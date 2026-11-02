Ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ: Πώς προετοιμάζονται οι αξιωματούχοι για πιθανές αναταραχές ακόμη κι από τον Τραμπ

Οι εκλογικοί αξιωματούχοι έχουν περάσει μήνες κάνοντας προετοιμασία για τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας στις ενδιάμεσες εκλογές του 2026 — και θωρακίζονται απέναντι σε όσα θα μπορούσαν να τη διαταράξουν. Εκπαιδεύουν το προσωπικό, αυστηροποιούν τα μέτρα ασφαλείας και προετοιμάζουν νομικές προσφυγές για απειλές που θα μπορούσαν να επεκταθούν πολύ πέρα από την ημέρα των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ.

«Τον τελευταίο καιρό πρέπει να λαμβάνουμε υπ’ όψιν ακόμη και τα χειρότερα δυνατά σενάρια, είτε πρόκειται για εξωτερικούς είτε για ξένους παράγοντες», δήλωσε ο Thomas Galvin, επόπτης της κομητείας Maricopa. «Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι», υπογράμμισε.

Ο σχεδιασμός για ενδεχόμενα προβλήματα αποτελεί μέρος της διεξαγωγής των εκλογών. Ωστόσο, οι φετινές προετοιμασίες από πολιτειακούς και τοπικούς αξιωματούχους γίνονται εν μέσω μιας εντατικής εκστρατείας από τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τους συμμάχους του με στόχο την υπονόμευση της εμπιστοσύνης στην εγκυρότητα της ψηφοφορίας και τη διεκδίκηση μεγαλύτερου ομοσπονδιακού ελέγχου στις εκλογές.

«Δυστυχώς, ένας νέος κίνδυνος στη λίστα αυτή τη φορά, που δεν υπήρχε ποτέ στο παρελθόν, είναι η πιθανότητα η ίδια η ομοσπονδιακή μας κυβέρνηση να προσπαθήσει να παρεμβληθεί με κάποιον τρόπο, άμεσα ή έμμεσα», δήλωσε στο CNN ο υπουργός Εσωτερικών της Μινεσότα, Steve Simon, στέλεχος των Δημοκρατικών.

Τι θα μπορούσε να κάνει ο Τραμπ

Οι αξιωματούχοι έχουν περάσει μήνες εξετάζοντας πώς θα μπορούσε να μοιάζει αυτό: ένα προεδρικό διάταγμα της τελευταίας στιγμής, κατασχέσεις ψηφοδελτίων, παρουσία ομοσπονδιακών πρακτόρων στα εκλογικά τμήματα ή προσπάθειες υπονόμευσης της εμπιστοσύνης στα αποτελέσματα.

Ο Τραμπ και οι σύμμαχοί του συνεχίζουν να ισχυρίζονται ότι υπάρχει ευρεία συμμετοχή μη Αμερικανών πολιτών στην ψηφοφορία και εκλογική απάτη, συμπεριλαμβανομένων των ενδιάμεσων εκλογών που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη. Έχουν απειλήσει με ποινική δίωξη τους εκλογικούς αξιωματούχους που δεν διασφαλίζουν την ψηφοφορία ή επιτρέπουν σε μη πολίτες να ψηφίσουν, ενώ έχουν καταθέσει προσφυγές για να περιορίσουν την καταμέτρηση αμφισβητούμενων ψηφοδελτίων στην Καλιφόρνια και την επικύρωση των αποτελεσμάτων στην Αλάσκα.

«Όσο περισσότερο εμφανίζονται αυτά τα θέματα, και το γεγονός ότι βασίζονται σε τόσο μεγάλη παραπληροφόρηση ή μισές αλήθειες, είναι απίστευτα εκνευριστικό», δήλωσε ο Matt Crane, Εκτελεστικός Διευθυντής της Ένωσης Εκλογικών Αξιωματούχων των Κομητειών του Κολοράντο και στέλεχος των Ρεπουμπλικανών. «Εμείς θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε σκληρά για να διασφαλίσουμε ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν ομαλά την Τρίτη και ότι ο κόσμος μπορεί να έχει εμπιστοσύνη στη διαδικασία», τόνισε.

Ορισμένοι επικεφαλής των εκλογών έχουν προετοιμαστεί για το ενδεχόμενο η κυβέρνηση να λάβει ακόμη πιο δραστικά μέτρα κατά την ημέρα των εκλογών ή μετά από αυτήν, όπως η παρακώλυση των εκλογικών τμημάτων, η κατάσχεση ψηφοδελτίων ή εκλογικού εξοπλισμού, η αμφισβήτηση των αποτελεσμάτων ή η στοχοποίηση των διαχειριστών των εκλογών.

Μέχρι στιγμής, ωστόσο, οι προσπάθειες του Τραμπ να παρεμβληθεί έχουν λάβει χώρα κυρίως στα δικαστήρια και μέσω επιστολών με τις οποίες ζητά από τους εκλογικούς αξιωματούχους να απομονώσουν ορισμένα ψηφοδέλτια ώστε να διερευνηθούν όσοι τα κατέθεσαν – αιτήματα τα οποία οι διαχειριστές απορρίπτουν. Η πρόωρη δια ζώσης ψηφοφορία βρίσκεται σε εξέλιξη σε πολιτείες σε όλη τη χώρα – σε ορισμένες πολιτείες εδώ και εβδομάδες – και δεν έχουν αναφερθεί σοβαρές αναταραχές που να εμπλέκουν την ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Αλλά οι αξιωματούχοι είναι προετοιμασμένοι σε περίπτωση που αυτό αλλάξει.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Τραμπ επιτέθηκε στις εκλογικές διαδικασίες της Μινεσότα, όπως έχει κάνει και με άλλες πολιτείες, γράφοντας στο Truth Social ότι ένας Ρεπουμπλικανός υποψήφιος θα μπορούσε να χάσει μόνο «αν κλέψουν κάνοντας παιχνίδια με τα ψηφοδέλτια καθώς καταφθάνουν». «Η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση θα παρακολουθεί στενά», έγραψε ο Τραμπ.

Για τους ηγέτες της Μινεσότα, αυτό απλώς επιβεβαίωσε τις ανησυχίες και τις προετοιμασίες τους, οι οποίες περιλάμβαναν δύο ταξίδια σε κεκλεισμένων των θυρών συνέδρια φέτος, όπου συναντήθηκαν με αξιωματούχους από άλλες πολιτείες για να προσομοιώσουν σενάρια καταστροφής – και το πώς θα αντιδρούσαν.

«Κάνουμε κατά κάποιο τρόπο σκιαμαχία εδώ», δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών της Μινεσότα, Steve Simon. «Δεν ξέρουμε πότε ή αν θα δεχτούμε το χτύπημα, και ελπίζουμε να μην συμβεί ποτέ. Αλλά θα είμασταν ανόητοι αν δεν σχεδιάζαμε το χειρότερο δυνατό σενάριο».

Άλλοι φοβούνται ότι η μεγαλύτερη απειλή ομοσπονδιακής αναταραχής θα μπορούσε να εκδηλωθεί μετά τις ενδιάμεσες εκλογές, τροφοδοτούμενη από ενστάσεις στα αποτελέσματα και κατηγορίες για απάτη.

«Τι πρόκειται να πει η κυβέρνηση για να προσπαθήσει να ρίξει σκιές στα πάντα;» ανέφερε ο Matt Crane, Εκτελεστικός Διευθυντής της Ένωσης Εκλογικών Αξιωματούχων των Κομητειών του Κολοράντο και στέλεχος των Ρεπουμπλικανών. «Και καθώς όλη αυτή η ρητορική κλιμακώνεται, η ανησυχία είναι πάντα ότι η βία εναντίον των εκλογικών αξιωματούχων και των υποδομών μας αυξάνεται όσο αυξάνεται και η παραπληροφόρηση», πρόσθεσε.

Φόβοι για αναταραχές στα εκλογικά τμήματα

Πολιτειακοί και τοπικοί ηγέτες εκπαιδεύουν τους υπαλλήλους των εκλογικών τμημάτων και συντονίζονται με την τοπική αστυνομία για το πώς να αντιδράσουν εάν πράκτορες της ICE (Υπηρεσία Μετανάστευσης) ή άλλοι ομοσπονδιακοί πράκτορες εμφανιστούν στα σημεία ψηφοφορίας.

Η Εκλογική Επιτροπή του Ουισκόνσιν συμβούλευσε τους υπεύθυνους των εκλογικών τμημάτων να ειδοποιούν τους δημοτικούς υπαλλήλους, να ελέγχουν τα σήματα ή τα εντάλματα, να καταγράφουν τις συναντήσεις και να κρατούν τους πράκτορες εκτός των χώρων όταν είναι δυνατόν. Η κομητεία Cherokee στη Τζόρτζια, υπό την ηγεσία ενός Ρεπουμπλικανού διευθυντή εκλογών, πρόσθεσε παρόμοια εκπαίδευση για τους υπαλλήλους της, αφού το Πολιτειακό Εκλογικό Συμβούλιο (που πρόσκειται στον Τραμπ) ζήτησε από την κυβέρνηση να ερευνήσει τα εκλογικά συστήματα της Τζόρτζια.

Η κομητεία Arlington στη Βιρτζίνια προσέφυγε στη δικαιοσύνη για να κρατήσει ένοπλους ομοσπονδιακούς αξιωματικούς μακριά από τα εκλογικά της τμήματα. Στην Αριζόνα, η οργανωμένη ομάδα δικαιωμάτων ψήφου LUCHA εκπαίδευσε παρατηρητές εκλογών ώστε να προσέχουν για τυχόν πράκτορες μεταναστευτικών αρχών.

Οι αξιωματούχοι της Μινεσότα έχουν περάσει μήνες καθησυχάζοντας τους ψηφοφόρους ότι τα εκλογικά τμήματα είναι ασφαλή και ότι οι Αρχές είναι έτοιμες αν εμφανιστεί η ICE, μετά από μια μεγάλη έξαρση επιχειρήσεων επιβολής της νομοθεσίας για τη μετανάστευση στη Μιννεάπολη νωρίτερα φέτος.

Ορισμένοι τοπικοί ηγέτες έχουν κάνει πρόβες για ένα ακόμη πιο έκρυθμο σενάριο: την άφιξη ομοσπονδιακών πρακτόρων για την κατάσχεση ψηφοδελτίων ή εξοπλισμού ψηφοφορίας. Η κομητεία Boulder στο Κολοράντο διεξήγαγε σεμινάρια για εκλογικούς αξιωματούχους σχετικά με το πώς μοιάζουν τα ομοσπονδιακά εντάλματα και τους ενθάρρυνε να χαράξουν στρατηγική με το γραφείο του νομικού συμβούλου της κομητείας για το πώς θα αντιδράσουν. Άλλοι στην πολιτεία επικεντρώθηκαν σε αδιάβλητα πρωτόκολλα αλυσίδας επιτήρησης (chain-of-custody), ώστε να μπορούν να προσδιορίσουν ακριβώς τι έχει αφαιρεθεί εάν κατασχεθούν ψηφοδέλτια.

«Αυτό είναι νέο έδαφος, νομίζω, σχεδόν για τους πάντες», δήλωσε στο CNN η εκλογικός αξιωματούχος της κομητείας Boulder, Molly Fitzpatrick. «Έτσι, δώσαμε οδηγίες ώστε να διασφαλίσουμε ότι ακολουθείτε πάντα το νόμο».

Για την κομητεία Fulton της Τζόρτζια, αυτή η ανησυχία έρχεται μετά την έρευνα του FBI σε εκλογικό κέντρο τον Ιανουάριο, όταν πράκτορες πήραν εκατοντάδες κουτιά με ψηφοδέλτια και αρχεία από τις εκλογές του 2020. Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κομητείας, Robb Pitts, δηλώνει ότι ακόμη δεν γνωρίζει πού βρίσκονται αυτά τα αρχεία και δίνει μάχη για την ανάκτησή τους. Φοβάται μια νέα παρέμβαση την Ημέρα των Εκλογών.

«Το χειρότερο δυνατό σενάριο: Την Ημέρα των Εκλογών, πριν καταμετρηθούν οι ψήφοι, να μπουν μέσα, να κατασχέσουν τα ψηφοδέλτια και να τα πάρουν. Τι κάνουμε μετά;» δήλωσε ο Robb Pitts στο CNN. «Ο κόσμος λέει ότι αυτό είναι αδύνατο. Λοιπόν, αυτό που έμαθα με αυτή την κυβέρνηση είναι ότι το αδύνατο είναι πάντα δυνατό. Είμαστε όμως προετοιμασμένοι», είπε.

Περισσότεροι από 1.000 παρατηρητές εκλογών και στις 50 πολιτείες

Το γεγονός ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης (DOJ) σχεδιάζει να στείλει περισσότερους από 1.000 παρατηρητές εκλογών και στις 50 πολιτείες έχει ανοίξει ένα νέο μέτωπο. Πρόκειται για ομοσπονδιακούς δικηγόρους – και όχι για αστυνομικές Αρχές – με στενά καθορισμένες εξουσίες, αλλά οι ηγέτες των εκλογικών διαδικασιών φοβούνται ότι ένα Υπουργείο Δικαιοσύνης ανασχηματισμένο υπό τον Τραμπ θα μπορούσε να ξεπεράσει αυτά τα όρια.

Η Μινεσότα και το Ουαϊόμινγκ είναι μεταξύ των πολιτειών που απαγορεύουν στους παρατηρητές του υπουργείου Δικαιοσύνης την άμεση πρόσβαση στα εκλογικά τμήματα. Οι Ρεπουμπλικανοί ηγέτες του Ουαϊόμινγκ κατηγόρησαν δύο παρατηρητές για υπερβασία εξουσίας κατά τις προκριματικές εκλογές του Αυγούστου, επειδή επιχείρησαν να ανακρίνουν ψηφοφόρους και εργαζόμενους και να επιθεωρήσουν τα μηχανήματα ψηφοφορίας.

Το Κολοράντο προσέφερε πρόσβαση υπό όρους, συμπεριλαμβανομένης της συνοδείας από το γραφείο του Υπουργού Εσωτερικών της πολιτείας. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης αρνήθηκε και θα κρατήσει τους παρατηρητές του έξω. Εν τω μεταξύ, η Μινεσότα στέλνει πολιτειακούς παρατηρητές για να παρακολουθούν τους ομοσπονδιακούς ομολόγους τους — παρακολουθώντας ουσιαστικά τους παρατηρητές.

Η κυβέρνηση δηλώνει ότι οι παρατηρητές της, που αποτελούν διαχρονική παρουσία στις αμερικανικές εκλογές, δεν θα διαταράξουν την ψηφοφορία. Ο ρόλος τους είναι να παρατηρούν και να καταγράφουν πιθανά προβλήματα για μετεκλογικές έρευνες και προσφυγές.

«Αυτό που ανησυχεί είναι ότι ψάχνουν για κάτι. Κάτι που κανένας άλλος παρατηρητής εκλογών δεν κατάφερε ποτέ να βρει», δήλωσε στο CNN η Barb Byrum, εκλογική αξιωματούχος της κομητείας Ingham του Μίσιγκαν.

Η Barb Byrum υπηρετεί στη θέση της από το 2013 και δεν είχε δει ποτέ παρατηρητές του υπουργείου Δικαιοσύνης στην κομητεία της μέχρι φέτος. Δήλωσε ότι ήταν υποψιασμένη για την παρουσία τους κατά τις προκριματικές εκλογές του Αυγούστου – επειδή η αιτιολογία του υπουργείου Δικαιοσύνης περιλάμβανε εσφαλμένους ισχυρισμούς για μεγάλες ουρές και αντικανονική ψηφοφορία στην κομητεία της – αλλά τα πράγματα κύλησαν ομαλά.

«Δεν είδαν τίποτα το ασυνήθιστο», πρόσθεσε η Barb Byrum. «Γιατί λοιπόν επιστρέφουν; Επιστρέφουν, νομίζω, για να προκαλέσουν ακόμη περισσότερες αμφιβολίες για την ακεραιότητα των εκλογών μας», είπε.

Έτοιμες οι προσφυγές στη Δικαιοσύνη

Πολιτείες έχουν προσχέδια πιθανών νομικών προσφυγών πριν συμβεί οποιαδήποτε αντιπαράθεση. Άλλες έχουν προσλάβει προληπτικά εξωτερικούς δικηγόρους. Είναι έτοιμοι να σπεύσουν στα δικαστήρια και να εξασφαλίσουν αμεσοληψία ή ασφαλιστικά μέτρα εάν η ομοσπονδιακή παρέμβαση γίνει πραγματικότητα.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Νεβάδα, Cisco Aguilar, περιέγραψε την προετοιμασία νομικών εγγράφων τύπου «συμπλήρωσης κενών», αφήνοντας τα ονόματα και τις δικαιοδοσίες κενά, ώστε οι δικηγόροι να μπορούν να κινηθούν γρήγορα, ειδικά εάν πράκτορες προσέλθουν στα εκλογικά τμήματα ή επιχειρήσουν να κατασχέσουν μηχανήματα ή ψηφοδέλτια.

«Βεβαιωθήκαμε ότι έχουμε προσχεδιασμένα νομικά έγγραφα και πολλή νομική έρευνα ολοκληρωμένη και έτοιμη προς χρήση, ώστε να μπορέσουμε να απαντήσουμε σε λίγες στιγμές εάν συμβαίνει πράγματι κάτι», δήλωσε ο Cisco Aguilar. «Και τα δύο κύρια ζητήματα ήταν, πρώτον, η παρουσία ομοσπονδιακών πρακτών στα εκλογικά τμήματα και, δεύτερον, η εισβολή των ομοσπονδιακών για την αφαίρεση μηχανημάτων και ψηφοδελτίων», επισήμανε ο Cisco Aguilar.

Η Νεβάδα βρίσκεται ήδη υπό ομοσπονδιακό έλεγχο. Το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας δηλώνει ότι εντόπισε χιλιάδες πιθανούς μη πολίτες εγγεγραμμένους στους εκλογικούς καταλόγους της πολιτείας – στοιχεία που οι ηγέτες της πολιτείας αμφισβητούν.

Οι αξιωματούχοι της Νεβάδα έχουν λάβει επτά κλητεύσεις από σώμα ενόρκων τους τελευταίους μήνες, αν και αρνήθηκαν να συζητήσουν λεπτομέρειες επικαλούμενοι νομικούς περιορισμούς. Ο Cisco Aguilar αναφέρει ότι του έχει γνωστοποιηθεί πως βρίσκεται υπό έρευνα από το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Το προσωπικό του προσπαθεί να ανταπεξέλθει σε αυτές τις απαιτήσεις παράλληλα με τη δουλειά της διεξαγωγής των εκλογών.

«Πρόκειται κυρίως για το ότι πρέπει να τους διαβεβαιώσουμε ότι θα εργαστούμε για να τους προστατεύσουμε», δήλωσε ο Cisco Aguilar.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης εξέδωσε κλητεύσεις σε εκλογικούς αξιωματούχους της Καλιφόρνια και υπέβαλε μήνυση κατά της πολιτείας τον περασμένο μήνα, ισχυριζόμενο ότι περίπου 20.000 πιθανοί μη πολίτες βρίσκονται στους εκλογικούς της καταλόγους και ενδέχεται να ψηφίσουν στις ενδιάμεσες εκλογές. Η κυβέρνηση θέλει αυτά τα ψηφοδέλτια να διαχωριστούν και να μην προσμετρηθούν μέχρι να επαληθευτεί η υπηκοότητα.

Ο Matt Crane, ο Ρεπουμπλικανός επικεφαλής της Ένωσης Εκλογικών Αξιωματούχων των Κομητειών του Κολοράντο, δήλωσε ότι οι τοπικοί αξιωματούχοι με τους οποίους συνεργάζεται έχουν αυτές τις κλητεύσεις «στο πίσω μέρος του μυαλού τους» καθώς προσπαθούν να διεξαγάγουν τις εκλογές.

«Υπάρχει μεγαλύτερη πίεση τώρα επειδή γνωρίζεις ότι ένα μικρό λάθος μπορεί να διογκωθεί σε μια εθνική εκστρατεία παραπληροφόρησης», δήλωσε ο Matt Crane στο CNN.

«Θέλουν να μιλάμε για αυτό»

Οι εκλογικοί αξιωματούχοι βαδίζουν σε μια λεπτή γραμμή οδεύοντας προς την Ημέρα των Εκλογών: προετοιμάζονται για το χειρότερο χωρίς να κάνουν τους ψηφοφόρους να φοβούνται την κάλπη.

Ο Υπουργός Εσωτερικών της Αριζόνα, Adrian Fontes, απέρριψε τις ανησυχίες για ομοσπονδιακές ενέργειες, λέγοντας ότι θεωρεί πως ο φόβος αποτελεί μέρος της στρατηγικής της κυβέρνησης – και οι απειλές της προσκρούουν σε νομικά όρια.

«Οι ίδιες οι απειλές αποτελούν τον εκφοβισμό των ψηφοφόρων. Η ιδέα ότι οι ψηφοφόροι ανησυχούν σημαίνει ότι η κυβέρνηση πετυχαίνει αυτό που θέλει», δήλωσε ο Adrian Fontes στο CNN. «Δεν θέλω να είμαι αδιάφορος, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι μέχρι να συμβεί κάτι, είναι απλώς μια κενή απειλή», πρόσθεσε.

Άλλοι ηγέτες των εκλογών μοιράζονται την ανησυχία του ότι οι υποσχέσεις της κυβέρνησης να ελέγξει τις ενδιάμεσες εκλογές θα μπορούσαν να κρατήσουν τους ψηφοφόρους στο σπίτι. Τονίζουν ότι δεν έχουν στοιχεία για προγραμματισμένες αναταραχές την Ημέρα των Εκλογών που θα εμπόδιζαν τον κόσμο να ψηφίσει.

Οι προετοιμασίες τους, όπως λένε, είναι ένα προληπτικό μέτρο – όχι λόγος αποχής.

Ωστόσο, ο Adrian Fontes έχει περάσει μήνες διασφαλίζοντας ότι οι τοπικοί αξιωματούχοι κατανοούν την εξουσία των πολιτειών στις εκλογές και ότι η τοπική αστυνομία είναι προετοιμασμένη να επιβάλει τα όρια της ομοσπονδιακής εποπτείας.

Το μήνυμά του: Όποιος παρεμβαίνει στους ψηφοφόρους θα αντιμετωπίσει συνέπειες, είτε πρόκειται για ακτιβιστή είτε για ομοσπονδιακό πράκτορα. «Αν παραβιάζουν το νόμο, θα τους διώξουμε ποινικά», δήλωσε ο Adrian Fontes. «Είναι τόσο απλό».

Ανησυχίες για την ασφάλεια των υπαλλήλων των εκλογικών τμημάτων

Οι εκλογικοί αξιωματούχοι προετοιμάζονται επίσης για το ενδεχόμενο ιδιώτες, ακτιβιστές ή κομματικοί παρατηρητές να διαταράξουν τα εκλογικά τμήματα και τα κέντρα καταμέτρησης ψηφοδελτίων.

Στο διαδίκτυο, ακτιβιστές προωθούν ήδη ανακυκλωμένους ισχυρισμούς περί νοθευμένων εκλογών και φερόμενων προβλημάτων με τα ψηφοδέλτια και τα μηχανήματα ψηφοφορίας. Η Μινεσότα απήγγειλε κατηγορίες σε δύο δεξιούς influencers, συμπεριλαμβανομένου του James O’Keefe, για κακουργηματικές πράξεις παράνομης ψηφοφορίας και κλοπής ταυτότητας για ένα κόλπο που κατέγραψαν σε διάφορα εκλογικά τμήματα κατά τις προκριματικές εκλογές του Αυγούστου.

Οι αξιωματούχοι φοβούνται ότι αυτά τα αφηγήματα θα μπορούσαν να γίνουν πολεμοφόδια για την αμφισβήτηση των αποτελεσμάτων ή την υπονόμευση της εμπιστοσύνης του κοινού στο αποτέλεσμα.

Τα εκλογικά γραφεία έχουν περάσει χρόνια ενισχύοντας τις άμυνές τους απέναντι σε απειλές με πρόσθετες κάμερες, αλεξίσφαιρα τζάμια και αυστηρότερους ελέγχους πρόσβασης. Τις τελευταίες εβδομάδες, οι εκλογικοί υπάλληλοι στη Τζόρτζια διαχειρίζονται την αλληλογραφία φορώντας γάντια και μάσκες, αφού ύποπτες επιστολές έφτασαν σε εκλογικά γραφεία και νομοθέτες σε όλη τη χώρα.

Στην κομητεία Irwin της Τζόρτζια, οι εργαζόμενοι στα εκλογικά τμήματα αποκτούν ακόμα ένα εξάρτημα για την Ημέρα των Εκλογών: κουμπιά πανικού.