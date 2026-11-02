Κακοκαιρία Agneta: Πολύ μεγάλα ύψη βροχής σε Ροδόπη και Ανατολικό Αιγαίο – Πάνω από 20.000 κεραυνοί έπεσαν σε όλη τη χώρα

Σημαντικές βροχοπτώσεις καταγράφηκαν τη Δευτέρα (2/11), κυρίως στην περιοχή της Ικαρίας, στα Δωδεκάνησα και στη Ροδόπη. Οι Φούρνοι Ικαρίας κατέγραψαν περίπου 118 χιλιοστά βροχής, ενώ οι ηλεκτρικές εκκενώσεις στην περιοχή της Ελλάδας ξεπέρασαν τις 20.000 έως τις 18:00.

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Φωτογραφία: Unsplash.com
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σημαντικά ύψη βροχής καταγράφηκαν τη Δευτέρα σε αρκετές περιοχές της χώρας, με τις εντονότερες βροχοπτώσεις να εντοπίζονται στην ευρύτερη περιοχή της Ικαρίας, στα Δωδεκάνησα και στη Ροδόπη.
  • Σύμφωνα με το meteo.gr, έως τις 18:00 τα μεγαλύτερα ύψη βροχόπτωσης καταγράφηκαν στους Φούρνους Ικαρίας (118 χιλιοστά), στο Φανάρι Ροδόπης (114 χιλιοστά) και στη Σάμο (100 χιλιοστά).
  • Περισσότερες από 20.000 ηλεκτρικές εκκενώσεις καταγράφηκαν στην επικράτεια σύμφωνα με τον δορυφόρο Meteosat-12 της EUMETSAT, εκ των οποίων περίπου 3.000 σημειώθηκαν στην ξηρά.

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Σημαντικά ύψη βροχής καταγράφηκαν τη Δευτέρα (2/11) σε αρκετές περιοχές της χώρας, με τις εντονότερες βροχοπτώσεις να εντοπίζονται κυρίως στην ευρύτερη περιοχή της Ικαρίας, στα Δωδεκάνησα και στη Ροδόπη. Παράλληλα, οι καταιγίδες συνοδεύτηκαν από μεγάλο αριθμό ηλεκτρικών εκκενώσεων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (meteo.gr), έως τις 18:00 τα μεγαλύτερα ύψη βροχόπτωσης καταγράφηκαν στους Φούρνους Ικαρίας, με περίπου 118 χιλιοστά, στο Φανάρι Ροδόπης, με περίπου 114 χιλιοστά, και στη Σάμο, όπου έφτασαν τα 100 χιλιοστά. Η γεωγραφική κατανομή των βροχοπτώσεων σε ολόκληρη τη χώρα αποτυπώνεται στον σχετικό χάρτη.

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Την ίδια ώρα, τα δορυφορικά δεδομένα του ευρωπαϊκού οργανισμού EUMETSAT, που προέρχονται από τον δορυφόρο Meteosat-12, έδειξαν ότι έως τις 18:00, ώρα Ελλάδας, είχαν καταγραφεί περισσότερες από 20.000 ηλεκτρικές εκκενώσεις στην περιοχή της χώρας. Από αυτές, περίπου 3.000 σημειώθηκαν στην ξηρά.

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