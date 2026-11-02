Κακοκαιρία: Ήχησε το 112 σε Θεσπρωτία, Πρέβεζα, Κέρκυρα και Παξούς – «Περιορίστε τις μετακινήσεις σας»

Προειδοποιήσεις μέσω του 112 εκδόθηκαν για περιοχές της Ηπείρου και του Ιονίου, λόγω επικείμενων ισχυρών βροχοπτώσεων και καταιγίδων. Οι αρχές συστήνουν περιορισμό των μετακινήσεων, ενώ η Ήπειρος, κυρίως η παραλιακή ζώνη της, βρίσκεται στην κόκκινη κατηγορία προειδοποίησης.

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Κακοκαιρία
Φωτογραφία: Unsplash.com
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μηνύματα από το 112 εστάλησαν στους κατοίκους της Θεσπρωτίας, της Πρέβεζας και νησιών του Ιονίου, λόγω των ισχυρών βροχοπτώσεων και καταιγίδων που αναμένονται από το βράδυ έως τις πρωινές ώρες.
  • Προειδοποίηση εκδόθηκε επίσης για την Κέρκυρα, τους Παξούς, τους Αντιπαξούς και τα Διαπόντια Νησιά, όπου προβλέπονται ανάλογα καιρικά φαινόμενα.
  • Η Πολιτική Προστασία καλεί τους πολίτες να ακολουθούν τις οδηγίες αυτοπροστασίας, απευθύνοντας τη ρητή σύσταση: «Περιορίστε τις μετακινήσεις σας».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Μηνύματα από το 112 εστάλησαν στους κατοίκους της Θεσπρωτίας, της Πρέβεζας και νησιών του Ιονίου, λόγω των ισχυρών βροχοπτώσεων και καταιγίδων που αναμένονται από το βράδυ έως τις πρωινές ώρες. Η Πολιτική Προστασία καλεί τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες και να ακολουθούν τις οδηγίες αυτοπροστασίας.

Η πρώτη ειδοποίηση εστάλη λίγο μετά τις 22:00 στους κατοίκους της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, ενώ λίγη ώρα αργότερα ακολούθησε αντίστοιχο μήνυμα για την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας.

Προειδοποίηση εκδόθηκε επίσης για την Κέρκυρα, τους Παξούς, τους Αντιπαξούς και τα Διαπόντια Νησιά, όπου προβλέπονται ανάλογα καιρικά φαινόμενα.

Στα μηνύματα του 112 επισημαίνεται ότι από το βράδυ μέχρι τις πρωινές ώρες θα εκδηλωθούν ισχυρές βροχές και καταιγίδες, με τη ρητή οδηγία προς τους κατοίκους: «Περιορίστε τις μετακινήσεις σας».

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