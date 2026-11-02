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Μηνύματα από το 112 εστάλησαν στους κατοίκους της Θεσπρωτίας, της Πρέβεζας και νησιών του Ιονίου, λόγω των ισχυρών βροχοπτώσεων και καταιγίδων που αναμένονται από το βράδυ έως τις πρωινές ώρες. Η Πολιτική Προστασία καλεί τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες και να ακολουθούν τις οδηγίες αυτοπροστασίας.

Η πρώτη ειδοποίηση εστάλη λίγο μετά τις 22:00 στους κατοίκους της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, ενώ λίγη ώρα αργότερα ακολούθησε αντίστοιχο μήνυμα για την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣ 🆘 Στην περιφερειακή ενότητα #Πρεβέζης, από απόψε το βράδυ μέχρι τις πρωινές ώρες θα εκδηλωθούν ισχυρές βροχές και καταιγίδες. ‼️ Περιορίστε τις μετακινήσεις σας ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM @pyrosvestiki… — 112 Greece (@112Greece) November 2, 2026

Προειδοποίηση εκδόθηκε επίσης για την Κέρκυρα, τους Παξούς, τους Αντιπαξούς και τα Διαπόντια Νησιά, όπου προβλέπονται ανάλογα καιρικά φαινόμενα.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣ 🆘 Στα νησιά #Κέρκυρα, #Παξών, #Αντιπαξών & #Διαπoντίων_Νήσων, από απόψε το βράδυ μέχρι τις πρωινές ώρες θα εκδηλωθούν ισχυρές βροχές και καταιγίδες. ‼️ Περιορίστε τις μετακινήσεις σας ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM… — 112 Greece (@112Greece) November 2, 2026

Στα μηνύματα του 112 επισημαίνεται ότι από το βράδυ μέχρι τις πρωινές ώρες θα εκδηλωθούν ισχυρές βροχές και καταιγίδες, με τη ρητή οδηγία προς τους κατοίκους: «Περιορίστε τις μετακινήσεις σας».