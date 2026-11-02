9ο Athens Investment Forum – Νάσος Πλαϊνός: Νέα επένδυση με υδρογόνο στο Αμύνταιο

«Η εταιρεία μας είναι 100% μια εταιρεία τεχνολογίας που διαρκώς φτιάχνει λύσεις οι οποίες απαντούν στα προβλήματα των επενδυτών. Αυτό έκανε και με τα φωτοβολταϊκά πάνελ πριν από πολλά χρόνια, αυτό κάνει σήμερα και με τις μπαταρίες», ανέφερε ο Νάσος Πλαϊνός, Γενικός Διευθυντής LONGi Greece, στο 9ο Athens Investment Forum 2026.

Του Κωνσταντίνου Νικολόπουλου

Ο κ. Πλαϊνός, σημείωσε ότι η εταιρεία του, έρχεται να δώσει απαντήσεις, όχι σε προβλήματα που υπάρχουν αλλά σε προβλήματα που θα προκύψουν, γιατί η LONGi, δεν κοιτά μόνο τις λύσεις που χρειαζόμαστε σήμερα, ή χρειαζόμασταν χθες, αλλά κοιτάει το αύριο. «Βέβαια, κρατάμε μια λύση και για το μέλλον, αυτό είναι το υδρογόνο με μια επένδυση που γίνεται τώρα στο Αμύνταιο. Μάλιστα, με μεγάλο καμάρι ένας πελάτης μας, μάς ενημέρωσε χθες ότι εγκρίθηκε το όλο επενδυτικό σχήμα. Θα είναι από τις πρώτες εγκαταστάσεις υδρογόνου στην Ελλάδα, με τα συστήματα της LONGi», επεσήμανε αναφερόμενος στην νέα επένδυση της εταιρείας του.

«Η εταιρεία βάζει αυτές τις πινελιές για να μπορέσει να σταθεροποιήσει την αγορά η οποία αυτή τη στιγμή υποφέρει. Η σημερινή κυβέρνηση έχει καταφέρει και μας έχει δώσει ένα τερέν, να παίξουμε όλοι και να βρεθούμε όλοι έτσι ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε την Ελλάδα οδηγό σε αυτή την γωνιά».

Platinum Χορηγοί του 9ου Athens Investment Forum 2026 είναι ο Copelouzos Group και η KPMG και Gold Χορηγοί ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΔΕΔΔΗΕ, ΔΕΗ, ΔΕΠΑ Εμπορίας ΜΑΕ, ΑΚΤΩΡ, AVAX, CrediaBank και KIEFER. Silver Χορηγοί είναι οι Alpha Bank, Deloitte, Eurolife FFH, Fraport, Gastrade, Grant Thornton, IAI, IGI Poseidon, iKnowHow, Motor Oil, Telekom και VNK Capital. Bronze Χορηγοί είναι οι ΑΔΜΗΕ, Εθνική Τράπεζα, ΕΥΔΑΠ, Φυσικό Αέριο, ΔΕΣΦΑ, Eurobank, Hellenic Properties, HELLENiQ ENERGY, Hill International, Howden, LONGi, Olympia Group και Prime. Υποστηρικτές του Forum είναι οι ΔΕΠΑ Διεθνών Έργων, Ελληνικό Μετρό ΑΕ, Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης ΑΕ, Athens International Airport, AXIA, Bennett Group, C&M Engineering SA, ELPEN, Duty Free Shops, Mortek, Noisis, Papapolitis & Papapolitis, Piraeus και Quest Group. Χορηγοί Επικοινωνίας είναι οι mononews, realfm97.8, Realnews, Real.gr και WorldEnergyNews.