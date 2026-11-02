ANT1: Νέα αθλητική εκπομπή στη μεταμεσονύχτια ζώνη

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Μια νέα αθλητική εκπομπή έρχεται στη μεταμεσονύχτια ζώνη του ΑΝΤ1 κάθε Παρασκευή και Σάββατο, με βάση τη Reallife.

Πρόκειται για το «Superball show», το οποίο θα κάνει πρεμιέρα την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου στη 1:15. Στη νέα εκπομπή θα ενώσουν δυνάμεις τέσσερα πρόσωπα με ενεργή παρουσία στα αθλητικά πράγματα στα media και στο YouTube.

Στο «Superball show» θα δούμε τον αθλητικό συντάκτη του ΑΝΤ1 Λάζαρο Χριστοδουλόπουλο, τον Θοδωρή Ρίγανη και τον Αριστοτέλη Σαββίδη, ενώ την ομάδα θα συμπληρώνει η Κόνι Θεοδώρου.

Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη έκανε συζητήσεις με τον ΑΝΤ1 και δοκιμαστικό αλλά η συνεργασία τελικά δεν προχώρησε.