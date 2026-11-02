Κακοκαιρία Agneta: Πολύ μεγάλα ύψη βροχής σε Ροδόπη και Ανατολικό Αιγαίο – Πάνω από 20.000 κεραυνοί έπεσαν σε όλη τη χώρα

Σημαντικά ύψη βροχής καταγράφηκαν τη Δευτέρα (2/11) σε αρκετές περιοχές της χώρας, με τις εντονότερες βροχοπτώσεις να εντοπίζονται κυρίως στην ευρύτερη περιοχή της Ικαρίας, στα Δωδεκάνησα και στη Ροδόπη. Παράλληλα, οι καταιγίδες συνοδεύτηκαν από μεγάλο αριθμό ηλεκτρικών εκκενώσεων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (meteo.gr), έως τις 18:00 τα μεγαλύτερα ύψη βροχόπτωσης καταγράφηκαν στους Φούρνους Ικαρίας, με περίπου 118 χιλιοστά, στο Φανάρι Ροδόπης, με περίπου 114 χιλιοστά, και στη Σάμο, όπου έφτασαν τα 100 χιλιοστά. Η γεωγραφική κατανομή των βροχοπτώσεων σε ολόκληρη τη χώρα αποτυπώνεται στον σχετικό χάρτη.

Την ίδια ώρα, τα δορυφορικά δεδομένα του ευρωπαϊκού οργανισμού EUMETSAT, που προέρχονται από τον δορυφόρο Meteosat-12, έδειξαν ότι έως τις 18:00, ώρα Ελλάδας, είχαν καταγραφεί περισσότερες από 20.000 ηλεκτρικές εκκενώσεις στην περιοχή της χώρας. Από αυτές, περίπου 3.000 σημειώθηκαν στην ξηρά.