ελασσόνας και την επιθυμία του να κάνει περήφανη την ελληνοαμερικανική κοινότητα.

Παράλληλα, αναφέρεται στις σχέσεις των ΗΠΑ με την Ελλάδα και την Κύπρο, ασκεί έντονη κριτική στην Τουρκία και υπογραμμίζει την ανάγκη αντιμετώπισης της πολιτικής πόλωσης στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Αναλυτικά η σε συνέντευξη του Κρις Πάππας στον ΑΝΤ1

Θανάσης Τσίτσας: Έχετε σκεφτεί ποτέ ότι εκπροσωπείτε την ιστορία της ελληνικής μετανάστευσης στις Ηνωμένες Πολιτείες;

Κρις Πάππας: Κοιτάξτε, στέκομαι στους ώμους των προγόνων μου, που ήρθαν σε αυτή τη χώρα για να φτιάξουν μια ζωή. Άνοιξαν μια μικρή επιχείρηση πριν από πάνω από 100 χρόνια, και εγώ είμαι ο αποδέκτης του ταξιδιού τους, του αγώνα τους και της σκληρής δουλειάς τους. Και είμαι επίσης ευλογημένος που μου κληροδότησαν τις παραδόσεις τους, την πίστη τους, τη συμμετοχή τους στην τοπική κοινωνία εδώ. Κι έτσι σκέφτομαι το παράδειγμά τους κάθε μέρα. Και προσπαθώ να δείχνω το καλύτερο από ό,τι εκπροσωπεί ο Ελληνισμός και το καλύτερο από ό,τι αντανακλούσαν οι πρόγονοί μου σε όλη τους τη ζωή και το ταξίδι τους.

Θανάσης Τσίτσας: Θυμάστε αυτό το ταξίδι των προγόνων σας;

Κρις Πάππας: Ναι, δηλαδή, ήρθαν από τον βορρά. Ήρθαν από τη Θεσσαλία και τη Μακεδονία στις αρχές του 1900. Και ήρθαν ακριβώς εδώ, στο Μάντσεστερ. Άνοιξαν μια μικρή επιχείρηση. Κι έτσι μπόρεσα να επιστρέψω, να επισκεφθώ το χωριό από το οποίο κατάγονταν και να έρθω σε επαφή με τις ρίζες τους.

Και είναι πραγματικά εντυπωσιακό τι κατάφεραν σε εκείνη τη στιγμή της ζωής τους, χωρίς πολλά χρήματα. Έφτιαξαν ένα από τα μεγαλύτερα ανεξάρτητα εστιατόρια του Νιου Χάμσαϊρ, κι εγώ συνεχίζω αυτή την παράδοση. Είμαι η τέταρτη γενιά της οικογένειάς μου που συμμετέχει σε αυτή την επιχείρηση.

Αυτή τη στιγμή εκπροσωπώ την πολιτεία στο Κογκρέσο. Η δημόσια υπηρεσία είναι σημαντική για μένα. Αναγνωρίζω ότι μου δόθηκαν πολλές ευκαιρίες στη ζωή μου από την τοπική κοινωνία στην οποία ζω, μέσα από το εκπαιδευτικό σύστημα, μέσα από το γεγονός ότι ο κόσμος στήριξε την οικογενειακή μας επιχείρηση. Κι έτσι θέλω να ανταποδώσω στην κοινότητα και να βοηθήσω να γίνει καλύτερη η ζωή των ανθρώπων.

Και σε αυτή την πραγματικά κρίσιμη στιγμή της αμερικανικής ιστορίας, πρέπει να σταματήσουμε τον εξτρεμισμό και τη διχόνοια. Πρέπει να επικεντρωθούμε ξανά στο πώς λύνουμε προβλήματα και να φέρουμε τους Αμερικανούς κοντά, με μια αίσθηση κοινού σκοπού. Πρέπει να υπερασπιστούμε τις παραδοσιακές μας αξίες της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην παγκόσμια σκηνή.

Και αυτές οι εκλογές, πιστεύω, θα αποκαταστήσουν την αμερικανική δημοκρατία. Ξέρετε, όσο κι αν ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει να διχάσει τη χώρα μας, οι Αμερικανοί θέλουν να ακολουθήσουν έναν διαφορετικό δρόμο. Και πιστεύω ότι αυτές οι εκλογές θα σηματοδοτήσουν μια διόρθωση πορείας.

Θανάσης Τσίτσας: Πολλοί στην κοινότητά μας πιστεύουν ότι θα είστε ο επόμενος Πολ Σαρμπάνης στη Γερουσία.

Κρις Πάππας: Ξέρετε, κανείς δεν μπορεί να πάρει τη θέση του Πολ Σαρμπάνη. Όμως είχα την ευκαιρία να τον γνωρίσω. Υπηρέτησα μαζί με τον γιο του, τον Τζον, ο οποίος ήταν ένα πολύ ικανό και αποτελεσματικό μέλος του Κογκρέσου για πολλά χρόνια.

Κι έτσι οι δεσμοί που έχω με την ευρύτερη ελληνική κοινότητα είναι πραγματικά σημαντικοί για μένα. Και σίγουρα ελπίζω να κάνω την ελληνοαμερικανική κοινότητα και όσους έχουν δεσμούς με την Ελλάδα περήφανους για το είδος της δημόσιας υπηρεσίας που ελπίζουμε να προσφέρουμε.

Θανάσης Τσίτσας: Έχετε ασχοληθεί με ζητήματα σημαντικά για την Ελλάδα και την Κύπρο στο Κογκρέσο. Τι έχετε πετύχει και τι θα θέλατε να κάνετε στη Γερουσία;

Κρις Πάππας: Λοιπόν, έχουμε εργαστεί για να οικοδομήσουμε έναν ευρύ διακομματικό συνασπισμό ανθρώπων που κατανοούν ότι η σχέση ΗΠΑ–Ελλάδας και η σχέση ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κύπρο είναι κρίσιμες για την εξωτερική μας πολιτική, για τα συμφέροντα εθνικής μας ασφάλειας και για μια σειρά άλλων προτεραιοτήτων, είτε πρόκειται για την ενέργεια είτε για την οικονομία και την επιχειρηματική ανάπτυξη.

Και πρέπει να επενδύσουμε σε αυτές τις σχέσεις. Οι σχέσεις βρίσκονται σε ιστορικό υψηλό, και είναι εξαιρετικά σημαντικό να το κατανοήσουν οι Αμερικανοί και να το εκτιμήσουν τα μέλη του Κογκρέσου. Επομένως, αυτή τη στιγμή είναι σημαντικό να σταθούμε σταθερά απέναντι στην κακόβουλη επιρροή της Τουρκίας, στον τρόπο με τον οποίο αμφισβητεί την κυριαρχία της Ελλάδας και της Κύπρου και συνεχίζει να απειλεί συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η Τουρκία συμπεριφέρεται όπως κανένας άλλος σύμμαχος του ΝΑΤΟ. Και θα πρέπει να μπορούμε να αντιδράσουμε ουσιαστικά, ώστε να διασφαλίσουμε ότι τα συμφέροντα των Αμερικανών προστατεύονται και, τελικά, ότι η Τουρκία θα αλλάξει συμπεριφορά.

Θανάσης Τσίτσας: Ξέρετε, υπάρχει μεγάλη ένταση αυτές τις μέρες ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία εξαιτίας των θαλάσσιων συνόρων.

Κρις Πάππας: Βεβαίως.

Θανάσης Τσίτσας: Θα θέλατε να κάνετε ένα σχόλιο γι’ αυτό;

Κρις Πάππας: Κοιτάξτε, είμαι πραγματικά επικεντρωμένος στο τι πρέπει να κάνουμε τις επόμενες λίγες μέρες για να κερδίσουμε αυτή την αναμέτρηση. Όμως υπάρχει αυξανόμενη διακομματική στήριξη στο Κογκρέσο, και στα δύο σώματα, για την αναγνώριση των προκλήσεων στην Ανατολική Μεσόγειο και του πόσο σημαντική θα είναι η φωνή της Αμερικής.

Και πάλι, πρέπει να υψώνουμε τη φωνή μας για τη δημοκρατία, για τα ανθρώπινα δικαιώματα, για τα κοινά συμφέροντα ασφάλειας. Και ελπίζω ότι ο κόσμος θα αναγνωρίσει ότι η στήριξη στην ενίσχυση της σχέσης ΗΠΑ–Ελλάδας είναι καλή για την Αμερική και καλή για τους εταίρους μας.

Θανάσης Τσίτσας: Θα μπορούσατε να στείλετε ένα μήνυμα στην ελληνοαμερικανική κοινότητα και στην Ελλάδα;

Κρις Πάππας: Κοιτάξτε, η ελληνοαμερικανική κοινότητα είναι πολυσυλλεκτική, όπως ακριβώς και η Ελλάδα, σε επίπεδο πολιτικής και δημογραφίας. Όμως, τελικά, πιστεύω ότι οι Ελληνοαμερικανοί μοιραζόμαστε ορισμένες αξίες. Εκτιμούμε την παιδεία. Εκτιμούμε την κοινότητα. Εκτιμούμε τη σκληρή δουλειά.

Και θέλουμε αυτό να αντανακλάται στη δημόσια πολιτική και στην ηγεσία αυτής της χώρας. Κι έτσι αγωνίζομαι για να κερδίσω μια δύσκολη εκλογική μάχη, να φέρω στο τραπέζι τις δικές μου εμπειρίες και, ελπίζω, να βοηθήσω να γίνει καλύτερη η ζωή των ανθρώπων της πολιτείας μου, αλλά και να ανανεώσω τον σκοπό της αμερικανικής δημοκρατίας, με τρόπο που να μπορούμε να λύνουμε προβλήματα και να χτίζουμε ένα πιο φωτεινό μέλλον.

Θανάσης Τσίτσας: Έχετε επισκεφθεί ποτέ το Λιβάδι Ελασσόνας;

Κρις Πάππας: Έχω επισκεφθεί το Λιβάδι.

Θανάσης Τσίτσας: Πείτε μου τις εντυπώσεις σας.

Κρις Πάππας: Ήταν πριν από περίπου 15 χρόνια. Πανέμορφο χωριό. Χρειάστηκε αρκετή ώρα για να ανέβουμε το βουνό και να φτάσουμε εκεί, αλλά η πανοραμική θέα προς τον Όλυμπο ήταν συναρπαστική. Και μπορώ να το φανταστώ ακόμα.

Θανάσης Τσίτσας: Υπέροχο ταξίδι.

Κρις Πάππας: Ήταν πολύ πιο αγροτικό απ’ ό,τι ίσως περίμενα όταν βρέθηκα εκεί πάνω.

Θανάσης Τσίτσας: Μπορείτε να πείτε κάτι στα ελληνικά;

Κρις Πάππας: Κοιτάξτε, τα ελληνικά μου χάθηκαν με το πέρασμα των γενεών. Ξέρω τις τυπικές φράσεις ευγενείας, αλλά δυστυχώς δεν μπορώ να συνομιλήσω στα ελληνικά. Όμως, κοιτάξτε, αντλώ δύναμη από την εμπειρία των προγόνων μου. Είμαι περήφανος που είμαι Ελληνοαμερικανός.