Κλειστά την Τρίτη τα σχολεία σε Κεντρική και Νότια Κέρκυρα λόγω κακοκαιρίας

Κλειστά θα παραμείνουν αύριο, Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2026, όλα τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στους δήμους Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων και Νότιας Κέρκυρας, λόγω των έντονων και επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που αναμένονται στην περιοχή.

Την απόφαση για τον δήμο Κεντρικής Κέρκυρας έλαβε ο δήμαρχος Στέφανος Πουλημένος, λαμβάνοντας υπόψη τον κόκκινο συναγερμό (Red Code) που έχει εκδοθεί από την Πολιτική Προστασία και τις προγνώσεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Αντίστοιχη απόφαση ελήφθη και από τον δήμο Νότιας Κέρκυρας.

Την είδηση επιβεβαίωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο περιφερειακός διευθυντής Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων, ενώ όπως είπε «αναμένεται να ανακοινωθεί εάν θα λειτουργήσουν τα σχολεία στον δήμο Βόρειας Κέρκυρας».

Νωρίτερα, πραγματοποιήθηκε έκτακτη σύσκεψη Πολιτικής Προστασίας στο δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων νήσων, με τη συμμετοχή εμπλεκόμενων φορέων και εθελοντικών ομάδων, για τον συντονισμό και την επιχειρησιακή ετοιμότητα ενόψει της κακοκαιρίας. Σύμφωνα με τις προβλέψεις, τα εντονότερα φαινόμενα αναμένονται από τις 04:00 έως τις 07:00 το πρωί.

Σε επιφυλακή βρίσκονται οι αρμόδιες υπηρεσίες και η πυροσβεστική, ενώ οι αρχές συστήνουν στους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να ακολουθούν τις οδηγίες αυτοπροστασίας, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος πτώσης αντικειμένων και δέντρων.