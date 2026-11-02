ΗΠΑ – Ενδιάμεσες εκλογές: «Δύσκολα τα πράγματα για τον Τραμπ αν επικρατήσουν οι Δημοκρατικοί» λέει στον ΑΝΤ1 δημοσιογράφος του Politico

Την εκτίμηση ότι αν επικρατήσουν οι Δημοκρατικοί στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ τότε μπορεί να περιοριστούν σημαντικά οι κινήσεις του Ντόναλντ Τραμπ, εξέφρασε ο έμπειρος δημοσιογράφος του Politico, Josh Gerstein, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1.

Σε συνέντευξή του στη Σία Κοσιώνη, ο δημοσιογράφος, ο οποίος καλύπτει το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης και το Ανώτατο Δικαστήριο, αναφέρθηκε στην επόμενη ημέρα της εκλογικής αναμέτρησης της 3ης Νοεμβρίου, στις πιθανές πολιτικές συγκρούσεις στο Κογκρέσο, αλλά και στις δικαστικές διαμάχες που έχουν ήδη ξεκινήσει σε ορισμένες πολιτείες.

«Οι Δημοκρατικοί θα ασκήσουν έντονη πίεση στον Τραμπ»

Ερωτηθείς τι θα μπορούσε να αλλάξει εάν οι Δημοκρατικοί αποκτήσουν τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων ή και της Γερουσίας, ο Josh Gerstein εκτίμησε ότι θα ακολουθήσει μια περίοδος εντατικού κοινοβουλευτικού ελέγχου της κυβέρνησης Τραμπ.

Όπως εξήγησε, οι Δημοκρατικοί αναμένεται να αξιοποιήσουν τις εξουσίες τους για να ζητήσουν κυβερνητικά έγγραφα και να διερευνήσουν υποθέσεις για τις οποίες έχουν ήδη διατυπώσει καταγγελίες περί διαφθοράς.

Παράλληλα, εξέφρασε την εκτίμηση ότι οι δυνατότητες νομοθετικής συνεργασίας θα είναι περιορισμένες, καθώς οι Δημοκρατικοί δύσκολα θα επιδιώξουν συμφωνίες με τον Αμερικανό πρόεδρο.

Ο δημοσιογράφος σημείωσε ότι ανάλογες πολιτικές αντιπαραθέσεις είχαν παρατηρηθεί κατά την πρώτη θητεία του Τραμπ, εκτιμώντας πως μια νέα αλλαγή των συσχετισμών στο Κογκρέσο θα μπορούσε να οδηγήσει σε ακόμη μεγαλύτερη πίεση προς τον Λευκό Οίκο, ιδιαίτερα σε ζητήματα όπως η μεταναστευτική πολιτική.

Μπορεί ο Τραμπ να παρακάμψει το Κογκρέσο;

Στο ερώτημα κατά πόσο ο Ντόναλντ Τραμπ θα μπορούσε να παρακάμψει το Κογκρέσο για να συνεχίσει την εφαρμογή της πολιτικής του ατζέντας, ο Gerstein απάντησε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος πιθανότατα θα επιχειρήσει να αξιοποιήσει τις εκτελεστικές του αρμοδιότητες.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο Τραμπ θα μπορούσε να στραφεί σε εκτελεστικά διατάγματα και σε υφιστάμενους χρηματοδοτικούς μηχανισμούς, προκειμένου να προωθήσει τις πολιτικές του χωρίς να εξαρτάται αποκλειστικά από νέες νομοθετικές πρωτοβουλίες.

Ωστόσο, προειδοποίησε ότι οι πολιτικές δυσκολίες θα είναι σημαντικές, επισημαίνοντας πως ο Τραμπ βρίσκεται στη δεύτερη θητεία του και αντιμετωπίζεται πλέον ως πρόεδρος που δεν μπορεί να διεκδικήσει τρίτη εκλογή.

Κατά την εκτίμησή του, το γεγονός αυτό ενδέχεται να καταστήσει τους πολιτικούς του αντιπάλους ακόμη λιγότερο πρόθυμους να συνεργαστούν μαζί του.

Ανοιχτό το ενδεχόμενο αμφισβήτησης των εκλογικών αποτελεσμάτων

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο δημοσιογράφος του Politico και στο ενδεχόμενο νέων δικαστικών προσφυγών μετά τις εκλογές, εκτιμώντας ότι η πιθανότητα είναι αυξημένη, καθώς ανάλογες κινήσεις έχουν ήδη εκδηλωθεί πριν από την προσέλευση των ψηφοφόρων στις κάλπες.

Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα ανέφερε την Καλιφόρνια, όπου η κυβέρνηση Τραμπ έχει προσφύγει στο Ανώτατο Δικαστήριο, ζητώντας να διαχωριστούν από την καταμέτρηση επιστολικές ψήφοι πολιτών των οποίων αμφισβητεί την αμερικανική υπηκοότητα.

Η προσφυγή αφορά περισσότερους από 20.000 εγγεγραμμένους ψηφοφόρους, τους οποίους οι ομοσπονδιακές Αρχές θεωρούν ενδεχομένως μη δικαιούχους ψήφου. Οι Αρχές της Καλιφόρνιας αμφισβητούν την αξιοπιστία των σχετικών στοιχείων, ενώ κατώτερα δικαστήρια έχουν απορρίψει τα αιτήματα της κυβέρνησης.

Η δικαστική διαμάχη στην Αλάσκα με τους δύο Dan Sullivan

Ο Josh Gerstein στάθηκε επίσης στην ιδιαίτερη περίπτωση της Αλάσκας, όπου δύο υποψήφιοι για τη Γερουσία φέρουν σχεδόν το ίδιο όνομα.

Πρόκειται για τον εν ενεργεία Ρεπουμπλικανό γερουσιαστή Dan S. Sullivan και τον συνταξιούχο εκπαιδευτικό Daniel J. Sullivan Jr., η συμμετοχή του οποίου στην εκλογική αναμέτρηση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις.

Από τη Ρεπουμπλικανική πλευρά έχουν διατυπωθεί καταγγελίες ότι η υποψηφιότητα του δεύτερου Sullivan ενδέχεται να αποτελεί οργανωμένη προσπάθεια πρόκλησης σύγχυσης στους ψηφοφόρους, προς όφελος της Δημοκρατικής υποψήφιας Μέρι Πελτόλα. Η ίδια έχει αρνηθεί προσωπική εμπλοκή στην υπόθεση.

Η κυβέρνηση Τραμπ επιχείρησε δικαστικά να εμποδίσει την επικύρωση ενδεχόμενης ήττας του Ρεπουμπλικανού γερουσιαστή υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Ωστόσο, η προσφυγή απορρίφθηκε από ομοσπονδιακή δικαστή, με το υπουργείο Δικαιοσύνης να προχωρά σε έφεση.

Ο Gerstein δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο η συγκεκριμένη υπόθεση να φτάσει τελικά μέχρι το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ.

Δείτε όσα δήλωσε στον ΑΝΤ1: